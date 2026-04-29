México

El Jardinero del CJNG: FGR suma al expediente violación a la Ley Federal de Armas de Fuego

Las autoridades buscan integrar la carpeta contra Audias Flores Silva para presentarlo antes un juez de control

Guardar
Audias Flores Silva, El Jardinero
Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue trasladado a la CDMX (SEMAR)

La Fiscalía General de la República incluyó en la investigación contra Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, la posible comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tras su detención el pasado 27 de abril en Nayarit.

La imputación contra Flores Silva se sumaría al cargo que ya se había señalado, por homicidio.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público Federal previó judicializar la carpeta durante el plazo constitucional de 48 horas, con el objetivo de poner a disposición de un juez de control al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, la FGR subrayó que Audias Flores Silva cuenta con una orden de detención con fines de extradición requerida por el gobierno estadounidense. Las agencias de seguridad mantenían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que resultara en su captura.

PUBLICIDAD

El comunicado oficial de las autoridades federales sostiene que Audias se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El video muestra la llegada de Audias Flores Silva, conocido como 'El Jardinero', a la Ciudad de México. El individuo, con el rostro difuminado y esposado, es escoltado por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Agencia de Investigación Criminal. Las imágenes capturan el desembarco del detenido de una aeronave privada y su posterior abordaje a un helicóptero. El despliegue de seguridad incluye múltiples elementos armados y vehículos aéreos en un aeródromo. (SEMAR)

Actualmente “El Jardinero” se encuentra detenido en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), sobre Av. Paseo de la Reforma 75, Colonia Guerrero.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

El JardineroAudias Flores SilvaCJNGNayaritJaliscoFGRNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nashville vs Tigres EN VIVO: Tormenta eléctrica retrasa indefinidamente el partido

El líder de la MLS recibe en su primera semifinal internacional a un conjunto regio decidido a llegar con ventaja al Volcán Universitario

Nashville vs Tigres EN VIVO: Tormenta eléctrica retrasa indefinidamente el partido

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

El equipo de Grupo Pachuca inició con la venta de la institución de los panzas verdes y surgió un perfil interesante que podría integrarse al club

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

Tras la exitosa Mexico City Series 2026 y el visto bueno de la MLB a las sedes mexicanas, crecen las expectativas de un retorno de la competencia al territorio

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

Aespa en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para el concierto de K-pop

El grupo femenino visitará tierras mexicanas y ya se saben todos los detalles

Aespa en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para el concierto de K-pop

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 28 de abril

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 28 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Sucesor: narcocorrido que anticipaba el revelo del CJNG y quedó truncado tras la captura de “El Jardinero”

El Sucesor: narcocorrido que anticipaba el revelo del CJNG y quedó truncado tras la captura de “El Jardinero”

“El Viceroy” continúa negociando acuerdo de culpabilidad en EEUU, le dan fecha para nueva audiencia

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

FGR abre dos investigaciones por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

El Ejército asegura arsenal y blindajes en Sinaloa tras enfrentamiento con sicarios

ENTRETENIMIENTO

Aespa en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para el concierto de K-pop

Aespa en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para el concierto de K-pop

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril

¿Fue castigo? Wendy Guevara revela por qué le cerraron su cuenta de Instagram con 8 millones de seguidores

El abandono de los padres desde la mirada de las infancias: ‘El diablo fuma...’, elogiada ópera prima del cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio

DEPORTES

Nashville vs Tigres EN VIVO: Los felinos disputan las semifinales de la Concachampions

Nashville vs Tigres EN VIVO: Los felinos disputan las semifinales de la Concachampions

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI

Cómo podría afectar a Chaquito Giménez la convocatoria de Memote Martínez

El mexicano Diego Pavia firma con los Ravens de Baltimore