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Entre protestas del Movimiento del Sombrero, aprueban reforma electoral en Michoacán

La modificación legal establece requisitos más estrictos para quienes deseen contender por cargos públicos

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CNTE irrumpe congreso en Michoacán
La nueva reforma electoral en Michoacán incluye la prohibición de candidaturas a personas registradas como deudores alimentarios. (Archivo Infobae)

El Congreso de Michoacán aprobó este 27 de mayo una reforma al Código Electoral estatal que modifica reglas para candidaturas, violencia política de género y atribuciones de autoridades locales, con el argumento de fortalecer la certeza jurídica y la confianza ciudadana en los procesos democráticos.

Según un comunicado del Congreso de Michoacán, el cambio también abre la puerta a impedir candidaturas de deudores alimentarios y a actuar frente a la intromisión del crimen organizado que altere la libertad del voto.

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El diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, afirmó que el dictamen aprobado incluyó 14 iniciativas presentadas por él. Según Barragán, entre sus propuestas están medidas para garantizar la participación política de las mujeres, reducir el costo de las elecciones y digitalizar los procesos judiciales en materia electoral.

Reforma restringe candidaturas independientes

Grecia Quiroz sostuvo que la propuesta “no es una reforma democrática, no es una reforma técnica y no es una reforma ciudadana”, sino una modificación “hecha desde el miedo”.
La reforma limita a que los candidatos independientes no usen una organización como base. (X: @ElDelSombreroCM)

Barragán sostuvo que la reforma representa “uno de los cambios más profundos y trascendentes de los últimos años, al fortalecer seguridad, transparencia, austeridad y limpieza de los procesos democráticos. También afirmó: “Esta es una reforma histórica porque pone reglas claras para impedir que violentadores, deudores alimentarios, corruptos o intromisión de la delincuencia”.

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Sobre el alcance frente al narco, el legislador dijo: “En Michoacán no podemos permitir que el crimen organizado decida quién gobierna. Si hay intromisión criminal que altere la libertad del voto, esta reforma permitirá actuar con firmeza, incluso anulando elecciones.

El morenista también señaló que la reforma busca poner orden a las “falsas candidaturas independientes. Según Barragán, “quien se dice independiente no puede actuar como partido político por debajo de la mesa. No se vale usar sombrero ajeno para engañar a la ciudadanía.

Protesta del Movimiento del Sombrero rechaza la reforma electoral en Michoacán

“El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a los michoacanos”, declaró la funcionaria,
El Movimiento del Sombrero, liderado por Grecia Quiroz, protesta frente al Congreso de Michoacán contra la reforma electoral que restringe candidaturas independientes. (X: @ElDelSombreroCM)

Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero protestaron este miércoles 27 de mayo afuera del Congreso de Michoacán para exigir que no avance una reforma electoral que impediría que las candidaturas independientes se relacionen entre sí o con cualquier marca, una restricción que la alcaldesa de Uruapan considera un golpe contra la organización ciudadana en el estado.

Esta iniciativa contempla que las candidaturas independientes no podrán firmar convenios ni coordinarse entre ellas. Bajo ese esquema, también quedarían impedidas de compartir plataformas, propaganda, símbolos o estrategias de comunicación, según la postura pública de Quiroz.

En un video difundido en redes sociales, Quiroz afirmó que la manifestación era pacífica y aseguró que nadie cometería actos violentos. Cuando integrantes del movimiento intentaron entrar al Congreso para frenar la continuidad de la discusión, recibieron un portazo.

Quiroz declaró que “el daño no me lo hacen a , el daño se lo hacen a los michoacanos. También pidió el mismo trato de las autoridades al señalar: “Respetamos la ley y la libertad de expresión, y pedimos el mismo trato por parte de las autoridades.

La alcaldesa sostuvo que la reforma “no es una reforma democrática, no es una reforma técnica y no es una reforma ciudadana, sino una modificación hecha desde el miedo. Su argumento es que el documento obligaría a que las campañas independientes se desarrollen de forma “estrictamente individual, autónoma e independiente.

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