Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Jacky Rosen y John Cornyn presentaron la propuesta (Imagen: Jesús A. Avilés / Infobae México)

“Los cárteles en México se lucran con el robo de combustible y petróleo crudo, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera”, compartió en sus redes sociales la senadora estadounidense Jacky Rosen el 27 de mayo. Las declaraciones de la funcionaria se enmarcan en las acciones legislativas que buscan enfrentar del trasiego de hidrocarburo, también conocido como huachicol.

Senadores de Estados Unidos buscan generar una ley acerca del robo de hidrocarburos, acciones relacionadas con los grupos del crimen organizado como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG).

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A mediados de mayo, los senadores Jacky Rosen (demócrata por Nevada) y John Cornyn (republicano por Texas) presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo el combate al robo de combustible por parte de los grupos criminales.

En que consistiría la ley

Según lo expuesto por los senadores se trata de la Ley bipartidista para Detener el Robo de Combustible contra la Violencia de los Cárteles, la cual contempla que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tenga que presentar información sobre las acciones para contrarrestar las actividades ilícitas.

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(FGR)

Cornyn argumenta que las estructuras criminales actualmente desarrollan métodos sofisticados con los que puedan contrabandear las sustancias, entre ellos los hidrocarburos. Las ganancias del huachicol son usadas para financiar las actividades de narcotráfico y trata de personas.

La página web del senador Cornyn destaca que la mencionada ley permitiría

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Sensibilizar sobre el problema del robo de combustible y evaluar los esfuerzos actuales para abordar la amenaza

Exigir al Departamento de Guerra de los Estados Unidos que presente un informe al Congreso con recomendaciones para contrarrestar el contrabando de productos de hidrocarburos

Fortalecer la economía, la energía y la seguridad nacional de EEUU

Añade que los grupos criminales han hecho del robo de hidrocarburo su principal fuente de ingresos no relacionada con el trasiego de drogas, además de que operan con esquemas que les permiten operar a los dos lados de la frontera.

(FinCEN)

El combustible robado es comercializado en el mercado negro a un precio más bajo, lo que además les permite evitar impuestos. Destaca el aumento de violencia (tiroteos, extorsión e intimidación) en las comunidades que están cerca de los oleoductos.

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“La administración Trump ha sancionado a personas involucradas en redes de robo de combustible que generan cientos de millones de dólares en ganancias para cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación”, es parte de lo expuesto por el senador.

Cabe recordar que en mayo de 2025 la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó un documento sobre los grupos delictivos ligados con el robo de hidrocarburo y señaló al Cártel de Sinaloa, el CJNG y al Cártel del Golfo.

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