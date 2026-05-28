Así es como la IA podría decidir qué empresas mexicanas tendrán más éxito durante el Mundial 2026

La inteligencia artificial jugará un papel decisivo para que las empresas mexicanas conviertan la demanda generada por el Mundial 2026 en crecimiento sostenible y relaciones duraderas con los consumidores. (Reuters)

La llegada del Mundial 2026 a México va mucho más allá del espectáculo deportivo. Marcará un punto de inflexión para el ecosistema empresarial, donde la inteligencia artificial será el factor decisivo para determinar qué compañías logran capitalizar la oportunidad y cuáles se rezagan.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo, se prevé la llegada de 5,5 millones de visitantes y un impacto económico que superaría los 60 mil millones de pesos, mientras que la CONCANACO Servytur proyecta una derrama aún mayor, de hasta 65 mil millones de pesos en todo el país.

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El Mundial impulsará una demanda inédita en sectores como comercio, hospitalidad, entretenimiento y servicios. Sin embargo, la verdadera competencia no se librará solo en el volumen de ventas, sino en la capacidad de las empresas para convertir esa visibilidad en relaciones sostenibles con los consumidores.

La eficiencia interna será clave para que las empresas aprovechen la demanda durante el torneo. (Reuters)

En México, donde más del 99% de las empresas son pymes, muchas organizaciones enfrentan procesos internos fragmentados y una baja visibilidad sobre el recorrido de sus clientes.

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Según análisis de HubSpot en México, cerca del 75% de los equipos comerciales presenta problemas de eficiencia y, en alrededor del 40% de los casos, marketing y ventas fallan de forma simultánea.

Cambios en el consumidor y el auge de la búsqueda con IA

El entorno digital mexicano también experimenta una transformación acelerada. El 36% de los usuarios de internet en el país ya utiliza herramientas de inteligencia artificial de manera recurrente. Una parte creciente de la población ha dejado de buscar en Google como primera opción, prefiriendo motores basados en IA como ChatGPT, Gemini o Perplexity.

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El 36% de los usuarios mexicanos ya utiliza motores de búsqueda basados en inteligencia artificial de forma habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este giro obliga a las empresas a repensar su presencia digital. Ya no basta con aparecer en los buscadores tradicionalmente dominantes; las marcas necesitan ser parte de las respuestas generadas por la IA, un fenómeno que se intensificará durante el Mundial.

En este contexto, se requieren soluciones como el Answer Engine Optimization (AEO), una herramienta creada para posicionar a las empresas dentro de los resultados que entrega la inteligencia artificial. El tráfico orgánico tradicional ha caído un 27% interanual, mientras que las visitas provenientes de motores de IA siguen en ascenso.

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Herramientas como Answer Engine Optimization permiten a las marcas posicionarse en respuestas generadas por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalización también se consolida como un diferencial clave. Datos globales demuestran que la personalización impulsada por IA puede generar retornos de inversión de hasta un 44%. Además, las empresas que logran integrar datos entre sus equipos gestionan hasta un 25% más de interacciones sin aumentar recursos, una ventaja crucial en un periodo de alta demanda como el del Mundial.

La importancia de anticipar y activar datos

Ante consumidores cada vez más informados, el recorrido de compra ocurre muchas veces antes del primer contacto con la marca. Ricardo Urrea, Director de Ventas de HubSpot México, enfatiza: “El gran cambio no está solo en la tecnología, sino en el comportamiento del cliente. Hoy los usuarios investigan, comparan y deciden antes de interactuar con una marca. Si una empresa no tiene visibilidad de ese recorrido, simplemente queda fuera de la conversación”.

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El desafío para las empresas mexicanas será transformar los datos recopilados durante las semanas del Mundial en estrategias que les permitan sostener el crecimiento y la relación con los clientes una vez finalizado el evento.

La clave del éxito no estará únicamente en incrementar las ventas durante el torneo, sino en construir una base de clientes fieles y consolidar la posición de la empresa en el mercado mexicano tras el Mundial.

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