México

Este es el sueldo que deja Ariadna Montiel y que tendrá Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría del Bienestar

La presidenta Sheinbaum anunció nuevos cambios en su gabinete

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Leticia Ramírez asume el cargo como titular d ela Secretaría del Bienestar (Foto: X/@Letamaya)
Leticia Ramírez asume el cargo como titular d ela Secretaría del Bienestar (Foto: X/@Letamaya)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar, quien buscará asumir nuevas funciones dentro del movimiento, según informó la presidenta hoy 28 de abril.

En un video difundido en redes sociales, Sheinbaum confirmó el relevo y subrayó que la funcionaria deja la dependencia “porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos”.

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A partir del 29 de abril, Leticia Ramírez asumirá la titularidad de la Secretaría del Bienestar. Leti Ramírez, quien fue titular de la Secretaría de Educación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es reconocida por su cercanía con la actual presidenta y su experiencia en acciones comunitarias y de gestión pública.

La partida de Ariadna Montiel coincide con la inminente salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena, prevista para el 30 de abril.

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Sheinbaum destacó que Leti Ramírez es “una compañera que nos conocemos hace muchísimos años, desde el trabajo que hacíamos casa por casa”.

El nuevo salario de Leticia Ramírez

Ariadna Montiel, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los avances en los preparativos para la Credencialización del Servicio Universal de Salud. (Facebook/ Ariadna Montiel Reyes)
Ariadna Montiel, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los avances en los preparativos para la Credencialización del Servicio Universal de Salud. (Facebook/ Ariadna Montiel Reyes)

El relevo en la Secretaría del Bienestar permitirá que Leticia Ramírez asuma la titularidad tras la salida de Ariadna Montiel Reyes, quien deja una remuneración bruta mensual de 190 mil 35 pesos mexicanos en el puesto (que, en sueldo neto, son $132 mil 74 pesos), según la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal.

Con la llegada de la nueva funcionaria, la gestión de la Secretaría continuará centrada en el manejo de programas sociales. Entre sus principales responsabilidades destacan la supervisión de la pensión para adultos mayores y el control de las becas destinadas a la población beneficiaria de los programas federales.

El salario que recibirá la nueva titular corresponde al monto asignado en la nómina de la Administración Pública Federal para esta cartera. Así, Leticia Ramírez ocupará un cargo que implica tanto la dirección de políticas sociales como la administración de recursos clave para millones de ciudadanos.

Leticia Ramírez estuvo a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La carrera de Leticia Ramírez

Leticia Ramírez (Foto: X/@Letamaya)
Leticia Ramírez (Foto: X/@Letamaya)
  • Leticia Ramírez, nueva titular de la Secretaría de Bienestar, es maestra egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.
  • Cuenta con estudios en antropología social realizados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
  • Ha participado en programas de actualización en pedagogía, ciencias sociales y en el programa de Alta Dirección Pública.
  • En el año 2022, fue designada Secretaria de Educación Pública.
  • Durante 2024, se desempeñó como Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, en el equipo de Claudia Sheinbaum, entonces virtual presidenta de México.

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