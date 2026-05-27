Stray Kids en México: esta es la lista oficial de precios y paquete VIP para STRAYCITY

El cartel de Straycity Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento StrayCity se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Los precios para ver a Stray Kids ya están disponibles y los precios varían según la zona y el tipo de experiencia seleccionada, incluyendo opciones VIP con beneficios exclusivos.

PUBLICIDAD

Lista de precios por zona para ver a Stray Kids

Platino A: $7,563 / $9,795

Platino B: $6,819 / $7,501

Platino C: $6,076 / $6,682

Platino D: $5,207 / $5,728

Platino E: $4,463

Zona GNP: $4,463 / $4,909 / $5,445 / $5,989

Verde: $3,471 / $3,992 / $4,165 / $4,582

Naranja B: $2,727 / $3,054 / $3,218 / $4,086

Verde C: $2,231 / $2,633

Naranja C: $1,363 / $1,567

General B: $1,859

PCD: $1,859

Paquetes VIP:

ocesa_kpop

$11,508

$10,764

¿Qué incluye el paquete VIP?

El paquete VIP 1: Early Entry VIP Package contiene:

PUBLICIDAD

Un boleto reservado premium en Platino A o Platino B

Artículo de regalo VIP especialmente diseñado para paquetes VIP

Laminado conmemorativo VIP y lanyard

Entrada anticipada al inmueble

Acceso anticipado a la compra de merchandising oficial

Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

ocesa_kpop

Todos los ítems de merchandising y laminados se entregarán en el inmueble el día del evento, en el horario asignado.

No hay entregas posteriores ni envíos a domicilio. Los detalles de acceso, ubicación de registro y horarios serán enviados por correo electrónico al titular de la cuenta de compra tres días antes del evento.

PUBLICIDAD

Stay busca evitar precios dinámicos

La comunidad de seguidores ha iniciado una campaña coordinada para enviar correos masivos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), utilizando una plantilla distribuida en redes sociales.

El objetivo es denunciar cualquier irregularidad que pueda surgir durante la compra de boletos a través de Ticketmaster, especialmente la implementación de mecanismos que modifiquen los precios de manera variable según el interés del público.

PUBLICIDAD

En el contexto de una venta de boletos que se anticipa masiva, los fans de Stray Kids buscan prevenir abusos documentando y reportando cualquier práctica sospechosa.

La plantilla difundida instruye a los usuarios a enviar un correo a la dirección oficial de denuncias de Profeco, añadiendo sus datos personales al mensaje y solicitando vigilancia sobre la venta para el festival STRAYCITY.

PUBLICIDAD

El antecedente más cercano que motiva esta reacción colectiva es el caso de BTS en México, donde se detectaron inconsistencias durante la venta de entradas. Como resultado, Profeco estableció nuevos lineamientos que exigen transparencia y anticipación en la publicación de precios y condiciones.

Quienes integran el fandom de Stray Kids han solicitado de forma expresa que se reduzca el límite de boletos por persona, actualmente fijado en seis, para dificultar la acción de revendedores.

PUBLICIDAD