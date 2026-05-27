Por sugerencia de su ex suegro Eugenio Derbez, Kalimba invita a Aislinn a cantar

Kalimba rechaza grabar disco con Aislinn Derbez y le propone cantar juntos en concierto en Tijuana el 5 de junio (Foto: Instagram @kalimbaoficial / @aislinnderbez)

Kalimba descarta hacer un disco con Aislinn Derbez y, en su lugar, le propone subir al escenario con él en Tijuana el 5 de junio, luego de que Eugenio Derbez lo mencionó en un video que se volvió viral.

El comentario surge después de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieron una foto para anunciar que vuelven a trabajar juntos en la película “Hasta el fin del mundo”.

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“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, explicó la actriz sobre el proyecto.

“Y tal vez por eso ‘Hasta el fin del mundo’ tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quienes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. Y hoy por fin la compartimos con ustedes”, añadió.

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Eugenio Derbez reactiva las redes al bromear sobre una colaboración musical entre Kalimba y su hija Aislinn Derbez (X/@EugenioDerbez)

Tras esa publicación, Eugenio Derbez reaccionó con humor y aludió a una posible colaboración entre su hija y el cantante: “No sé, me quedé igual que ustedes, ¿qué sigue?, que ahora saque un disco con Kalimba o que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani, ¿qué sigue?”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

Días después, Kalimba respondió a lo dicho por su ex suegro y dejó abierta una colaboración, pero no en estudio. “Un disco no creo, pero si quiere puede cantar conmigo en Tijuana el 5 de junio. Ais, me avisas”, expresó.

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El breve romance de Kalimba y Aislinn Derbez

El romance entre Kalimba y Aislinn Derbez ocurrió entre 2006 y 2008, cuando ambos estaban iniciando distintas etapas de sus carreras. La relación se hizo pública porque Aislinn protagonizó el video musical de la canción “Sólo déjate amar” de Kalimba.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anuncian su regreso como dupla protagónica en la película “Hasta el fin del mundo” (Instagram)

El cantante ha declarado en entrevistas que varias canciones de su álbum “NegroKlaro” estuvieron inspiradas en ella y que incluso le dedicó el disco.

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Kalimba ha contado que estaban “muy enamorados”, pero la relación terminó porque Aislinn se fue a estudiar actuación a Nueva York. Él no quería que ella abandonara sus estudios por la relación, por lo que decidió terminarla.

En entrevistas posteriores, Kalimba explicó que aunque intentó regresar con ella, Aislinn ya no quiso.

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La relación de Kalimba y Aislinn Derbez terminó por diferencias en sus sueños y proyectos personales de juventud

Por su parte, Aislinn Derbez, en su podcast “La Magia del Caos”, confirmó que tuvieron algo, aunque lo describió más como una amistad con derechos que como un noviazgo formal. Ambos han dicho que, pese al tiempo, conservan una buena relación.