Hugo Sánchez se opone al nombre del Estadio Ciudad de México: “lo seguiré llamando Azteca”

El legendario delantero mexicano Hugo Sánchez dio de qué hablar al dejar clara su postura frente al cambio de nombre del emblemático Coloso de Santa Úrsula.
Aunque la FIFA lo rebautizó oficialmente como Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026, el “Pentapichichi” insiste en que para él y para los aficionados siempre será el Estadio Azteca.
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Sus declaraciones se dieron en un evento de patrocinadores del Mundial, donde además recordó anécdotas vividas en el recinto y habló de sus expectativas para la Selección Mexicana. Con un tono firme y nostálgico, defendió la identidad histórica del Estadio que considera “la catedral del futbol mexicano”.
La crítica de Hugo al nuevo nombre
Hugo Sánchez fue tajante al rechazar el nuevo nombramiento. Aseguró que el cambio responde a una imposición de la FIFA para eliminar vínculos comerciales, pero que para los mexicanos el nombre “Azteca” tiene un valor cultural y emocional que no puede ser reemplazado.
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Con su frase contundente, “Lo siento, pero lo seguiré llamando Estadio Azteca aunque se enoje quien se enoje", dejó claro que no piensa adoptar la nueva denominación.
La postura de “El macho” refleja así la resistencia de quienes consideran que el Azteca es más que un estadio: es un símbolo nacional y un espacio cargado de historia.
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Recuerdos personales en el Azteca
El exgoleador también compartió recuerdos íntimos ligados al recinto:
- Su primer gol como profesional fue contra Haití en el Azteca.
- Allí también anotó su primer tanto en una Copa del Mundo con la Selección Mexicana.
- Para él, cada experiencia vivida en el estadio refuerza su carácter de “catedral del futbol mexicano”.
En este sentido, Sánchez no sólo defendió el nombre por tradición, sino porque el Azteca está directamente ligado a su carrera y a la memoria colectiva del futbol mexicano.
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México, Pumas y sus favoritos en el Mundial 2026
Además de hablar del Estadio, Hugol aprovechó para tocar otros temas:
- Reconoció su dolor por la derrota de Pumas en la final contra Cruz Azul, recordando que ellos fueron los primeros bicampeones y que marcaron el camino para otros clubes.
- Destacó la importancia de la Cantera de Pumas como fábrica de talentos y espacio para el crecimiento del futbol mexicano.
- Expresó su deseo de ver a México campeón del mundo en 2026, aunque desde el análisis futbolístico colocó a España como favorita, con Argentina y Francia también en la lista.
La voz de Hugo Sánchez se suma a la de miles de aficionados que consideran que, más allá de reglamentos y patrocinios, el recinto seguirá siendo el Estadio Azteca. Su postura reafirma que la tradición y la memoria pesan más que cualquier cambio administrativo.
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