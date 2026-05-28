Raphael anuncia nuevo proyecto en honor a México: “Tengo algunas ideas”

Raphael anuncia nuevo álbum homenaje a México para este año, fortaleciendo su conexión con la música mexicana (EFE/Daniel González)

El cantante español Raphael anuncia que este mismo año vuelve al estudio para grabar un nuevo álbum homenaje a México, como parte de su plan de mantener el ritmo de publicar un disco cada dos años.

En una entrevista, el intérprete afirma que ya tiene “algunas ideas” para el proyecto y recuerda que suma “tres o cuatro discos ya sobre México”: “Tengo tres o cuatro discos ya sobre México y voy a hacer uno nuevo”. Su lanzamiento más reciente es “Ayer... Aún”, que salió al mercado en diciembre de 2024.

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Raphael también adelanta que Netflix estrena en septiembre la serie Aquel, basada en su vida y su trabajo, con Javier Morgade y Carlos Santos. “Mi vida la sabe casi todo el mundo”, dice sobre la producción, que asegura le gustó por cómo está hecha y por las interpretaciones.

El cantante español confirma la grabación de un disco sobre México, sumando ya varios trabajos dedicados a la cultura mexicana (EFE/Armando Arorizo)

El artista inicia este fin de semana en la plaza de toros de Murcia la gira española de “Raphaelísimo”, tras un recorrido por América. Según explica, retoma la gira en octubre con fechas en Argentina, Chile, Perú y Colombia, y resume su continuidad sobre el escenario con una frase: “El día que me aburra me quedo en casa”.

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México y la fiebra ‘raphaelista’

La relación entre Raphael y México es profunda y de larga data. México fue el primer país fuera de España donde el “fenómeno raphaelista” tuvo un impacto masivo. Raphael debutó en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1967, en el icónico salón El Patio, y desde entonces comenzó a consolidar una relación especial con el público mexicano.

Su éxito se reflejó en presentaciones multitudinarias, grabaciones de películas en el país —como El golfo en Acapulco— y reconocimientos locales, como el Trofeo El Heraldo y la Medalla de Oro del Ministerio de Turismo mexicano. La prensa mexicana, exigente y escéptica, terminó por reconocer el impacto y la popularidad de Raphael entre el público nacional.

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El álbum más reciente de Raphael, 'Ayer... Aún', se publicó en diciembre de 2024 y mantiene su compromiso artístico (Europa Press)

A lo largo de su carrera, Raphael ha grabado temas de origen mexicano como “Huapango torero”, “Sandunga” y “Llorona”, que se han convertido en éxitos en el país. Además, participó en la telenovela mexicana “Donde termina el camino” en 1978, lo que amplió aún más su presencia en el ámbito cultural local.

En la actualidad, el vínculo sigue vigente. Raphael concluyó recientemente una gira exitosa por México y Estados Unidos, y anunció que trabaja en un nuevo álbum dedicado a la música mexicana, sumándose a otros discos previos con temática o repertorio mexicano.

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Netflix estrenará en septiembre la serie 'Aquel', inspirada en la vida y trayectoria musical de Raphael (Netflix)

El propio Raphael ha manifestado que se siente afortunado de mantener el cariño del público mexicano y su compromiso de seguir rindiendo homenaje a la música de este país