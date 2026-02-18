Té con efecto ‘quema grasa’: las opciones para desinflamar el vientre abultado y perder peso por la mañana (Freepik)

Tres infusiones naturales destacan entre las estrategias recomendadas para quienes buscan desinflamar el abdomen y reducir peso desde las primeras horas del día.

Según hallazgos del Herbario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el té de jamaica, el té verde y el té de yerba mate concentran propiedades que favorecen la quema de grasa y el bienestar digestivo, cuando se integran a una rutina matutina saludable.

Alternativas naturales para un abdomen menos inflamado

El interés en remedios naturales para el control de peso ha crecido en los últimos años. Diversas fuentes, como el Herbario de la UNAM, indican que ciertas infusiones poseen compuestos bioactivos que pueden apoyar la desinflamación del vientre y la reducción de grasa corporal. Las tres bebidas con mayor respaldo científico en este ámbito son el té de jamaica, el té verde y el té de yerba mate.

Té de jamaica: diurético, antiinflamatorio y regulador metabólico

La flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) contiene flavonoides, antocianinas y compuestos fenólicos con acción diurética, lo que ayuda a combatir la retención de líquidos y facilita la eliminación de toxinas.

Al consumir esta infusión sin azúcares añadidos, el efecto se potencia al reducir la inflamación abdominal.

Además, la jamaica contribuye a regular los niveles de colesterol y triglicéridos y apoya el metabolismo de lípidos.

El consumo regular de té de jamaica puede disminuir el índice de masa corporal y favorecer la sensación de saciedad en personas con sobrepeso. Para obtener estos beneficios, se recomienda tomarla en ayunas o por la mañana, siempre acompañada de una dieta equilibrada y actividad física.

Té verde: estimulación metabólica y control del apetito

El té verde es uno de los aliados más estudiados para la pérdida de peso. Investigaciones recopiladas por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos destacan que sus catequinas y cafeína promueven el gasto energético y la oxidación de grasas.

Un meta-análisis publicado por el National Institutes of Health encontró que el consumo habitual de té verde, especialmente en dosis adecuadas, puede reducir el peso corporal, el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura en adultos con sobrepeso.

Este efecto metabólico se debe a la capacidad del té verde para elevar los niveles de noradrenalina, una hormona vinculada a la movilización de ácidos grasos en el organismo.

Además, el té verde mejora la digestión y ayuda a prevenir el estreñimiento, factores que influyen en la apariencia del abdomen. Los expertos sugieren consumirlo temprano en el día para aprovechar su aporte energético y su impacto sobre el metabolismo, como lo confirma una revisión en Healthline.

Yerba mate: quema grasa y sensación de saciedad

El té de yerba mate (Ilex paraguariensis) se ha consolidado como una opción natural para quienes buscan reducir grasa corporal y controlar el apetito. Un estudio clínico publicado en BioMed Central demostró que la suplementación diaria con extracto de yerba mate durante 12 semanas disminuyó el porcentaje de grasa corporal y la relación cintura-cadera en personas con obesidad, sin efectos adversos significativos.

La yerba mate contiene mateína, compuesta similar a la cafeína, que estimula el metabolismo y favorece la oxidación de lípidos. Además, sus polifenoles y saponinas influyen en la regulación de las hormonas del apetito, ayudando a prolongar la sensación de saciedad y reduciendo los antojos, como detalla un análisis en Healthline. Se aconseja evitar los edulcorantes industriales para preservar sus efectos naturales.

Resumen de los beneficios principales

Té de jamaica : diurético, antiinflamatorio, regulador de lípidos y promotor del tránsito intestinal.

Té verde : acelerador metabólico, antioxidante, favorece la quema de grasa y mejora la digestión.

Yerba mate: estimula el metabolismo, reduce el apetito, mejora el perfil lipídico y apoya la pérdida de grasa abdominal.

Precauciones y recomendaciones de consumo

Tanto el Herbario de la UNAM como las revisiones médicas internacionales insisten en que estas infusiones deben utilizarse como complemento de una alimentación saludable y actividad física regular.

No resultan apropiadas para todas las personas, ya que pueden interactuar con medicamentos o agravar ciertas condiciones médicas. Es fundamental consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlas habitualmente a la dieta.

El consumo responsable y bajo supervisión contribuye a maximizar los beneficios y evitar riesgos. Las cantidades recomendadas y la frecuencia de ingestión pueden variar según las características individuales.