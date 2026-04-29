“El Viceroy” continúa negociando acuerdo de culpabilidad en EEUU, le dan fecha para nueva audiencia

Fotografía de archivo en la que aparece el confeso narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes (d), alias El Viceroy, al ser conducido por un miembro de la Policía Federal mexicana, en Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

En Estados Unidos Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, continúa negociando con las autoridades. Se presentó a una audiencia el 28 de abril y con ello la jueza Joan M. Azrack, determinó fecha para una nueva audiencia.

Cabe recordar que Carrillo Fuentes, quien en su momento lideraba el Cártel de Juárez, está acusado de pertenecer a un grupo criminal, así como al trasiego de cocaína en territorio estadounidense.

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La nueva audiencia para “El Viceroy”

Joan Azrack determinó que la siguiente audiencia para El Viceroy será realizada el próximo 28 de julio, es decir a tres meses de la audiencia reciente.

Asimismo, los reportes indican que en caso de que El Viceroy no alcance un acuerdo en EEUU y haya un juicio en sus contra, si es hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.

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Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy" (EFE)

En octubre de 2019 las autoridades estadounidenses informaron sobre las acusaciones formales en contra del hombre, de manera particular la dirección de una organización criminal continua (el Cártel de Juárez), además de delitos relacionados con armas de fuego y lavado de dinero.

Dicho hombre fue detenido en octubre de 2014 en México y para febrero de 2025 fue enviado a Estados Unidos.

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Además, las autoriades identificaron que entre enero de 1990 y octubre de 2014, Carrillo Fuentes habría sido el responsable de la importación de cientos de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

“Según las acusaciones, Vicente Carrillo Fuentes fue responsable de importar miles de kilogramos de cocaína venenosa a Estados Unidos, conspirar para asesinar a los rivales de su organización y obtener decenas de millones de dólares en ganancias del narcotráfico”, es parte del informe compartido por el Departamento de Justicia.

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El grupo criminal estuvo vinculado de manera estrecha con el Cártel de Sinaloa, al menos hasta 2004, según los informes de EEUU.

Rafael Caro Quintero siendo custodiado por agentes de seguridad (Especial)

El Viceroy fue enviado a EEUU junto con otros 28 criminales, entre los que estaba Rafael Caro Quintero, así como Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

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Caro Quintero también busca acuerdo

De manera similar a El Viceroy, Rafael Caro Quintero, alias El Narco de Narcos, también busca entablar un acuerdo con las autoridades estadounidenses, según compartió su defensa en marzo pasado.

En agosto de 2025 las autoridades compartieron que no buscarían la pena de muerte para el hombre acusado de asesinar a Enrique Kiki Camarena, este último un elemento de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) secuestrado, torturado y asesinado en México.

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“Honramos la memoria del agente especial Camarena, el sheriff adjunto Byrd y otras víctimas que son demasiado numerosas”, dijo Derek S. Maltz, cuando fueron entregados los 29 sujetos desde México.