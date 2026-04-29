México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

México podría estar a punto de volver a ser protagonista en el diamante internacional. En las últimas horas se abrió el escenario para una noticia que entusiasma a la afición: el regreso del Clásico Mundial de Beisbol a suelo mexicano parece más cercano que nunca.
La reciente edición de la Mexico City Series 2026 no sólo trajo duelos oficiales de Grandes Ligas, sino también especulación sobre el futuro de los grandes torneos internacionales en el país.
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Las declaraciones de Rodrigo Fernández, director de la oficina de MLB en México, han encendido el optimismo. Con la infraestructura lista y el respaldo institucional sobre la mesa, el país se perfila como fuerte candidato para albergar la siguiente edición del torneo internacional más importante de la pecosa, una oportunidad que no se presenta desde 2017.
El impulso desde la MLB
Durante la Mexico City Series 2026, Fernández fue contundente sobre la viabilidad de traer el Clásico Mundial de regreso a México.
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- “Es muy posible. Se tienen que definir muchas cosas. El comisionado Manfred lo ha comunicado, que dijo: ‘Vamos a hacer un análisis profundo de cómo va a ser el próximo Clásico Mundial’. Pero yo creo que es muy posible”, afirmó.
- La perspectiva de MLB es fortalecer la presencia del beisbol internacional en América Latina, reconociendo el peso de los aficionados y jugadores latinos en el circuito.
Así, con este respaldo, México se perfila como una de las opciones prioritarias para la organización del evento.
México con infraestructura de primer nivel y experiencia mundialista
Esta candidatura mexicana se apoya en la calidad y experiencia de sus recintos:
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- México ya fue sede del Clásico Mundial en 2017 (Guadalajara) y cuenta con estadios modernos y capacidad probada para grandes eventos.
- Fernández subrayó: “Este estadio (Alfredo Harp Helú), el de Monterrey y el Panamericano de Guadalajara, pues son perfectamente propios para el torneo”.
El país ha sido anfitrión de juegos internacionales y series de MLB, demostrando logística y respuesta de la afición, lo cual aumenta la confianza en una nueva sede mexicana.
El calendario, la última pieza del rompecabezas
Según Fernández, aunque la intención es clara, la fecha exacta para el anuncio aún estaría en discusión.
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- Fernández explicó que “todavía no está claro si va a ser 29, 30. Estamos viendo ese calendario, porque acuérdate que también están las Olimpiadas y por ahí se van a tener que hacer ajustes a los calendarios”.
- La presencia de otros torneos internacionales podría modificar la programación, pero la intención desde la MLB es encontrar el mejor momento para incluir a México como sede principal.
Así, las autoridades mexicanas y la MLB mantendrían diálogo abierto para cerrar los detalles logísticos y de agenda. Con estas condiciones, México está más cerca que nunca de asegurar el regreso del Clásico Mundial de Beisbol, en un contexto de respaldo institucional y entusiasmo de la afición.
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