Un nuevo tratamiento aborda un síntoma principal de la depresión a través de la alegría, el placer y el propósito

LUNES, 27 de abril de 2026 (HealthDay News) -- El síntoma más debilitante de la depresión puede ser algo que en realidad está ausente: un vacío que representa la incapacidad de sentir emociones positivas o experimentar placer.

Ese síntoma --conocido clínicamente como anhedonia-- afecta a casi el 90% de las personas con depresión mayor, pero que, según los investigadores, queda en gran medida sin abordar con las opciones de tratamiento convencionales.

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Ahora, se ha desarrollado un nuevo enfoque terapéutico dirigido a las emociones positivas que parece superar los tratamientos estándar destinados a reducir las emociones negativas, informaron los investigadores el 24 de abril en JAMA Network Open.

La terapia, llamada Tratamiento de Afecto Positivo (PAT), está diseñada para reconstruir la capacidad de alegría, propósito, motivación y recompensa de los pacientes con depresión, según los investigadores.

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"Hay una diferencia entre sentirse impotente y sentirse sin esperanza", dijo la investigadora principal Alicia Meuret, directora del Centro de Investigación en Ansiedad y Depresión de la Southern Methodist University en Dallas, en un comunicado de prensa.

"Cuando te sientes impotente, aún tienes la motivación y la voluntad de querer cambiar las cosas. Cuando la gente se siente sin esperanza, no cree que nada vaya a cambiar", dijo. "Así es como puede ser la anhedonia, y quitar las emociones negativas no lo arregla."

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Para probar la PAT, los investigadores reclutaron a 98 personas con depresión. El equipo asignó aleatoriamente la mitad para recibir PAT y la otra mitad para someterse al tratamiento típico de la depresión centrado en las emociones negativas.

PAT es un programa terapéutico de 15 sesiones que se centra directamente en el sistema de recompensa del cerebro, que regula cómo las personas experimentan y aprenden de los eventos positivos.

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El tratamiento consiste en ejercicios que involucran a los pacientes con actividades gratificantes, redirigen su atención hacia experiencias positivas y fomentan prácticas cotidianas como la gratitud, el disfrute y la amabilidad.

Los resultados mostraron que los pacientes que recibieron PAT mejoraron en las medidas tanto de emociones positivas como negativas, aunque el tratamiento no se centra en absoluto en la negatividad.

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En general, los pacientes con PAT experimentaron mayores mejoras en los síntomas de depresión y ansiedad que aquellos que recibieron tratamiento estándar en un seguimiento al mes de seguimiento, encontraron los investigadores.

Estos resultados indican que centrarse en la capacidad de las personas para sentir emociones positivas es clave para reducir la depresión y la ansiedad, concluyeron los investigadores.

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"No basta con quitar lo malo", dijo Meuret. "El tratamiento debe preguntar: ¿Tiene sentido esta actividad para ti? ¿Te dará alegría o una sensación de logro? ¿Fomenta la conexión?"

Sin embargo, los investigadores señalaron que se necesitan futuros estudios con grupos más grandes de personas para comprender mejor la posible utilidad de la PAT, así como cómo produce mejores resultados que la terapia estándar.

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Más información

El Centro de Salud Mental de Filadelfia tiene más información sobre la anhedonia.

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FUENTE: Southern Methodist University, comunicado de prensa, 24 de abril de 2026