Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX

Atlante presentó a Miguel Herrera como su nuevo director técnico (X/ @Atlante)

Atlante alista su debut en la Primera División, y para encabezar su nuevo proyecto en la Liga MX presentó a Miguel Herrera como su nuevo director técnico. Luego de los reportes que surgieron en torno a los Potros, la institución hizo oficial la llegada del Piojo Herrera, quien fue figura del club en los años noventa.

Fue por medio de redes sociales que dieron a conocer que El Piojo Herrera estará al frente del club para el Apertura 2026 de la Liga MX. “¡BIENVENIDO PIOJO!Miguel Herrera asume el mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto", fue el mensaje con el que recibieron al experimentado entrenador.

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Luego de que la directiva anunció la salida de Ricardo Carbajal este lunes 27 de abril, la institución aceleró los trámites para firmar al Piojo y así marcar el regreso del estratega al futbol mexicano. Y es que, debido a las expectativas sobre la incorporación de Herrera al cuerpo técnico, los Potros adelantaron la sorpresa que le tenían a toda la afición.

Atlante deja la Liga de Expansión y regresa a la Liga MX

Miguel Herrera regresará a la Liga MX con el Atlante (X/ @Atlante)

El Club de Futbol Atlante confirmó su regreso a la Liga MX tras 12 años de ausencia, luego de adquirir el certificado de afiliación que pertenecía a Mazatlán FC. A partir del Apertura 2026, los Potros de Hierro volverán a la competencia de Primera División, según su comunicado emitido el jueves 23 de abril.

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El conjunto será local en el Estadio Banorte —antes Estadio Azteca— en la Ciudad de México, espacio que compartirá con América y Cruz Azul, de acuerdo con Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX.

El acuerdo entre Atlante y Grupo Salinas, propietario de Mazatlán, garantizó el regreso oficial del club al máximo circuito luego de su paso por la Liga de Expansión. La directiva, encabezada por Emilio Escalante, aseguró que el retorno cumple con el objetivo central planteado desde su gestión.

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El último club que Miguel Herrera dirigió en la Liga MX antes de su reciente anuncio con Atlante fue Xolos de Tijuana ( REUTERS/Mayela López)

“Les prometimos volver y aquí ya estamos. Les guste o no les guste, Atlante está de regreso en la Liga MX”, expresó el mensaje de cierre dirigido a la afición, a quien la institución reconoce como motor durante el periodo en la división de ascenso.

Último equipo que Miguel Herrera dirigió en la Liga MX

El último club que Miguel Herrera dirigió en la Liga MX antes de su reciente anuncio con Atlante fue Xolos de Tijuana. Herrera dejó el cargo con los Xolos a mediados de 2024.

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Posteriormente estuvo al frente de la selección de Costa Rica, un proyecto ambicioso y que lo colocó en el centro de la polémica al no lograr la clasificación al Mundial 2026. Actualmente participa como comentarista deportivo en TUDN para la cobertura de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.