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Adiós a la lengua de suegra: las plantas frondosas y tropicales que dominan la decoración en 2026

Ambientes más cálidos, verdes y llenos de vida se imponen como tendencia

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Una sala de estar luminosa con luz solar entrando por las ventanas, mostrando un sillón, una mesa y numerosas plantas de interior en macetas y colgantes.
Verde abundante y texturas orgánicas marcan los espacios interiores y definen la tendencia decorativa de este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tendencias en plantas de interior han experimentado una transformación profunda en 2026, desplazando a especies rígidas como la lengua de suegra y dando paso a ejemplares frondosos y de aspecto tropical.

La búsqueda de ambientes más cálidos y naturales ha modificado la manera en que los hogares eligen su vegetación, priorizando ahora especies de hojas llamativas, crecimiento rápido y cuidados accesibles, según especialistas en paisajismo citados por Casacor.

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Las nuevas tendencias no solo responden a la estética, sino también al deseo de crear espacios relajados, llenos de energía y conectados con la naturaleza.

En este contexto, las plantas se han convertido en elementos centrales de la decoración, capaces de modificar la atmósfera visual de cualquier ambiente y aportar bienestar cotidiano.

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Hojas grandes y color: belleza con exigencias concretas

Las especies de hojas grandes y formas exuberantes dominan la escena decorativa por su impacto visual y su capacidad para transformar cualquier ambiente en un refugio verde.

Sin embargo, su belleza viene acompañada de requisitos específicos:

Monstera

La Monstera deliciosa demanda luz indirecta brillante y riego solo cuando la mayor parte del sustrato está seco; el exceso de agua puede dañarla rápidamente.

Además, prospera en ambientes húmedos, preferiblemente con más del 60% de humedad ambiental, como explica la ficha de PLNT Care.

Ficus lyrata

Aporta sofisticación con sus hojas robustas, pero es célebre por su sensibilidad: necesita mucha luz, humedad ambiental elevada y riego regular, evitando tanto el encharcamiento como la sequedad.

Cambios bruscos de temperatura o corrientes de aire pueden provocar la caída prematura de sus hojas, según guías internacionales de Plant Care Basics.

Pothos

Es una de las plantas más tolerantes y adaptables para interiores. Según la Royal Horticultural Society (RHS) y el New York Botanical Garden, prospera tanto en semisombra como en luz brillante indirecta, aunque el color y la vitalidad de sus hojas aumentan cuando recibe mayor luminosidad.

Se recomienda dejar que la capa superior del sustrato se seque antes de regar nuevamente, ya que el exceso de agua puede pudrir sus raíces.

Por su resistencia, es ampliamente considerada ideal para quienes se inician en el cultivo de plantas de interior.

Imagen de una Monstera en maceta de terracota, un Ficus lyrata en cesta de mimbre y un Pothos colgante, cerca de una ventana y pared clara en suelo de madera.
Las especies de hojas grandes y formas exuberantes dominan la escena decorativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especies tendencia en la temporada 2026

Entre las plantas más buscadas del año se destacan la maranta, el coleus y la zamioculca raven, cada una con requisitos muy particulares para lucir en su máximo esplendor:

  • Maranta (Planta rezadora): Deslumbra por sus hojas en movimiento y dibujos coloridos, pero solo prospera en ambientes con luz indirecta, humedad ambiental alta (mínimo 60%) y riego con agua baja en cal (idealmente filtrada o de lluvia). Las puntas marrones suelen indicar aire seco o agua inadecuada, según Plant Care Basics.
  • Coleus (Cretona): Requiere abundante luz y sol directo matutino para preservar la intensidad de sus colores, según la RHS y la Universidad de Florida. En interiores poco iluminados, la planta pierde color y se estira, un fenómeno conocido como etiolación. Para mantener una forma compacta y vigorosa, es recomendable pinzar los brotes de manera regular.
  • Zamioculca raven: Se destaca por su resistencia y facilidad de cultivo. Tal como señalan la RHS y el New York Botanical Garden, tolera ambientes con poca luz y requiere riegos muy espaciados, permitiendo que el sustrato se seque completamente entre cada riego. Sus hojas de tono oscuro, casi negro, la convierten en la opción preferida para quienes buscan belleza exótica y bajo mantenimiento.
Tres plantas en maceta: maranta, coleo de hojas rosadas y zamioculca raven de hojas oscuras, sobre un alféizar de madera frente a una ventana.
Entre las plantas más buscadas del año se destacan la maranta, el coleus y la zamioculca raven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar visual exige compromiso

La tendencia 2026 confirma que la vegetación exuberante y los ambientes biofílicos son el nuevo estándar de la decoración.

Sin embargo, lograr espacios llenos de vida y color demanda entender las necesidades de cada especie, así como ajustar la humedad, la luz y el riego.

La recompensa es un hogar más saludable, moderno y lleno de energía natural, siempre que cada planta reciba el cuidado que su origen requiere.

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