Del gabinete de AMLO al de Sheinbaum: quién es Leticia Ramírez, la nueva titular de la Secretaría del Bienestar

Leticia Ramírez será la nueva titular de la Secretaría del Bienestar. (Foto: X/@Letamaya)

La noche de este 28 de abril de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la designación de Leticia Ramírez Amaya como nueva titular de la Secretaría del Bienestar, tras la renuncia de Ariadna Montiel, quien se irá a Morena y ya se perfila para ser la nueva dirigente del partido oficialista.

La nueva titular en el gabinete de Sheinbaum ya ha formado parte de la llamada Cuarta Transformación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando en 2022, el mandatario la nombró titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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En el mensaje de la presidenta al anunciar el nuevo encargo de la funcionaria, Sheinbaum destacó:

“Quiero darles también esta noticia, que es que Leti Ramírez, que ustedes la conocen, me ayuda hoy mucho en la presidencia. Ella fue secretaria de educación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una compañera que nos conocemos hace muchísimos años, desde el trabajo que hacíamos casa por casa, Leti va a ser ahora la secretaria de Bienestar”.

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¿Quién es la nueva titular de la Secretaría del Bienestar?

Leti Ramírez es originaria de la Ciudad de México. Es profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros. Cuenta con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

Trabajó más de 12 años como docente en escuelas públicas de la zona poniente de la capital. Tiene más de 25 años de experiencia en la administración pública. Inició su trayectoria en la SEP y ocupó el cargo de coordinadora de Atención Ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

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También se desempeñó como directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.

Integró el primer Comité Ejecutivo Magisterial Democrático en la Secretaría de Organización de la Sección IX del SNTE en la Ciudad de México.

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A partir de este 29 de abril, asumirá la titularidad de la Secretaría del Bienestar, tras haberse desempeñado en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.