Oaxaca se refuerza para el combate al narco y delitos de alto impacto: anuncia al grupo de Operaciones Especiales

El grupo estará a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. (imagen ilustrativa de elementos de la AEI) Crédito: FGEO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca anunció este 27 de mayo la creación de la Unidad de Operaciones Especiales, un grupo táctico de élite diseñado para ejecutar intervenciones de alta complejidad contra el crimen organizado, el secuestro y la extorsión en las ocho regiones de la entidad.

La convocatoria de reclutamiento se abrió de forma simultánea al anuncio. El registro está disponible desde este 27 de mayo y cerrará el 7 de junio de 2026 a las 14:00 horas a través de las plataformas digitales de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

El proceso está dirigido exclusivamente a personas con experiencia previa en corporaciones policiales o fuerzas armadas, para buscar que el grupo quede conformado por elementos con madurez táctica y temple operativo.

La unidad operará en las ocho regiones del estado

La FGEO describió a la nueva unidad como un avance en la procuración de justicia. Su misión consiste en ofrecer una respuesta institucional más rápida y especializada ante situaciones de alto riesgo, con énfasis en el combate al secuestro, la extorsión y la desarticulación de objetivos prioritarios del crimen organizado.

PUBLICIDAD

La unidad quedó concebida para actuar en todo el territorio oaxaqueño, que comprende ocho regiones con dinámicas delictivas distintas.

La FGEO no especificó en el comunicado de este 27 de mayo cuántos elementos integrarán el grupo ni en qué plazo quedaría operativa la unidad.

PUBLICIDAD

Este grupo táctico se suma a las herramientas con las que ya contaba la institución, entre ellas la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que opera en coordinación con fuerzas federales en tareas de alto impacto.

Perfil requerido: entre 21 y 30 años, sin antecedentes penales ni consumo de estupefacientes

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de nacionalidad mexicana de entre 21 y 30 años, con estatura mínima de 1.65 metros para hombres y 1.60 metros para mujeres.

PUBLICIDAD

Los hombres deben presentar además la Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

Aspirantes deben acreditar excelente condición física y mental, no contar con antecedentes penales y no estar inhabilitados como servidores públicos. El consumo de estupefacientes es motivo de descalificación automática del proceso.

PUBLICIDAD

Infografía de la convocatoria compartida por la Fiscalía de Oaxaca. Crédito: FGEO

Los aspirantes también deben contar con disponibilidad de horario y disposición para radicar en cualquier parte del estado de Oaxaca, condiciones que reflejan el carácter operativo de la unidad y su cobertura en las ocho regiones del territorio.

Los seleccionados se someterán a exámenes psicológicos, entrevista y cotejo de documentos el 8 y 9 de junio; al examen de Conocimientos Generales el 10 de junio a las 10:00 horas en el Instituto de Formación y Capacitación Profesional en San Bartolo Coyotepec; y a exámenes físico, médico y toxicológico el 11 y 12 de junio.

PUBLICIDAD

La publicación de folios aceptados quedó programada para el 14 de junio de 2026.