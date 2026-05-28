Checo Pérez es el único mexicano que ha ganado en Mónaco, este 7 de junio tratará de ganar con Cadillac

FILE PHOTO: Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco - May 29, 2022 Red Bull's Sergio Perez celebrates after winning the race REUTERS/Benoit Tessier/File photo NO RESALES. NO ARCHIVES

Sergio Checo Pérez vivirá la emoción, fuerza y estrategia individual y colectiva ahora que su rumbo será el Gran Premio de Mónaco, el escenario que seguirá la celebración de los 76 años de historia de la Fórmula 1 y ha visto a diversos pilotos correr y ganar la mítica carrera en Montecarlo, entre ellos el mexicano que ahora pilota para la escudería Cadillac tras un año sabático.

Checo entró en la lista de los corredores internacionales que han estado en lo más arriba del pódium para festejar y entonar el himno nacional, tras tomar la bandera a cuadros en la competencia más antigua y prestigiosa de la máxima categoría. En este 2026 tratará de repetir esa hazaña aun cuando hay pocas posibilidades de ver un triunfo suyo en el trazado urbano localizado en Montecarlo y La Condamine

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Primera victoria en Mónaco

Sucedió el 29 de mayo de 2022 cuando Checo Pérez, siendo corredor de la escudería austriaca, Red Bull Racing, festejó el mayor triunfo para un piloto de la Fórmula 1 después de arrancar tercero, detrás del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz Jr. Dicha hazaña lo posiciona como el único mexicano en celebrar la victoria en la competición que integra la “Triple Corona” del Automovilismo mundial, junto a las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans.

Sergio 'Checo' Pérez celebra su triunfo en el Gran Premio de Mónaco 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Checo es el quinto piloto latinoamericano que triunfa en Mónaco

La victoria en Mónaco inmortalizó a Checo Pérez en una lista significativa que, también, incluye a otros corredores nacidos en Latinoamérica que lograron el triunfo en este gran premio. El volante mexicano disfrutó las mieles del éxito en Montecarlo después de los argentinos Juan Manuel Fangio (1950, 1957) y Carlos Reutemann (1980), el brasileño Ayrton Senna da Silva (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993), y el colombiano Juan Pablo Montoya (2003).

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Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco - May 29, 2022 Red Bull's Sergio Perez celebrates on the podium after winning the race with second placed Ferrari's Carlos Sainz Jr., third placed Red Bull's Max Verstappen and Red Bull team principal Christian Horner REUTERS/Christian Hartmann

¿Qué pasó en su último Gran Premio en Mónaco?

Así como Checo Pérez logró un enorme resultado bajo los colores de Red Bull Racing en 2022, el mal augurio hizo de las suyas y le impidió correr en Mónaco tras un fatídico accidente con los autos de Kevin Magnussen y Nicolas Hülkenberg, en la carera festejada el 26 de mayo del 2024.

Pérez Mendoza estuvo involucrado en un aparatoso accidente en la primera vuelta. En la subida hacia la curva de Massenet, el volante mexicano intentó traspasar el Haas de Magnussen cuando un toque en la parte trasera del Red Bull de Checo lo hizo chocar contra el muro y en el rebote inmiscuyó al auto de Nico Hülkenberg causando el adiós de los tres pilotos en esa competición en Mónaco.

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RB20 de Checo Pérez sufre severos daños tras accidente de carrera en Mónaco

Volverá después de un año ausente

Sergio Checo Pérez dejó la Fórmula 1 en 2025 al ser oficial su salida de Red Bull Racing el 18 de diciembre del 2024. Aunque se creía que su retiro estaba en tela de juicio, el volante azteca negó que su carrera había finalizado y al conseguir un buen proyecto con la escudería Cadillac aceptó regresar al Gran Circo este año.

¿Cuándo se correrá el GP de Mónaco 2026?

Sergio Pérez gira su volante para mantenerse en pista ( X / Sergio Pérez)

De acuerdo a la página oficial de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco se celebrará el domingo 7 de junio en punto de las 7:00 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). Esta será la primera vez que Cadillac conozca el circuito de Montecarlo con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos principales en esta temporada 2026.

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