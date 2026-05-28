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Hugo Sánchez se opone al nombre del Estadio Ciudad de México: “lo seguiré llamando Azteca”

El histórico Pentapichichi sostiene que el valor cultural y emocional del Coloso de Santa Úrsula permanece intacto en los aficionados mexicanos

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Hombre de traje con mano en la frente, rostro preocupado. A su derecha, trofeo Copa Mundial FIFA, el número '23', y el Estadio Azteca con 'MÉXICO' al pie.
Para Hugo Sánchez, el Estadio Azteca es la catedral del futbol mexicano y un icono inamovible en la cultura deportiva nacional. (Jovani Pérez/Infobae México)

El legendario delantero mexicano Hugo Sánchez dio de qué hablar al dejar clara su postura frente al cambio de nombre del emblemático Coloso de Santa Úrsula.

Aunque la FIFA lo rebautizó oficialmente como Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026, el “Pentapichichi” insiste en que para él y para los aficionados siempre será el Estadio Azteca.

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Durante un evento previo al Mundial, el exdelantero recordó momentos clave de su carrera y recalcó que el Estadio representa un símbolo nacional. REUTERS/Michelle Freyria
Durante un evento previo al Mundial, el exdelantero recordó momentos clave de su carrera y recalcó que el Estadio representa un símbolo nacional. REUTERS/Michelle Freyria

Sus declaraciones se dieron en un evento de patrocinadores del Mundial, donde además recordó anécdotas vividas en el recinto y habló de sus expectativas para la Selección Mexicana. Con un tono firme y nostálgico, defendió la identidad histórica del Estadio que considera “la catedral del futbol mexicano”.

La crítica de Hugo al nuevo nombre

Hugo Sánchez fue tajante al rechazar el nuevo nombramiento. Aseguró que el cambio responde a una imposición de la FIFA para eliminar vínculos comerciales, pero que para los mexicanos el nombre “Azteca” tiene un valor cultural y emocional que no puede ser reemplazado.

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Con su frase contundente, Lo siento, pero lo seguiré llamando Estadio Azteca aunque se enoje quien se enoje", dejó claro que no piensa adoptar la nueva denominación.

El Estadio Azteca iniciará remodelaciones en 2024
FIFA rebautizó al Coloso de Santa Úrsula como Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026, generando opiniones principalmente negativas. (Crédito: Cuartoscuro)

La postura de “El macho” refleja así la resistencia de quienes consideran que el Azteca es más que un estadio: es un símbolo nacional y un espacio cargado de historia.

Recuerdos personales en el Azteca

El exgoleador también compartió recuerdos íntimos ligados al recinto:

  • Su primer gol como profesional fue contra Haití en el Azteca.
  • Allí también anotó su primer tanto en una Copa del Mundo con la Selección Mexicana.
  • Para él, cada experiencia vivida en el estadio refuerza su carácter de “catedral del futbol mexicano”.
Hugo Sánchez recordó su primer gol profesional y su primer tanto mundialista como momentos clave vividos en el Estadio Azteca. (UEFA.com)
Hugo Sánchez recordó su primer gol profesional y su primer tanto mundialista como momentos clave vividos en el Estadio Azteca. (UEFA.com)

En este sentido, Sánchez no sólo defendió el nombre por tradición, sino porque el Azteca está directamente ligado a su carrera y a la memoria colectiva del futbol mexicano.

México, Pumas y sus favoritos en el Mundial 2026

Además de hablar del Estadio, Hugol aprovechó para tocar otros temas:

  • Reconoció su dolor por la derrota de Pumas en la final contra Cruz Azul, recordando que ellos fueron los primeros bicampeones y que marcaron el camino para otros clubes.
  • Destacó la importancia de la Cantera de Pumas como fábrica de talentos y espacio para el crecimiento del futbol mexicano.
  • Expresó su deseo de ver a México campeón del mundo en 2026, aunque desde el análisis futbolístico colocó a España como favorita, con Argentina y Francia también en la lista.
Hugo Sánchez
Sánchez coloca a España como favorita para ganar el Mundial 2026, aunque sueña con ver a México levantar la copa en casa. (Jovani Pérez/Infobae México)

La voz de Hugo Sánchez se suma a la de miles de aficionados que consideran que, más allá de reglamentos y patrocinios, el recinto seguirá siendo el Estadio Azteca. Su postura reafirma que la tradición y la memoria pesan más que cualquier cambio administrativo.

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