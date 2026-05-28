El Estadio Ciudad de México ya luce logo de la FIFA e imagen oficial para el Mundial 2026

El Estadio Azteca hará historia como el primero en recibir tres inauguraciones mundialistas, tras una transformación total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Ciudad de México, antes conocido como Azteca, ha sufrido diversas modificaciones en su identidad en los últimos días. Ahora ya presenta oficialmente el logo de la FIFA y la imagen institucional del Mundial 2026.

A tan sólo 15 días del arranque del torneo, el recinto capitalino se muestra renovado y listo para recibir la inauguración y otros partidos clave de la Copa del Mundo.

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El Estadio Ciudad de México estrena nueva imagen exterior dominada por el logo de la FIFA y la identidad del Mundial 2026. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

La transformación visual y estructural ha respondido a los lineamientos internacionales que exige la FIFA para sus sedes. Con cambios en la fachada, interiores y zonas de servicios, el Estadio se prepara para hacer historia como el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Nueva imagen exterior: adiós a los patrocinios, bienvenida FIFA

La fachada del Coloso de Santa Úrsula fue intervenida completamente para cumplir con los estándares globales del torneo. Las lonas rojas con el emblema oficial de la Copa Mundial 2026 sustituyeron cualquier referencia a marcas comerciales previas.

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El nombre temporal Estadio Ciudad de México cubre ahora toda la extensión del inmueble.

El logotipo de la FIFA y el diseño oficial del Mundial 2026 dominan la entrada principal y áreas visibles desde el exterior.

Todo patrocinio ajeno a la FIFA fue retirado o cubierto, como exige el organismo internacional.

La eliminación completa de patrocinios comerciales en el Estadio da paso a una identidad visual uniforme y exclusiva para el Mundial 2026. (Crédito especial: X/@ar2_mx)

De esta manera, la nueva imagen permite una identidad visual uniforme y exclusiva de la Copa del Mundo, visible desde todos los ángulos y puntos de acceso.

Remodelación integral en interiores y zonas hospitality

Los interiores del estadio también fueron transformados para elevar la experiencia de los aficionados y los estándares.

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La zona alta ya cuenta con mantas y branding oficial de la FIFA .

Se renovaron las butacas negras en la lateral 100, con materiales modernos.

En el estacionamiento se construyen nuevas zonas hospitality, pensadas para servicios premium y atención internacional.

Las modificaciones estructurales y visuales cumplen los estándares internacionales exigidos por la FIFA para sus sedes mundialistas. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

Estas adecuaciones buscan ofrecer mayor comodidad, visibilidad y servicios de primer nivel a los asistentes, acorde a los estadios más modernos del mundo.

Innovación tecnológica y ambientación mundialista

La modernización del Azteca abarca elementos tecnológicos y detalles que mejoran la atmósfera del evento:

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Se instalaron sistemas de iluminación exterior con luces rojas que acompañarán las noches mundialistas.

Las pantallas gigantes y el sistema de audio actualizado permitirán espectáculos envolventes.

La cancha cuenta con pasto híbrido y sistemas avanzados de riego y monitoreo digital.

El pasto híbrido y los sistemas digitales de riego convierten la cancha en un referente tecnológico para la Copa Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. (REUTERS/Henry Romero)

En este sentido, cada intervención refuerza el objetivo de hacer del Estadio Ciudad de México un referente de modernidad y tradición para miles de aficionados nacionales e internacionales durante la Copa Mundial 2026 celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.