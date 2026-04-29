Vanessa Guzmán, criticada por ser fisiculturista, apoya a la actriz venezolana Kerly Ruiz tras burlas a su musculatura

Vanessa Guzmán respalda públicamente a Kerly Ruiz tras las críticas por su transformación física y musculatura (Instagram)

La actriz mexicana Vanessa Guzmán expresó su apoyo a la presentadora Kerly Ruiz tras las críticas por su apariencia física, un episodio que vincula con su propia experiencia en el mundo del fisicoculturismo. Guzmán, quien hace pocos días celebró 50 años, publicó en Instagram: “Esto ya lo viví desde hace seis años. Mi apoyo total a esta reina, Kerly Ruiz”.

La reacción de Guzmán surge luego de que Ruiz, modelo y presentadora venezolana de 40 años, recibió comentarios negativos por su “silueta fitness”, especialmente tras hacerse viral en redes sociales por mostrar musculatura. La polémica impulsó a múltiples figuras a pronunciarse en defensa de Ruiz.

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Durante su carrera, Vanessa Guzmán también enfrentó ataques por su físico. En 2020, tras dejar temporalmente la actuación para incursionar en fisicoculturismo, le adjudicaron apodos, como ‘la Hulk’ y comentarios burlones por los cambios en su cuerpo. Guzmán recuerda ese periodo como una etapa donde coincidió con críticas similares a las que vive ahora Ruiz.

Kerly Ruiz, presentadora venezolana, recibe apoyo de celebridades tras los comentarios negativos sobre su silueta fitness (IG)

El intercambio en redes incluye la respuesta de Kerly Ruiz, quien agradece con el mensaje: “Mi admiración para ti, Vanessa. Eres de las más maravillosas y grandes de México. Te admiro como actriz y atleta”.

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La actriz mexicana mantiene su presencia en el mundo fitness y publica en sus plataformas rutinas de entrenamiento y consejos para quienes buscan mejorar su salud física.

En la publicación, Guzmán compartió el video de la creadora de contenido Jostin Montilla (@laparcerajostin2), que describe a Ruiz como ejemplo de “resiliencia frente al odio” y “la fuerza de redefinir la belleza”.

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Vanessa Guzmán destaca entre las mexicanas que han defendido la transformación física y la constancia en el fitness, al igual que Ruiz en el ámbito venezolano: “Esto yo lo viví desde hace 6 años! Mi apoyo total a esta reina”.

La actriz mexicana Vanessa Guzmán reconoce haber vivido experiencias similares de críticas durante su incursión en el fisicoculturismo (IG)

De los foros de telenovelas a las competencias de fisicoculturismo

Vanessa Guzmán sostiene una relación cercana y pública con el fisicoculturismo desde hace unos años. La actriz, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, incursiona en esta disciplina después de su último proyecto televisivo, justo cuando la pandemia de 2020 interrumpe sus actividades en telenovelas.

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Su interés surge por conocer el nivel de exigencia de las competencias, aunque al principio no planeaba concursar. Finalmente, decide probar suerte y se integra completamente al deporte.

Kerly Ruiz agradece el respaldo de Vanessa Guzmán, resaltando su admiración por la artista mexicana como actriz y atleta (REUTERS/Marco Bello)

Durante este periodo, Guzmán compite en México y Estados Unidos, ganando al menos 10 medallas y obteniendo el carnet profesional de la IFBB Pro League, lo que le permite participar en competencias internacionales de alto nivel como el Olympia.

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Entre sus logros destaca el primer lugar en el NPC North America Championship en 2021 y un tercer sitio en la Klash Championship Series en 2023. Su última participación es en el NPC/IFBB Atlanta Pro Supershow 2024, donde obtiene la quinta posición en la categoría Masters.

Vanessa Guzmán ha participado en múltiples certámenes de fisicoculturismo (Foto: Capturadepantalla/IG @Chicofarandula)

En mayo de 2025, Guzmán anuncia una pausa indefinida en su carrera como fisicoculturista debido a una lesión en la cadera. Mediante un video en Instagram, explica que prioriza su salud y bienestar, y que la decisión es difícil, pero necesaria.

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Reconoce que el retiro es temporal y espera recuperarse para volver a competir. En sus declaraciones, subraya la importancia de predicar con el ejemplo para sus hijos, quienes también son atletas, y de mantenerse sana para convivir con su nieta.

Guzmán señala que el fisicoculturismo le cambia la vida y que, aunque enfrenta críticas por su transformación física, su enfoque está en el bienestar personal y familiar. Mantiene la intención de regresar a la televisión si surge el proyecto indicado, sin descartar el regreso a las competencias deportivas una vez recuperada.

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