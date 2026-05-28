Tecno

Así es como la IA podría decidir qué empresas mexicanas tendrán más éxito durante el Mundial 2026

El evento deportivo impulsará un impacto económico estimado en más de 60 mil millones de pesos en el país

Guardar
Google icon
La inteligencia artificial jugará un papel decisivo para que las empresas mexicanas conviertan la demanda generada por el Mundial 2026 en crecimiento sostenible y relaciones duraderas con los consumidores. (Reuters)
La inteligencia artificial jugará un papel decisivo para que las empresas mexicanas conviertan la demanda generada por el Mundial 2026 en crecimiento sostenible y relaciones duraderas con los consumidores. (Reuters)

La llegada del Mundial 2026 a México va mucho más allá del espectáculo deportivo. Marcará un punto de inflexión para el ecosistema empresarial, donde la inteligencia artificial será el factor decisivo para determinar qué compañías logran capitalizar la oportunidad y cuáles se rezagan.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo, se prevé la llegada de 5,5 millones de visitantes y un impacto económico que superaría los 60 mil millones de pesos, mientras que la CONCANACO Servytur proyecta una derrama aún mayor, de hasta 65 mil millones de pesos en todo el país.

PUBLICIDAD

El Mundial impulsará una demanda inédita en sectores como comercio, hospitalidad, entretenimiento y servicios. Sin embargo, la verdadera competencia no se librará solo en el volumen de ventas, sino en la capacidad de las empresas para convertir esa visibilidad en relaciones sostenibles con los consumidores.

La eficiencia interna será clave para que las empresas aprovechen la demanda durante el torneo. (Reuters)
La eficiencia interna será clave para que las empresas aprovechen la demanda durante el torneo. (Reuters)

En México, donde más del 99% de las empresas son pymes, muchas organizaciones enfrentan procesos internos fragmentados y una baja visibilidad sobre el recorrido de sus clientes.

PUBLICIDAD

Según análisis de HubSpot en México, cerca del 75% de los equipos comerciales presenta problemas de eficiencia y, en alrededor del 40% de los casos, marketing y ventas fallan de forma simultánea.

Cambios en el consumidor y el auge de la búsqueda con IA

El entorno digital mexicano también experimenta una transformación acelerada. El 36% de los usuarios de internet en el país ya utiliza herramientas de inteligencia artificial de manera recurrente. Una parte creciente de la población ha dejado de buscar en Google como primera opción, prefiriendo motores basados en IA como ChatGPT, Gemini o Perplexity.

Una imagen muestra los logos de Claude (marrón claro), Gemini (estrella multicolor) y ChatGPT (bucle blanco y negro) sobre un fondo gris claro.
El 36% de los usuarios mexicanos ya utiliza motores de búsqueda basados en inteligencia artificial de forma habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este giro obliga a las empresas a repensar su presencia digital. Ya no basta con aparecer en los buscadores tradicionalmente dominantes; las marcas necesitan ser parte de las respuestas generadas por la IA, un fenómeno que se intensificará durante el Mundial.

En este contexto, se requieren soluciones como el Answer Engine Optimization (AEO), una herramienta creada para posicionar a las empresas dentro de los resultados que entrega la inteligencia artificial. El tráfico orgánico tradicional ha caído un 27% interanual, mientras que las visitas provenientes de motores de IA siguen en ascenso.

Joven con auriculares y cabello rizado trabaja en una laptop con un chatbot de IA en pantalla, una tableta y un smartphone sobre la mesa en una cafetería luminosa.
Herramientas como Answer Engine Optimization permiten a las marcas posicionarse en respuestas generadas por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalización también se consolida como un diferencial clave. Datos globales demuestran que la personalización impulsada por IA puede generar retornos de inversión de hasta un 44%. Además, las empresas que logran integrar datos entre sus equipos gestionan hasta un 25% más de interacciones sin aumentar recursos, una ventaja crucial en un periodo de alta demanda como el del Mundial.

