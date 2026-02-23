Esta es la comida que más te hace subir de peso si te la saltas durante el día

Una costumbre cada vez más común está relacionada con cambios hormonales y con el riesgo de ganar kilos extra, muestran los estudios más actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Si bien existe la creencia de que “comer menos” es la clave que favorece la pérdida de peso lo cierto es que existen muchos mitos al rededor de dicha creencia.

Y es que si bien saltarse cualquiera de las comidas del día pueden tener un impacto negativo en la salud, y el efecto contrario al deseado, existe una comida que puede tener un efecto contraproducente mayor.

Se trata del desayuno, del cual diversos estudios han identificado que existe una relación entre su omisión y el aumento de peso corporal.

Esta práctica, cada vez más común por razones de tiempo o hábitos, se asocia con cambios en el metabolismo, el apetito y la elección de alimentos a lo largo del día.

Las investigaciones señalan que saltarse la primera comida puede influir en la regulación del peso y aumentar el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad, lo que ha renovado el interés en comprender el papel del desayuno en una alimentación equilibrada.

Un hábito que muchos consideran inofensivo podría alterar el metabolismo y hacer más difícil mantener un peso saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué saltarse el desayuno puede favorecer el aumento de peso

De acuerdo con un estudio reciente publicado en la revista científica Nutrients, saltarse el desayuno puede contribuir a un aumento de peso debido a las siguientes razones:

Desregulación del apetito : Saltarse el desayuno puede alterar hormonas como la grelina, lo que incrementa el apetito y favorece un mayor consumo calórico en las siguientes comidas. Esto puede llevar a una ingesta excesiva durante el día, especialmente de alimentos altos en calorías y azúcares.

Impacto en el ritmo circadiano : El desayuno ayuda a sincronizar el metabolismo con el ciclo diario de actividad. Omitirlo puede desregular el metabolismo y favorecer el almacenamiento de grasa.

Mayor riesgo de síndrome metabólico : Diversos metaanálisis asocian la omisión del desayuno con aumento del riesgo de obesidad abdominal, hipertensión, hiperglucemia y dislipidemia, todos factores relacionados con el síndrome metabólico.

Compensación calórica: Saltarse el desayuno suele llevar a consumir porciones más grandes o alimentos menos saludables en el almuerzo y la cena, lo que dificulta el control del peso.

Expertos advierten que no desayunar puede desregular el ritmo circadiano y favorecer el almacenamiento de grasa corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Es importante mencionar que algunos ensayos controlados han encontrado que omitir el desayuno durante periodos cortos puede generar una ligera pérdida de peso, sobre todo con el llamado ayuno intermitente; sin embargo, es para casos muy específicos y bajo estricto control médico pues puede tener efectos adversos.

Las investigaciones sugieren que el desayuno, especialmente si es equilibrado y rico en fibra, contribuye al control del apetito, mejora la sensibilidad a la insulina y favorece un patrón alimentario más saludable a lo largo del día.