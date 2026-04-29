México

Aespa en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para el concierto de K-pop

El grupo femenino visitará tierras mexicanas y ya se saben todos los detalles

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Cuatro mujeres jóvenes con cabello oscuro y trajes de cuero rojos y negros posan con earpieces, algunas haciendo el signo de la paz
Las integrantes de AESPA posan detrás del escenario con sus atuendos vibrantes antes de su esperado concierto en el Palacio de los Deportes de México. ((FB/aespa.official))

El grupo femenino de K-pop Aespa se presentará en la Ciudad de México y todos los detalles de este concierto ya se dieron a conocer.

Aespa se presentará en el Palacio de los Deportes el 11 de septiembre y la preventa será el 7 de mayo.

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Precios para ver a Aespa en CDMX

  • Zona A - Rango de precios de 5 mil 456 a 7 mil 366 pesos mexicanos
  • Zona B - rango de precios de 4 mil 538 a 5 mil 444 pesos mexicanos
  • Zona C - rango de precios de 3 mil 26 a 3 mil 633 pesos mexicanos
  • Zona D - de 1,761 a 2 mil 83 pesos mexicanos
  • Zona E - de 1,091 a 1,228 pesos mexicanos

Paquete VIP 1 - AESPA SEND-OFF VIP PACKAGE

  • Costo: 11 mil 45 pesos mexicanos
  • Un boleto premium con asiento reservado
  • Invitación exclusiva al evento de despedida “send off” de aespa después del show
  • Artículo de regalo VIP especialmente diseñado
  • Set oficial de photocards VIP de aespa
  • Laminado VIP y lanyard conmemorativo de la experiencia
  • Oportunidad de compra de mercancía antes de la apertura de puertas
  • acceso anticipado al inmueble
  • check-in exclusivo y staff VIP en sitio

VIP 2: AESPA HI-BYE VIP PACKAGE

Un cartel promocional negro con texto blanco detalla los paquetes VIP para el concierto 'SYNK: HYPER LINE' de aespa el 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes
La agrupación de K-Pop aespa ha revelado los beneficios de sus paquetes VIP para el concierto 'SYNK: HYPER LINE' en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 11 de septiembre. ((FB/OCESAKpop))
  • Costo: 9 mil 72 pesos mexicanos
  • Un boleto premium con asiento reservado
  • Acceso al evento Hi-bye de aespa después del show
  • Artículo de regalo VIP especialmente diseñado
  • Set oficial de photocards VIP de aespa
  • Laminado VIP y lanyard conmemorativo de la experiencia
  • Oportunidad de compra de mercancía antes de la apertura de puertas
  • acceso anticipado al inmueble
  • check-in exclusivo y staff VIP en sitio

Sobre los paquetes hay algunas aclaraciones:

  • Consulta Ticketmaster para conocer las ubicaciones específicas disponibles.
  • Todos los items de merch se entregarán en el inmueble el día del evento. No hay entregas posteriores ni envios a domicilio.
  • La compra anticipada será en el inmueble y no incluye la mercancia.
  • El acceso prioritario se llevará a cabo previo a la apertura de puertas generales.
  • Sujeto a cambios sin previo aviso por parte de la Producción y/o el Inmueble.
  • Los horarios de TODOS los beneficios y de TODOS los detalles de la experiencia (accesos, ubicaciones, puerta de acceso, etc.), se enviarán vía correo electrónico al titular de la cuenta Ticketmaster desde donde se realizó la compra TRES días antes del evento.

Además, Ticketmaster añadió una advertencia:

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Los precios de los boletos incluyen cargos por servicio, al total de tu compra, independientemente del número de boletos que incluya, se agregará un cargo único por procesamiento de orden de $50.

Cartel informativo del concierto de aespa en CDMX. Muestra un mapa de asientos del Palacio de los Deportes con zonas coloreadas y una tabla de precios por sección y VIP
Este gráfico muestra el mapa de secciones y la lista de precios para el concierto del grupo de K-pop aespa en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 11 de septiembre. ((FB/OCESAKpop))

Los cargos se aplican al momento del checkout. Los boletos están sujetos a disponibilidad de acuerdo con los mecanismos de la boletera. El horario de inicio del show estimado es a las 8:00pm

Aespa (에스파, también escrito æspa) es un grupo femenino de K-pop surcoreano formado por SM Entertainment. Debutaron el 17 de noviembre de 2020 con el sencillo“Black Mamba”. El nombre combina “æ” (Avatar X Experience) con “aspect”, aludiendo a la idea de conocer otro lado de uno mismo a través de un avatar.

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