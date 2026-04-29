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Es un hecho, continuarán obras por el Tren Felipe Ángeles en la terminal Buenavista

La modernización reforzará la integración nacional en transporte de pasajeros y ampliará las opciones de traslado para comunidades metropolitanas

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Es un hecho, continuarán obras por el Tren Felipe Ángeles en la terminal Buenavista (Presidencia)
Es un hecho, continuarán obras por el Tren Felipe Ángeles en la terminal Buenavista (Presidencia)

Luego de la inauguración del Tren Suburbano en el tramo Lechería - AIFA, la presidenta Claudia Sheinbaum informó la continuidad de las obras asociadas al Tren Felipe Ángeles en la terminal Buenavista, esto con la finalidad de fortalecer la conectividad ferroviaria y modernizar este nodo clave del transporte en la Ciudad de México.

La remodelación está pensada para responder al creciente número de usuarios y renovar uno de los puntos más relevantes de la red ferroviaria nacional, pues esta zona también conecta con el Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) y el Metrobús CDMX.

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El gobierno federal anunció recientemente que las obras relacionadas con el Tren Suburbano Felipe Ángeles seguirán adelante en la terminal Buenavista. El objetivo es reforzar la infraestructura y ampliar la conectividad del sistema ferroviario, modernizarán tanto la estación como los servicios que ahí operan, para beneficiar a millones de personas usuarias en la capital y entidades cercanas.

El gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum inauguró el Tren "Felipe Ángeles", una nueva conexión ferroviaria entre Buenavista y el AIFA, la cual mejorará la movilidad en el Valle de México rumbo al Mundial 2026 (X/ @SICTmx)

Detalles de las obras en la terminal Buenavista

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló en conferencia de prensa que la terminal Buenavista pasará por una remodelación integral debido al aumento de la demanda, así como para dar cabida a los nuevos servicios previstos. La estación, que fue la principal del país durante buena parte del siglo XX, funcionará nuevamente como origen de trenes hacia el norte, incluyendo rutas a Querétaro.

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“La estación Buenavista va a tener una remodelación muy importante, porque de ahí va a salir el tren al norte o los trenes al norte, de ahí van a salir los trenes a Querétaro, la desviación hacia Guadalajara y hacia Nuevo León”, compartió.

Sheinbaum resaltó que, tras la privatización de los trenes de pasajeros, la zona fue descuidada y que el objetivo federal es recuperarla bajo la administración pública. “Se abandonó completamente. Después se dio en concesión y se hizo el Tren Suburbano, operado por privados. Ahora nosotros estamos recuperando para el Estado la operación pública para el pueblo de México todo el tren, pero la estación Buenavista va a tener una remodelación muy importante”, explicó.

Vista interior de una estación de tren moderna con un tren rojo y blanco en las vías, andenes amplios, pilares blancos y señalización luminosa de "TERMINAL AIFA" y "ANDEN PLATFORM 2"
Las modernas instalaciones de una estación del Tren Lechería-AIFA, que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se aprecian con un tren en vías y señalización visible. (Presidencia de la República)

Como parte de este proceso, la presidenta indicó que el gobierno federal adquirió el Tren Suburbano, ahora llamado Tren Felipe Ángeles, el cual regresa a administración estatal.

Próximos pasos y cronograma de las obras en el Tren Suburbano - AIFA

El traspaso del Tren Suburbano a la administración federal resultó de un acuerdo con la anterior concesionaria. La compra, finalizada recientemente, requirió una inversión de 5.999 millones de pesos, con participación de Banobras y Fonadin, instituciones que ahora controlan el total de las acciones.

Para el desarrollo y modernización ferroviaria, el Presupuesto de Egresos 2026 prevé más de 142.000 millones de pesos destinados a infraestructura. Entre los siguientes pasos destacan:

  • Remodelación integral de la terminal Buenavista
  • Inicio o ampliación de rutas hacia Querétaro, Guadalajara y Nuevo León
  • Consolidación total de operaciones bajo la administración federal
  • Instalación de infraestructura adicional para mejorar accesos y salidas de la estación

Inauguraron el nuevo Tren Suburbano - AIFA, las nuevas estaciones partirán desde Lechería y aplicarán tarifa promocional (Jefatura Gobierno CDMX)
Inauguraron el nuevo Tren Suburbano - AIFA, las nuevas estaciones partirán desde Lechería y aplicarán tarifa promocional (Jefatura Gobierno CDMX)

La presidenta añadió que el compromiso federal 79 incluye la construcción de 3.000 kilómetros de nuevas líneas de pasajeros a nivel nacional, como parte de los objetivos prioritarios de la actual administración.

El Tren Felipe Ángeles y su conexión con Buenavista

Desde 2008, el Tren Suburbano opera entre Buenavista y Cuautitlán, conecta a la Ciudad de México con el Estado de México y ahora se proyecta su ampliación hacia el AIFA y Pachuca.

Con las obras previstas en la terminal Buenavista, se espera agilizar los traslados al aeropuerto Felipe Ángeles y otros destinos del norte del país, haciendo más eficiente la salida de trenes de pasajeros desde el corazón de la capital hacia diferentes regiones.

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