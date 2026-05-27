Kenia Os, Espinoza Paz y Matisse se quedan sin presentación: cancelan el Verano Fest Cachanilla por supuestas irregularidades

La expectativa por ver a Kenia O, Matisse, Gloria Trevi y otros nombres destacados en el escenario del Verano Fest Cachanilla se desvaneció de forma inesperada.
Mexicali se alistaba para recibir a miles de fanáticos en uno de los festivales musicales más ambiciosos del año, pero la cancelación del evento dejó a la ciudad y a sus seguidores sin la oportunidad de presenciar estos shows.
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Presuntos problemas logísticos, irregularidades administrativas y la baja respuesta del público convergieron para que los organizadores anunciaran la suspensión indefinida. El anuncio tomó por sorpresa tanto a asistentes como a los propios artistas, que ya no podrán presentarse ante el público bajacaliforniano.
Fallas logísticas y operativas marcaron el festival
Desde el arranque, el festival presentó serias dificultades en el acceso. Los asistentes vivieron largas esperas, con retrasos de hasta cinco horas para ingresar, debido a la falta de cumplimiento con los protocolos de Protección Civil y Bomberos.
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La apertura de puertas en la Isla de las Estrellas y el Palenque del FEX se realizó mucho después de lo previsto, lo que generó molestia entre los presentes. Estos problemas contribuyeron a un ambiente de inconformidad y desorden, que afectó la experiencia.
A pesar de la expectativa generada por la cartelera, la organización no logró resolver las deficiencias operativas que se hicieron evidentes desde el primer día y encendieron las alarmas sobre la viabilidad del festival.
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Cartelera completa: los shows que ya no se podrán realizar
El Verano Fest Cachanilla 2026 contemplaba una programación diversa, con artistas y agrupaciones de distintos géneros que ya no podrán presentarse en la ciudad tras la cancelación:
- Diferente Nivel y Gloria Trevi (Palenque): jueves 21 de mayo
- Panter Bélico: viernes 22 de mayo
- Batalla de Campeones (freestyle): domingo 24 de mayo
- Tito Torbellino Jr.: jueves 28 de mayo
- Luis R Conriquez: viernes 29 de mayo
- Larry Hernández: sábado 30 de mayo
- Matisse: domingo 31 de mayo
- Grupo Selectivo y La Brissa: jueves 4 de junio
- Brincos Dieras: viernes 5 de junio
- Kenia Os y Gerardo Ortiz (Palenque): sábado 6 de junio
- Espinoza Paz: domingo 7 de junio
La suspensión indefinida abarca todos los shows programados, dejando sin presentación a diversos referentes.
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Autoridades exigen la devolución del dinero y evalúan sanciones
La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, exigió públicamente la devolución del costo de los boletos a las personas afectadas y anunció que se revisarán posibles sanciones para los responsables.
- Se investigarán las responsabilidades administrativas y posibles multas económicas.
- La entrega de reembolsos será definida y comunicada en los próximos días.
- Las autoridades municipales advirtieron que evaluarán futuros permisos para la promotora involucrada.
De esta manera, el caso establece un precedente sobre la necesidad de cumplir con las normas de seguridad en la organización de espectáculos en Mexicali.
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