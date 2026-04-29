México Deportes

Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX

El Piojo Herrera se encargará de dirigir a los Potros de Hierro en su primer torneo en Primera División tras años de ausencia

Guardar
Atlante presentó a Miguel Herrera como su nuevo director técnico (X/ @Atlante)
Atlante presentó a Miguel Herrera como su nuevo director técnico (X/ @Atlante)

Atlante alista su debut en la Primera División, y para encabezar su nuevo proyecto en la Liga MX presentó a Miguel Herrera como su nuevo director técnico. Luego de los reportes que surgieron en torno a los Potros, la institución hizo oficial la llegada del Piojo Herrera, quien fue figura del club en los años noventa.

Fue por medio de redes sociales que dieron a conocer que El Piojo Herrera estará al frente del club para el Apertura 2026 de la Liga MX. “¡BIENVENIDO PIOJO!Miguel Herrera asume el mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto", fue el mensaje con el que recibieron al experimentado entrenador.

PUBLICIDAD

Luego de que la directiva anunció la salida de Ricardo Carbajal este lunes 27 de abril, la institución aceleró los trámites para firmar al Piojo y así marcar el regreso del estratega al futbol mexicano. Y es que, debido a las expectativas sobre la incorporación de Herrera al cuerpo técnico, los Potros adelantaron la sorpresa que le tenían a toda la afición.

Atlante deja la Liga de Expansión y regresa a la Liga MX

Miguel Herrera regresará a la Liga MX con el Atlante (X/ @Atlante)
Miguel Herrera regresará a la Liga MX con el Atlante (X/ @Atlante)

El Club de Futbol Atlante confirmó su regreso a la Liga MX tras 12 años de ausencia, luego de adquirir el certificado de afiliación que pertenecía a Mazatlán FC. A partir del Apertura 2026, los Potros de Hierro volverán a la competencia de Primera División, según su comunicado emitido el jueves 23 de abril.

PUBLICIDAD

El conjunto será local en el Estadio Banorte —antes Estadio Azteca— en la Ciudad de México, espacio que compartirá con América y Cruz Azul, de acuerdo con Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX.

El acuerdo entre Atlante y Grupo Salinas, propietario de Mazatlán, garantizó el regreso oficial del club al máximo circuito luego de su paso por la Liga de Expansión. La directiva, encabezada por Emilio Escalante, aseguró que el retorno cumple con el objetivo central planteado desde su gestión.

El último club que Miguel Herrera dirigió en la Liga MX antes de su reciente anuncio con Atlante fue Xolos de Tijuana ( REUTERS/Mayela López)
El último club que Miguel Herrera dirigió en la Liga MX antes de su reciente anuncio con Atlante fue Xolos de Tijuana ( REUTERS/Mayela López)

“Les prometimos volver y aquí ya estamos. Les guste o no les guste, Atlante está de regreso en la Liga MX”, expresó el mensaje de cierre dirigido a la afición, a quien la institución reconoce como motor durante el periodo en la división de ascenso.

Último equipo que Miguel Herrera dirigió en la Liga MX

El último club que Miguel Herrera dirigió en la Liga MX antes de su reciente anuncio con Atlante fue Xolos de Tijuana. Herrera dejó el cargo con los Xolos a mediados de 2024.

Posteriormente estuvo al frente de la selección de Costa Rica, un proyecto ambicioso y que lo colocó en el centro de la polémica al no lograr la clasificación al Mundial 2026. Actualmente participa como comentarista deportivo en TUDN para la cobertura de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Temas Relacionados

Miguel HerreraPiojo HerreraAtlanteLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos ganan 1-0 la semifinal con gol de Correa

El líder de la MLS recibe en su primera semifinal internacional a un conjunto regio decidido a llegar con ventaja al Volcán Universitario

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos ganan 1-0 la semifinal con gol de Correa

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

El Estadio Universitario se convertirá en un auténtico hervidero para un encuentro electrizante, donde los felinos, liderados por Gignac, buscarán hacer pesar la localía

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

El equipo de Grupo Pachuca inició con la venta de la institución de los panzas verdes y surgió un perfil interesante que podría integrarse al club

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

Tras la exitosa Mexico City Series 2026 y el visto bueno de la MLB a las sedes mexicanas, crecen las expectativas de un retorno de la competencia al territorio

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI

Mauro Lainez criticó abiertamente a la Selección Mexicana tras la exclusión de su hermano en la lista para el Mundial 2026

Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

El Jardinero del CJNG: FGR suma al expediente violación a la Ley Federal de Armas de Fuego

El Sucesor: narcocorrido que anticipaba el revelo del CJNG y quedó truncado tras la captura de “El Jardinero”

“El Viceroy” continúa negociando acuerdo de culpabilidad en EEUU, le dan fecha para nueva audiencia

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Guzmán, criticada por ser fisiculturista, apoya a la actriz venezolana Kerly Ruiz tras burlas a su musculatura

Vanessa Guzmán, criticada por ser fisiculturista, apoya a la actriz venezolana Kerly Ruiz tras burlas a su musculatura

Mujer se viraliza por imprimir el mapa de Metro CDMX en una libreta

Aespa en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para el concierto de K-pop

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril

DEPORTES

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos ganan 1-0 la semifinal con gol de Correa

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos ganan 1-0 la semifinal con gol de Correa

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI

Cómo podría afectar a Chaquito Giménez la convocatoria de Memote Martínez