El Jardinero del CJNG: FGR suma al expediente violación a la Ley Federal de Armas de Fuego

Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue trasladado a la CDMX (SEMAR)

La Fiscalía General de la República incluyó en la investigación contra Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, la posible comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tras su detención el pasado 27 de abril en Nayarit.

La imputación contra Flores Silva se sumaría al cargo que ya se había señalado, por homicidio.

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El Ministerio Público Federal previó judicializar la carpeta durante el plazo constitucional de 48 horas, con el objetivo de poner a disposición de un juez de control al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, la FGR subrayó que Audias Flores Silva cuenta con una orden de detención con fines de extradición requerida por el gobierno estadounidense. Las agencias de seguridad mantenían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que resultara en su captura.

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El comunicado oficial de las autoridades federales sostiene que Audias se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El video muestra la llegada de Audias Flores Silva, conocido como 'El Jardinero', a la Ciudad de México. El individuo, con el rostro difuminado y esposado, es escoltado por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Agencia de Investigación Criminal. Las imágenes capturan el desembarco del detenido de una aeronave privada y su posterior abordaje a un helicóptero. El despliegue de seguridad incluye múltiples elementos armados y vehículos aéreos en un aeródromo. (SEMAR)

Actualmente “El Jardinero” se encuentra detenido en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), sobre Av. Paseo de la Reforma 75, Colonia Guerrero.

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