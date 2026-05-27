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Stray Kids en México: esta es la lista oficial de precios y paquete VIP para STRAYCITY

El grupo de K-pop regresa al país luego del DominATE tour en 2025

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Cartel promocional estilo scrapbook para el evento Straycity, con fotos de Stray Kids, RENEE y Andrés Obregón sobre un fondo azul grisáceo y recortes de periódico.
El cartel de Straycity Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento StrayCity se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Los precios para ver a Stray Kids ya están disponibles y los precios varían según la zona y el tipo de experiencia seleccionada, incluyendo opciones VIP con beneficios exclusivos.

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Lista de precios por zona para ver a Stray Kids

  • Platino A: $7,563 / $9,795
  • Platino B: $6,819 / $7,501
  • Platino C: $6,076 / $6,682
  • Platino D: $5,207 / $5,728
  • Platino E: $4,463
  • Zona GNP: $4,463 / $4,909 / $5,445 / $5,989
  • Verde: $3,471 / $3,992 / $4,165 / $4,582
  • Naranja B: $2,727 / $3,054 / $3,218 / $4,086
  • Verde C: $2,231 / $2,633
  • Naranja C: $1,363 / $1,567
  • General B: $1,859
  • PCD: $1,859

Paquetes VIP:

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  • $11,508
  • $10,764

¿Qué incluye el paquete VIP?

El paquete VIP 1: Early Entry VIP Package contiene:

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  • Un boleto reservado premium en Platino A o Platino B
  • Artículo de regalo VIP especialmente diseñado para paquetes VIP
  • Laminado conmemorativo VIP y lanyard
  • Entrada anticipada al inmueble
  • Acceso anticipado a la compra de merchandising oficial
  • Check-in exclusivo y staff VIP en sitio
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Todos los ítems de merchandising y laminados se entregarán en el inmueble el día del evento, en el horario asignado.

No hay entregas posteriores ni envíos a domicilio. Los detalles de acceso, ubicación de registro y horarios serán enviados por correo electrónico al titular de la cuenta de compra tres días antes del evento.

Stay busca evitar precios dinámicos

La comunidad de seguidores ha iniciado una campaña coordinada para enviar correos masivos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), utilizando una plantilla distribuida en redes sociales.

El objetivo es denunciar cualquier irregularidad que pueda surgir durante la compra de boletos a través de Ticketmaster, especialmente la implementación de mecanismos que modifiquen los precios de manera variable según el interés del público.

En el contexto de una venta de boletos que se anticipa masiva, los fans de Stray Kids buscan prevenir abusos documentando y reportando cualquier práctica sospechosa.

La plantilla difundida instruye a los usuarios a enviar un correo a la dirección oficial de denuncias de Profeco, añadiendo sus datos personales al mensaje y solicitando vigilancia sobre la venta para el festival STRAYCITY.

El antecedente más cercano que motiva esta reacción colectiva es el caso de BTS en México, donde se detectaron inconsistencias durante la venta de entradas. Como resultado, Profeco estableció nuevos lineamientos que exigen transparencia y anticipación en la publicación de precios y condiciones.

Quienes integran el fandom de Stray Kids han solicitado de forma expresa que se reduzca el límite de boletos por persona, actualmente fijado en seis, para dificultar la acción de revendedores.

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