Mujer se viraliza por imprimir el mapa de Metro CDMX en una libreta

Una libreta con un mapa hiperrealista y caricaturesco de las estaciones del Metro de la Ciudad de México se ha vuelto viral en redes sociales por su encanto analógico en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la mayoría de las personas se orienta en el Metro CDMX con los mapas de estaciones, la app o incluso su propia memoria, una mujer se hizo viral por llevar impresas las estaciones en una libreta.

Este método analógico llamó la atención en TikTok y quien lo publicó fue @maguie227, su amiga del trabajo.

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La pequeña libreta tiene impresiones a color de cada línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro, además de que está plastificado.

Entre comentarios muchas personas señalaron que podría ser mejor la app o consultar directament el mapa, pero al parecer esta mujer tiene su libreta como un respaldo, no le gusta sacar el celular en la calle y evita depender de una aplicación.

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Esta fue la explicación en TikTok:

La amiga de la dueña de esta libreta explicó que si bien conoce la app, prefiere el formato análogico para no tener que sacar el celular (TikTok/@maguie227)

“Para todos los que preguntan por qué no descarga la app, lo mismo le pregunté, pero a ella no le gusta sacar su teléfono en la calle, yo sé que también están los mapas de las líneas en el metro, a lo cual ella me dio un buen punto y es que dice que no se quiere ver como que anda perdida, que en un rinconcito sin que nadie vea revisa sus notas y listo, jaja son sus 2/3 trucos de ella y claramente me sorprendió su ingenio, mi amiguita es godin chapada a la antigua y siempre me sorprende con cositas así”

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Estos fueron algunos de los comentarios del video con más de 50 mil vistas.

claramente dice por si se le acaban sus datos, supongo que sí conoce la app

yo con mi Libreta de $10 que compre en el metro y trae todos los mapas de movilidad de CDMX !! que viva lo antiguo

En estos momentos es donde extraño las plumas que traían las líneas del metro

Ay, wey. Nunca se me había ocurrido. Necesito también uno del mb