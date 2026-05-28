Santiago Giménez estaría en la mira del Tottenham

El delantero mexicano podría cambiar de aires a la Premier League. (AP Foto/Luca Bruno)

El futuro de Santiago Giménez en Europa podría tomar un rumbo inesperado después de que surgieran versiones sobre un posible interés del Tottenham Hotspur en fichar al delantero mexicano tras el Mundial 2026.

De acuerdo con información difundida por TUDN y retomada por distintas cuentas especializadas, el atacante estaría buscando salir del AC Milan luego de una temporada complicada en Italia.

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El “Bebote” recién se incorporó a la concentración de la Selección Mexicana para encarar los próximos compromisos internacionales, en medio de rumores sobre su futuro en clubes europeos.

Aunque por ahora no existe una oferta oficial, el nombre del mexicano volvió a aparecer en el radar de la Premier League, una liga que ya lo seguía desde su etapa con Feyenoord.

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No es la primera vez que el conjunto londinense busca al mexicano. REUTERS/Daniele Mascolo

Tottenham habría retomado el interés que ya existía desde 2024 y vería en Giménez una opción para reforzar su ataque de cara a la temporada 2026-27.

Actualmente, Tottenham Hotspur atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años.

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El conjunto londinense terminó la temporada 2025-26 peleando por no descender y logró asegurar su permanencia hasta la última jornada tras vencer al Everton.

Medios ingleses reportaron que Tottenham planea renovar varias zonas del equipo.

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Los Spurs buscan reconstruir parte de su plantilla y sumar piezas ofensivas jóvenes, por lo que el perfil del mexicano encajaría en ese proyecto.

El club atraviesa una mala racha actualmente y casi desciende categoría. REUTERS/Dylan Martinez

Andoni Iraola estaría cerca de llegar al Milan y podría definir el futuro de Santiago Giménez

Parte de la incertidumbre sobre el futuro de Santiago Giménez también tendría relación con los cambios que se viven dentro del Milan.

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Diversos reportes señalan que Andoni Iraola sería uno de los candidatos más fuertes para convertirse en nuevo entrenador del club italiano.

El técnico español viene de firmar una destacada temporada con AFC Bournemouth, equipo al que logró llevar a puestos europeos tras competir contra plantillas con mucho mayor presupuesto.

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Su estilo ofensivo y dinámico ha sido reconocido en Inglaterra, por lo que en Italia ven con buenos ojos su posible llegada.

La eventual incorporación de Iraola podría cambiar el panorama de Giménez dentro del Milan. Mientras algunos rumores apuntan a una posible salida del delantero mexicano.

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El técnico español sería opción para dirigir a Giménez si se queda en Italia. Reuters/Craig Brough

Santiago Giménez terminó la temporada sin marcar un solo gol en Milan

La temporada de Santiago Giménez en Italia terminó lejos de las expectativas que existían tras su llegada desde Feyenoord.

El delantero terminó la campaña de Serie A sin marcar un solo gol en 16 partidos disputados con el Milan.

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La cifra llamó especialmente la atención en Italia debido a que, según la estadística difundida, Giménez se convirtió en el primer delantero en la historia del club en pasar más de 10 encuentros sin anotar en Serie A, superando incluso registros negativos de atacantes como Alessandro Matri.

El complicado momento del mexicano habría provocado cuestionamientos dentro y fuera del club, alimentando las versiones sobre una posible salida durante el próximo mercado de fichajes.

Por ahora, el delantero mexicano se mantiene concentrado con el Tri para el Mundial 2026 mientras su nombre continúa apareciendo en rumores de transferencias rumbo al verano europeo.