La importancia de anticipar y activar datos

Ante consumidores cada vez más informados, el recorrido de compra ocurre muchas veces antes del primer contacto con la marca. Ricardo Urrea, Director de Ventas de HubSpot México, enfatiza: “El gran cambio no está solo en la tecnología, sino en el comportamiento del cliente. Hoy los usuarios investigan, comparan y deciden antes de interactuar con una marca. Si una empresa no tiene visibilidad de ese recorrido, simplemente queda fuera de la conversación”.

El desafío para las empresas mexicanas será transformar los datos recopilados durante las semanas del Mundial en estrategias que les permitan sostener el crecimiento y la relación con los clientes una vez finalizado el evento.

La clave del éxito no estará únicamente en incrementar las ventas durante el torneo, sino en construir una base de clientes fieles y consolidar la posición de la empresa en el mercado mexicano tras el Mundial.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialMundial 2026EmpresasTecnología-noticiasMéxico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tu próximo auto no arrancará si has bebido: entra en vigor la nueva norma europea

El sistema consiste en un etilómetro conectado al propio vehículo: antes de poder encender el motor, el conductor debe soplar en el aparato

Tu próximo auto no arrancará si has bebido: entra en vigor la nueva norma europea

Resurrección digital, la técnica con IA usada para que actores fallecidos aparezcan en películas

Dobles de cuerpo humanos y captura de movimiento son esenciales para lograr réplicas creíbles de actores fallecidos

Resurrección digital, la técnica con IA usada para que actores fallecidos aparezcan en películas

Qué es la energía cuántica y para qué sirve en la tecnología

La computación cuántica integrada a la IA promete acelerar cálculos complejos y mejorar la toma de decisiones

Qué es la energía cuántica y para qué sirve en la tecnología

Mundial 2026: qué buscar en un Smart TV para vivir cada partido al máximo

El rango más equilibrado para uso principal en el living se ubica entre las 50 y 55 pulgadas con resolución 4K

Mundial 2026: qué buscar en un Smart TV para vivir cada partido al máximo

Netflix se despide de estos celulares y televisores a partir del 31 mayo: conoce si tu dispositivo está en la lista

Solo los teléfonos que tengan Android 9.0, iOS 18.0 o una versión más reciente podrán seguir usando la aplicación

Netflix se despide de estos celulares y televisores a partir del 31 mayo: conoce si tu dispositivo está en la lista

DEPORTES

Con gol de Maxi Salas, River Plate vence a Blooming en el Monumental por la Copa Sudamericana

Con gol de Maxi Salas, River Plate vence a Blooming en el Monumental por la Copa Sudamericana

La lesión que dejó a Facundo Colidio afuera del último partido de River Plate antes del parate por el Mundial

Dos autos chocaron de frente en una duna en el Desafío Ruta 40: los candidatos que abandonaron

El punto frágil que atraviesa a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y que la lista de Pochettino deja expuesto

Empujones, insultos y tarjetas: el fuerte cruce entre Di María y Sornoza que eclipsó el duelo Independiente del Valle-Rosario Central

TELESHOW

Gisela Bernal enfrenta un duro golpe: la Justicia habría ordenado su desalojo de la casa en Palermo

Gisela Bernal enfrenta un duro golpe: la Justicia habría ordenado su desalojo de la casa en Palermo

La emoción de Wanda Nara y Evangelina Anderson al acompañar a sus hijas en su muestra de baile: “Orgullosa”

Ximena Capristo, a corazón abierto: “A los 6 meses mi papá nos dejó y le hice la cruz cuando habló mal de mi vieja”

Marta Fort compartió su nuevo método de entrenamiento y causó impacto en redes: “Probando ejercicios”

Nazarena Vélez recordó con humor el incómodo momento de pareja que vivió: “La culpé a la perra”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Mulino entrega el pabellón a la selección panameña

El presidente Mulino entrega el pabellón a la selección panameña

Apastepeque: la espectacular Laguna de aguas turquesas que tienes que ver para creer en El Salvador

El sector aguacatero de Guatemala proyecta sumar a su producción unas 20 mil toneladas para 2028

Colegio de Médicos detecta alteración de certificados para justificar ausencias laborales en Costa Rica

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla