México

Kenia López Rabadán responde al PT luego que le exigieron ceder su cargo a Morena

La diputada Lilia Aguilar pidió a la panista dejarle la Presidencia de la Mesa Directiva a Sergio Gutiérrez Luna

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La petista Lilia Aguilar pidió a Kenia López Rabadán abandonar la presidencia de la Cámara de Diputados y cederla a Sergio Gutiérrez Luna. (Crédito: X/@liliaaguilarmx)

La tarde de este 27 de mayo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que no cederá ante presiones políticas ni alterará el curso institucional del recinto ante los reclamos de la bancada del Partido del Trabajo (PT) durante la primera sesión del periodo extraordinario.

En entrevista para medios de comunicación desde San Lázaro, la panista desestimó la exigencia de entregar la presidencia a Morena, tras el pedido público de la legisladora petista Lilia Aguilar.

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Lilia Aguilar pide ceder presidencia a Gutiérrez Luna

Durante una sesión marcada por la tensión en medio de la discusión que busca aplazar los comicios del Poder Judicial a 2028, Aguilar tomó la palabra y solicitó que el control de la Asamblea pasara a Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa.

La diputada exigió a López Rabadán “hacer valer su autoridad o hacerse a un lado”, en medio de la toma del podio por parte del diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla. La presidenta, en respuesta, calificó de “violenta” la postura de la petista y advirtió que este tipo de conductas dañan la imagen del Poder Legislativo.

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Díptico que muestra a dos mujeres políticas mexicanas: a la izquierda, Aleida Alavez, con gafas y blazer rojo; a la derecha, Mariana Gómez del Campo, con blazer floral.
Lilia Aguilar, diputada del PT, solicitó a Kenia López Rabadán ceder la presidencia de la Mesa Directiva al legislador Sergio Gutiérrez Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones internas y desacuerdos parlamentarios

La presidenta de San Lázaro subrayó que la polarización política dentro del Congreso puede deteriorar el nivel del debate democrático. López Rabadán consideró que la confrontación pública y la reiteración de la postura en redes sociales constituyen una provocación que no piensa admitir.

López Rabadán afirmó ante los medios que la actitud de Aguilar no solo generó controversia fuera del PT, sino también entre sus compañeros de bancada. De acuerdo con la presidenta de la Mesa, varias diputadas y diputados del mismo partido le manifestaron su desacuerdo con la exigencia de Aguilar:

“Varios de sus compañeros de su propio partido me han dicho que evidentemente no comparten su posición. Varios compañeros de otros grupos parlamentarios me han dicho que evidentemente fue una posición errada”.

Sergio Gutiérrez Luna acusó que la reforma electoral de la oposición busca mantener a los plurinominales. | Cámara de Diputados
Sergio Gutiérrez Luna. | Cámara de Diputados

Llamado a la responsabilidad y prestigio de la política

Para la titular de la Mesa Directiva, la política nacional atraviesa un momento en el que urge restituir su prestigio. López Rabadán hizo un llamado a la templanza y a la altura de miras, al tiempo que pidió mayor responsabilidad en el discurso de quienes representan al pueblo mexicano.

  • Según López Rabadán, la polarización “obnubila la inteligencia de las personas”.
  • Aseguró que no ha recibido disculpas de Aguilar, aunque aclaró que no las considera necesarias.
  • Considera que la responsabilidad de las posturas públicas recae en cada legislador.

En su mensaje, reiteró que la política debe dignificarse y que el debate parlamentario debe orientarse hacia el beneficio de la ciudadanía, evitando que las confrontaciones personales deterioren el funcionamiento democrático del Congreso.

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