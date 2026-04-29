México

Estudio revela la verdadera característica que debe tener el café para que realmente ayude a prevenir la demencia

Un experto explica por qué la variedad del grano y su proceso marcan la diferencia en la protección de la memoria

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La elección consciente del grano aporta beneficios que van más allá del placer cotidiano y previene problemas inflamatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estudio reciente, el especialista Jorge Luis Bernal Cataño, catador reconocido del Coffee Quality Institute, revela que no cualquier café aporta el beneficio de prevenir la demencia.

Precisa que el grano debe considerarse un alimento y, en consecuencia, tanto su producción como su procesamiento influyen de forma directa en su efecto sobre el organismo.

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La investigación, publicada en la revista JAMA Network, asocia el consumo regular de 2 o 3 tazas de café con cafeína y de buena calidad con una reducción del 18% en el riesgo de desarrollar demencia.

En el mundo, aproximadamente 55 millones de personas padecen algún tipo de deterioro cognitivo, según cifras de la World Health Organization.

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Este hallazgo adquiere relevancia frente a la alta prevalencia de la condición y el papel central que el café ocupa en los hábitos diarios, como confirma la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que lo reconoce como la segunda bebida más común a nivel global.

Primer plano de manos sosteniendo una taza de café humeante con espiral en la superficie; mujer desenfocada y ambiente nocturno al fondo.
El tueste medio o bajo y la calidad del grano de café son determinantes para obtener beneficios cerebrales y evitar inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tueste y la calidad del grano determinan el beneficio del café en la salud cerebral

Para obtener un café con la calidad suficiente para prevenir demencia, los especialistas señalan que el proceso de creación del café debe priorizar fertilizantes naturales, evitar plaguicidas que dañan la tierra y seleccionar granos con tuestes medio o bajo.

El artículo detalla que los cafés de tueste alto, predominantes actualmente en el mercado, presentan una concentración elevada de ácido quínico y cafeico.

Ambos compuestos son capaces de inducir un estado de inflamación generalizada, lo que a largo plazo puede asociarse con un mayor riesgo de daño en los tejidos, incluyendo el cerebral.

Este tipo de inflamación, según The Journal of Neuroscience Nursing y en estudios realizados con roedores, puede llevar a la pérdida de hasta 80% de las neuronas nuevas tras un episodio convulsivo, si el organismo presenta un cuadro inflamatorio previo.

Frente a esto, los cafés de tueste medio o bajo no sólo reducen el riesgo de estas secuelas, sino que favorecen la salud intestinal gracias a la acción de los antioxidantes, que funcionan como probióticos y contribuyen a disminuir la inflamación.

La preferencia global por el tueste alto responde a razones comerciales y de presentación, ya que el quemado del grano enmascara defectos de origen mediante la carbonización.

Sin embargo, las consecuencias adversas para el cuerpo persisten y no pueden ser eliminadas por los métodos de tueste.

Ilustración conceptual de una taza de café humeante en el centro, con raíces y hojas a su alrededor. Se ven granos de café (uno descafeinado), corazón, cerebro, moléculas y tubos de ensayo.
La preferencia comercial por el tueste alto del café enmascara defectos de origen pero mantiene efectos inflamatorios perjudiciales para el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar la inflamación crónica, un factor que trasciende la prevención de demencia

El vínculo entre café de calidad y menor riesgo de demencia se extiende a otros padecimientos mediados por procesos inflamatorios.

Bernal Cataño insiste en que la elección de café no es un asunto meramente sensorial o de preferencia personal: apostar por un grano cuidadosamente cultivado, con tueste medio o bajo, es una decisión de salud integral.

La evidencia científica, según lo planteado por los estudios citados, respalda que esta elección puede reducir no sólo la probabilidad de deterioro cognitivo, sino también la inflamación sistémica y sus consecuencias en la salud general.

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