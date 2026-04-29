El Sucesor: narcocorrido que anticipaba el revelo del CJNG y quedó truncado tras la captura de “El Jardinero”

El narcocorrido es interpretado por Gerardo Díaz en colaboración con el grupo Voz de Mando. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Desde su publicación en junio del año 2022, el narcocorrido “El Sucesor” anticipó un posible relevo en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se convirtió en un retrato de su protagonista, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

En la voz de Gerardo Díaz y su Gerarquía, junto al grupo Voz de Mando, la canción delineó la figura de un hombre que, desde la pobreza, llegó a ocupar el presunto lugar de segundo al mando de las cuatro letras.

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Sin embargo, los planes del líder criminal fueron truncados el pasado 27 de abril de 2026 en el estado de Nayarit, cuando la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República realizaron una operación quirúrgica para detenerlo y posteriormente trasladarlo a la Ciudad de México.

El operativo, que no requirió disparos y movilizó a más de 500 elementos, truncó la narrativa del corrido y aceleró el proceso de sucesión en el cártel que, según reportes, confirmaría a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, como el líder absoluto.

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La letra del corrido y la construcción de un sucesor

En la letra de “El Sucesor”, los interpretes describieron a “El Jardinero” como el heredero natural: “Que soy el sucesor, eso es lo que se cuenta… que soy el de las cuentas, el que sabe todo el bisne, que tengo trayectoria, que soy un hombre derecho, también dicen que soy la mano derecha del viejo”, se escucha en el narcocorrido, haciendo referencia a que se encontraba junto a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho” en la estructura criminal, dato confirmado por las autoridades tras señalarlo como jefe de seguridad del hombre abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa.

En la canción, además de hacer referencia a su papel en la organización, se minimiza la recompensa que EEUU daba por su captura: “Que el Gobierno gabacho da cinco millones verdes porque a mí prisionero en sus rejas quiere verme”.

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También se narra sobre la estructura armada y logística que contenía, con letras como: “Pa escaparme en tierra tengo buenas camionetas, todos bien equipadas con los calibres cincuenta”. Sin embargo, el pasado 27 de abril se confirmó que no fueron suficientes recursos para escapar.

Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue trasladado a la CDMX (SEMAR)

“El Sucesor” también confirma al origen de Audias Flores Silva en Huetamo, Michoacán, y su conexión con la vida rural. La mención directa a su tierra natal —“Salud para toda mi gente de Zirándaro, Huetamo, Nayarit y el estado de Jalisco”— refuerza su identidad como hombre de rancho, campesino y ganadero antes de involucrarse en el crimen organizado.

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El cierre del corrido deja en claro la incertidumbre que rodeaba el verdadero alcance de su poder dentro del cártel de las cuatro letras.

“Si es verdad o mentira, aún no es tiempo de saberlo. Lo que el jefe decida, yo respeto, no es un juego. Pero por mientras soy para todos el jardinero”, se escucha en la letra, marcando que, pese a los rumores y versiones externas, la última palabra sobre la sucesión seguía estando en manos de “El Mencho”.

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El operativo en Nayarit y la caída de El Jardinero

La detención de Audias Flores Silva se realizó tras 19 meses de seguimiento por parte de las autoridades mexicanas.

El dispositivo de seguridad del capo incluía más de 60 personas armadas y alrededor de 30 camionetas.

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El despliegue federal sumó 120 efectivos de acción directa, cuatro helicópteros de apoyo, dos de transporte y 400 elementos en acciones de respaldo.

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

El operativo fue ejecutado sin disparos. “El Jardinero” fue localizado en un conducto de desagüe y trasladado a la Ciudad de México.

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Cuenta con órdenes de aprehensión vigentes y una solicitud de extradición a Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su localización.

La reacción en la estructura del CJNG y el ascenso de “El 03”

Tras la captura, las versiones de una sucesión directa hacia Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” toman más fuerza.

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Su perfil, según investigaciones previas de Infobae México, reúne la herencia del Cártel del Milenio, la red financiera de Los Cuinis y la formación criminal de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho” en el CJNG.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes y uno de los operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación; nacido en California, ha escalado dentro del grupo hasta convertirse en su nuevo líder, según reportes. (Infobae)

“El 03″ es hijo de Rosalinda González Valencia, exesposa de “El Mencho”, por lo que el llamado “Señor de los Gallos” era su padrastro.

Estados Unidos mantiene sobre él una recompensa de 5 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses lo identificaron además como operador de esquemas de fraude en la industria de tiempo compartido en destinos turísticos.

El corrido truncado: de promesa de sucesión a testimonio de una era

El corrido “El Sucesor” quedó como testimonio de una era que se cerró abruptamente. Tras la detención de “El Jardinero”, la letra perdió vigencia como anuncio de consolidación y pasó a ser una crónica de un liderazgo que no llegó a consolidarse del todo.

Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', presunto líder del CJNG y sucesor de 'El Mencho', fue detenido en Nayarit y es buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses. (Jesús Avilés)

El corrido insistió: “Si quieren agarrarme yo voy a protegerme, su trabajo es buscarme y el mío es esconderme”, pero la captura terminó con esa lógica de persecución y escape.

En Nayarit, la reacción incluyó seis vehículos y seis tiendas incendiadas, sin reportes de lesionados.

El Gabinete de Seguridad federal reforzó la presencia en todo el país mientras la estructura criminal ajusta su mando frente a una sucesión que no ha podido ser confirmada.