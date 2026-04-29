Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

Elemento de la Patrulla Fronteriza durante actividades de vigilancia.(CBP)

Agentes de seguridad fronterizos de Estados Unidos realizaron el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina que supera los 8 millones de dólares en su valor y que provenía de México

Los hechos sucedieron el pasado 21 de abril pero fueron informados el 28. Fue en el Puente Internacional Pharr (estructura que conecta Texas con Reynosa, Tamaulipas) que los elementos incautaron la sustancia.

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La droga estaba en un camión con remolque que provenía de Reynosa, unidad que fue remitida a una revisión secundaria y en la cual participó un agente canino.

Más de 400 kilos de droga, un aseguramiento millonario

Como resultado de las revisiones los elementos hallaron un total de 412 kilogramos de metanfetamina que estaban escondidos en las paletas de baldosa de la estructura.

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(CBP)

“El valor estimado de la droga en el mercado negro es de $8,119,696″, añade el reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Por su parte, la sustancia y el vehículo fueron incautados además de que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación penal sobre la incautación.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran la sustancia en diversas bolsas transparentes. “Los agentes de la CBP trabajan incansablemente para garantizar que el comercio y el tráfico de estupefacientes se detengan en seco”, declaró el director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, Carlos Rodríguez", se puede leer en el informe.

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No fueron reportadas personas detenidas tras el hallazgo en el lugar.

Otro aseguramiento en la frontera

Mientras que el pasado 15 de abril, también en el Puente Internacional de Pharr, una revisión culminó en el aseguramiento de 32 paquetes de cocaína, sustancia que dio un peso total de 37,76 kilos (83,24 libras) y los cuales estaban escondidos en el piso del remolque.

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(CBP)

“La cocaína tiene un valor estimado en el mercado negro de 1.111.503 dólares”, es parte del informe de la CBP.

Asimismo, en el Puente Internacional Camino Real (la cual conecta Eagle Pass con Piedras Negras, Coahuila).

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En dicha ocasión los agentes revisaron el interior de una camioneta que era conducida por una joven de origen estadounidense y de 28 años. A dicha persona le fueron incautados 25 paquetes de cocaína que dieron un peso de 57.09 libras de la sustancia, es decir más de 25 kilogramos de droga, la cual fue valuada en poco más de 762 mil 300 dólares.

Los cargamentos de droga que suelen llegar a EEUU suelen subir su valor respecto a los cargamentos que se quedan en México o en Sudamérica.

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