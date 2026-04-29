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México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

Tras la exitosa Mexico City Series 2026 y el visto bueno de la MLB a las sedes mexicanas, crecen las expectativas de un retorno de la competencia al territorio

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La MLB y las autoridades mexicanas mantendrían conversaciones avanzadas para que México vuelva a recibir el Clásico, impulsados por su infraestructura moderna y la importancia de la afición para su mercado. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)
La MLB y las autoridades mexicanas mantendrían conversaciones avanzadas para que México vuelva a recibir el Clásico, impulsados por su infraestructura moderna y la importancia de la afición para su mercado. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

México podría estar a punto de volver a ser protagonista en el diamante internacional. En las últimas horas se abrió el escenario para una noticia que entusiasma a la afición: el regreso del Clásico Mundial de Beisbol a suelo mexicano parece más cercano que nunca.

La reciente edición de la Mexico City Series 2026 no sólo trajo duelos oficiales de Grandes Ligas, sino también especulación sobre el futuro de los grandes torneos internacionales en el país.

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Rodrigo Fernández, director de MLB en México, confirma grandes posibilidades para que el Clásico Mundial se dispute en estadios mexicanos. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)
Rodrigo Fernández, director de MLB en México, confirma grandes posibilidades para que el Clásico Mundial se dispute en estadios mexicanos. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

Las declaraciones de Rodrigo Fernández, director de la oficina de MLB en México, han encendido el optimismo. Con la infraestructura lista y el respaldo institucional sobre la mesa, el país se perfila como fuerte candidato para albergar la siguiente edición del torneo internacional más importante de la pecosa, una oportunidad que no se presenta desde 2017.

El impulso desde la MLB

Durante la Mexico City Series 2026, Fernández fue contundente sobre la viabilidad de traer el Clásico Mundial de regreso a México.

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  • “Es muy posible. Se tienen que definir muchas cosas. El comisionado Manfred lo ha comunicado, que dijo: ‘Vamos a hacer un análisis profundo de cómo va a ser el próximo Clásico Mundial’. Pero yo creo que es muy posible”, afirmó.
  • La perspectiva de MLB es fortalecer la presencia del beisbol internacional en América Latina, reconociendo el peso de los aficionados y jugadores latinos en el circuito.
El anuncio surgió en el contexto de la Mexico City Series 2026 disputada en el Estadio Harp Helú entre Padres y Diamondbacks. REUTERS/Raquel Cunha
El anuncio surgió en el contexto de la Mexico City Series 2026 disputada en el Estadio Harp Helú entre Padres y Diamondbacks. REUTERS/Raquel Cunha

Así, con este respaldo, México se perfila como una de las opciones prioritarias para la organización del evento.

México con infraestructura de primer nivel y experiencia mundialista

Esta candidatura mexicana se apoya en la calidad y experiencia de sus recintos:

  • México ya fue sede del Clásico Mundial en 2017 (Guadalajara) y cuenta con estadios modernos y capacidad probada para grandes eventos.
  • Fernández subrayó: “Este estadio (Alfredo Harp Helú), el de Monterrey y el Panamericano de Guadalajara, pues son perfectamente propios para el torneo”.
Estadios de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara han sido destacados como recintos ideales para el Clásico Mundial de Beisbol. (Instagram: @charrosbeisbol)
Estadios de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara han sido destacados como recintos ideales para el Clásico Mundial de Beisbol. (Instagram: @charrosbeisbol)

El país ha sido anfitrión de juegos internacionales y series de MLB, demostrando logística y respuesta de la afición, lo cual aumenta la confianza en una nueva sede mexicana.

El calendario, la última pieza del rompecabezas

Según Fernández, aunque la intención es clara, la fecha exacta para el anuncio aún estaría en discusión.

  • Fernández explicó que “todavía no está claro si va a ser 29, 30. Estamos viendo ese calendario, porque acuérdate que también están las Olimpiadas y por ahí se van a tener que hacer ajustes a los calendarios”.
  • La presencia de otros torneos internacionales podría modificar la programación, pero la intención desde la MLB es encontrar el mejor momento para incluir a México como sede principal.
La definición del calendario del Clásico Mundial depende de ajustar fechas frente a eventos globales como los Juegos Olímpicos. REUTERS/Jorge Silva
La definición del calendario del Clásico Mundial depende de ajustar fechas frente a eventos globales como los Juegos Olímpicos. REUTERS/Jorge Silva

Así, las autoridades mexicanas y la MLB mantendrían diálogo abierto para cerrar los detalles logísticos y de agenda. Con estas condiciones, México está más cerca que nunca de asegurar el regreso del Clásico Mundial de Beisbol, en un contexto de respaldo institucional y entusiasmo de la afición.

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