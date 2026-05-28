México

Oaxaca se refuerza para el combate al narco y delitos de alto impacto: anuncia al grupo de Operaciones Especiales

La Fiscalía General del Estado, quien estará a cargo del nuevo cuerpo táctico, abrió convocatoria para reclutar elementos con experiencia en corporaciones policiales o fuerzas armadas

Guardar
Google icon
El grupo estará a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. (imagen ilustrativa de elementos de la AEI) Crédito: FGEO
El grupo estará a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. (imagen ilustrativa de elementos de la AEI) Crédito: FGEO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca anunció este 27 de mayo la creación de la Unidad de Operaciones Especiales, un grupo táctico de élite diseñado para ejecutar intervenciones de alta complejidad contra el crimen organizado, el secuestro y la extorsión en las ocho regiones de la entidad.

La convocatoria de reclutamiento se abrió de forma simultánea al anuncio. El registro está disponible desde este 27 de mayo y cerrará el 7 de junio de 2026 a las 14:00 horas a través de las plataformas digitales de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

El proceso está dirigido exclusivamente a personas con experiencia previa en corporaciones policiales o fuerzas armadas, para buscar que el grupo quede conformado por elementos con madurez táctica y temple operativo.

La unidad operará en las ocho regiones del estado

La FGEO describió a la nueva unidad como un avance en la procuración de justicia. Su misión consiste en ofrecer una respuesta institucional más rápida y especializada ante situaciones de alto riesgo, con énfasis en el combate al secuestro, la extorsión y la desarticulación de objetivos prioritarios del crimen organizado.

PUBLICIDAD

La unidad quedó concebida para actuar en todo el territorio oaxaqueño, que comprende ocho regiones con dinámicas delictivas distintas.

La FGEO no especificó en el comunicado de este 27 de mayo cuántos elementos integrarán el grupo ni en qué plazo quedaría operativa la unidad.

Este grupo táctico se suma a las herramientas con las que ya contaba la institución, entre ellas la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que opera en coordinación con fuerzas federales en tareas de alto impacto.

Perfil requerido: entre 21 y 30 años, sin antecedentes penales ni consumo de estupefacientes

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de nacionalidad mexicana de entre 21 y 30 años, con estatura mínima de 1.65 metros para hombres y 1.60 metros para mujeres.

Los hombres deben presentar además la Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

Aspirantes deben acreditar excelente condición física y mental, no contar con antecedentes penales y no estar inhabilitados como servidores públicos. El consumo de estupefacientes es motivo de descalificación automática del proceso.

Infografía de la convocatoria compartida por la Fiscalía de Oaxaca. Crédito: FGEO
Infografía de la convocatoria compartida por la Fiscalía de Oaxaca. Crédito: FGEO

Los aspirantes también deben contar con disponibilidad de horario y disposición para radicar en cualquier parte del estado de Oaxaca, condiciones que reflejan el carácter operativo de la unidad y su cobertura en las ocho regiones del territorio.

Los seleccionados se someterán a exámenes psicológicos, entrevista y cotejo de documentos el 8 y 9 de junio; al examen de Conocimientos Generales el 10 de junio a las 10:00 horas en el Instituto de Formación y Capacitación Profesional en San Bartolo Coyotepec; y a exámenes físico, médico y toxicológico el 11 y 12 de junio.

La publicación de folios aceptados quedó programada para el 14 de junio de 2026.

Temas Relacionados

OaxacaFGEONarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adrián Rubalcava presume nueva imagen en la Línea 2 del Metro CDMX; obras seguirán hasta junio

El director del STC Metro se comprometió a terminar las obras antes del inicio del Mundial 2026, prometió que más estaciones tendrán una nueva imagen

Adrián Rubalcava presume nueva imagen en la Línea 2 del Metro CDMX; obras seguirán hasta junio

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

La cruzada del Estado contra los narcocorridos sumó un nuevo territorio: Ciudad de México

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

El Estadio Ciudad de México ya luce logo de la FIFA e imagen oficial para el Mundial 2026

Las modificaciones en el emblemático Coloso de Santa Úrsula abarcan desde la fachada hasta los interiores, alineándose con los estándares internacionales

El Estadio Ciudad de México ya luce logo de la FIFA e imagen oficial para el Mundial 2026

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Las cinco formas más efectivas de usar vinagre en tu hogar, según expertos en limpieza

Estas son las formas comprobadas y seguras de aprovechar el vinagre, según expertos

Las cinco formas más efectivas de usar vinagre en tu hogar, según expertos en limpieza
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Activista de Guerrero denuncia a Evelyn Salgado, 8 alcaldes y a Los Ardillos por crímenes de lesa humanidad en Corte Penal Internacional

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

ENTRETENIMIENTO

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

Raphael anuncia nuevo proyecto en honor a México: “Tengo algunas ideas”

Por sugerencia de su ex suegro Eugenio Derbez, Kalimba invita a Aislinn a cantar

Stray Kids en México: esta es la lista oficial de precios y paquete VIP para STRAYCITY

Kenia Os, Espinoza Paz y Matisse se quedan sin presentación: cancelan el Verano Fest Cachanilla por supuestas irregularidades

DEPORTES

El Estadio Ciudad de México ya luce logo de la FIFA e imagen oficial para el Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México ya luce logo de la FIFA e imagen oficial para el Mundial 2026

Checo Pérez es el único mexicano que ha ganado en Mónaco, este 7 de junio tratará de ganar con Cadillac

Aficionados de Pumas estallan contra Coco Carrasquilla por mensaje del seleccionado panameño

México vs Australia: así le ha ido al Tri frente a los Socceroos

Avanza caso de Julio Ibáñez: qué pasó en la primera audiencia del reportero de TUDN detenido en Sudáfrica