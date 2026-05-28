Morena y oposición llevan a San Lázaro casos CIA y Rocha Moya: exhiben falta de cuórum en debate de la reforma judicial

El diputado del PAN, Diego Ángel Rodríguez, acusó a Morena de convertir a México en un "paraíso para los narcopolíticos". (Crédito: Cámara de Diputados)

El debate en lo particular de la reforma constitucional que busca llevar la elección judicial hasta el primer domingo de junio en 2028, sigue encendiendo la tribuna en la Cámara de Diputados la tarde de este 27 de mayo de 2026.

Entre acusaciones de “narcoestado”, “vendepatrias”, “Corte patito”, entre otros, las y los diputados de todas las bancadas han mantenido un discurso lleno de señalamientos por la coyuntura política que atraviesa el país.

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El PAN muestra respaldo a Maru Campos

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) llevó pancartas de su campaña “Yo con Maru”, con la cual han buscado mostrar respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien fue citada a comparecer a la Fiscalía General de la República (FGR) este miércoles por el ya conocido caso CIA.

Durante los posicionamientos desde tribuna, la diputada Silvia Patricia Jiménez externó su apoyo y respaldo a la mandataria estatal, instando a parar la “persecución política” en su contra.

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Por su parte, Diego Ángel Rodríguez se adelantó al debate y calificó de “hipócrita” la reforma que busca evaluar a los candidatos. “El partido que convirtió a México en un paraíso para los narcopolíticos hoy pretende venir a lavarse la cara y dar clases de ética pública”, recriminó el legislador.

Rubén Rocha Moya y Maru Campos han sido mencionados durante el debate de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como si de exhibir el expediente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York -donde se acusa a Rubén Rocha Moya y a 9 personas que en algún momento formaron parte de su administración de tener vínculos con la facción de Los Chapitos- el diputado del blanquiazul llamó al partido oficialista “Cártel de Morena”, acusándolos de:

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Permitir que el crimen organizado metiera las manos en las elecciones;

Intimidar a candidatos ;

Financiar a campañas y se apoderara de regiones en el país.

Otra que se subió a la tribuna para externar el respaldo a la gobernadora Maru Campos fue Carmen Rocío González, a quien las mujeres de su bancada la secundaron con letreros que resaltaban su apoyo a la mandataria:

“Yo soy de Chihuahua y yo sí defiendo a mi gobernadora Maru Campos... En Chihuahua sí se combate al crimen organizado, sí se da la cara y ante la persecución política contra nuestra gobernadora... ¡Yo con Maru!”

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El discurso de la chihuahuense se encendió cuando señaló que en Morena sí hay gobernadores “con una ficha roja”, acusando que la presidenta Claudia Sheinbaum ha emprendido la defensa de Rocha Moya desde Palacio Nacional, a quien se le ha sumado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Falta de cuórum en la Cámara de Diputados.

Morena se lanza contra Maru Campos y destaca discurso de Ariadna Montiel

El legislador de Morena Favio Castellanos Polanco se lanzó contra los panistas, a quienes los calificó de “arrogantes”, recordando que no cuentan con mayoría en ninguna de las dos cámaras que componen el Congreso de la Unión.

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Aseguró que pese a la polémica que se ha generado en las últimas semanas, los votos los favorecerán en las elecciones de 2027, asegurando que el PRI perderá su registro, destacando que mediante su estrategia podrían arrasar con los votos en los próximos comicios.

Con un discurso confrontativo, el morenista llamó a Maru Campos “vendepatrias” y entre gritos, integrantes del grupo parlamentario la llamaron “corrupta”.

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“La gobernadora panista de Chihuahua cayendo en una serie de contradicciones impresionantes respecto a la infiltración de agentes de la CIA para participar en un operativo de seguridad”, destacó la diputada Teresita de Jesús Vargas, quien recordó el discurso de Ariadna Montiel en el que sobresale el desmantelamiento de narcolaboratorios “sin ceder un ápice de territorio”.

Falta de cuórum en la Cámara de Diputados.

En una jornada que lleva más de nueve horas, el debate se ha dado entre curules vacíos y una presencia casi nula de las distintas fuerzas políticas que integran San Lázaro, incluso, Claudia Gabriela Salas de Movimiento Ciudadano lo destacó durante su turno en la tribuna:

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“Que triste ver este Pleno completamente vacío, me gustaría que ahorita se ratificara el cuórum porque no lo hay, estamos discutiendo una de las reformas clave para este país”.