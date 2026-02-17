Búlgaros de leche contra los síntomas hígado graso y su inflamación: esta es la ingesta diaria sugerida (Foto: Infobae Méxicvo/ Jovani Pérez)

El consumo diario de búlgaros de leche, conocidos también como kéfir, ha surgido como una alternativa respaldada por investigaciones para apoyar la salud del hígado y ayudar a reducir la inflamación asociada al hígado graso.

La evidencia científica resalta el potencial de estos probióticos para contribuir a la función hepática, especialmente en personas con factores de riesgo metabólico.

¿Qué son los búlgaros de leche y por qué generan interés?

Los búlgaros de leche o kéfir son una combinación de bacterias ácido-lácticas y levaduras que fermentan la leche, produciendo una bebida con alto contenido de probióticos. Según Frontiers in Nutrition, estos microorganismos han captado la atención de la comunidad médica y de especialistas en medicina alternativa por su capacidad para modificar la microbiota intestinal y su potencial para prevenir enfermedades metabólicas.

El interés por el kéfir no solo reside en su fácil preparación y bajo costo. Su integración cotidiana puede realizarse sin complicaciones y existen versiones aptas para personas con intolerancia a la lactosa, como el kéfir de agua, según lo recomienda la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas.

¿Qué son los búlgaros de leche y por qué generan interés? Anayeli Tapia/Infobae)

Beneficios del kéfir en la salud del hígado

El hígado es fundamental en la metabolización de nutrientes y la eliminación de toxinas. Según reportes de Frontiers in Nutrition, los probióticos presentes en el kéfir pueden:

Modificar la composición de la microbiota intestinal.

Disminuir el estrés oxidativo.

Mejorar parámetros inflamatorios relacionados con la salud hepática.

Estos efectos resultan especialmente relevantes para personas diagnosticadas con hígado graso, obesidad, diabetes o síndrome metabólico, quienes presentan mayor susceptibilidad a complicaciones hepáticas.

Frontiers in Nutrition detalla que la ingesta diaria recomendada de kéfir se sitúa entre 100 y 250 mililitros. Esta cantidad puede incorporarse de forma sencilla en una dieta equilibrada y no requiere cambios drásticos en los hábitos alimentarios.

Beneficios del kéfir en la salud del hígado (Canva)

Evidencia científica sobre la acción de los búlgaros

Las investigaciones recientes muestran que el consumo regular de kéfir reduce la acumulación de lípidos en el hígado y mejora la sensibilidad a la insulina. Estos factores son clave para la prevención y manejo de trastornos metabólicos.

Estudios experimentales con animales, citados por Frontiers in Nutrition, demostraron que la ingesta habitual de kéfir disminuyó la grasa hepática, redujo la inflamación y protegió tanto el tejido hepático como el renal frente a dietas ricas en grasas o exposición a sustancias tóxicas.

La Sociedad Internacional de Probióticos y Prebióticos indica que la evidencia clínica aún está en desarrollo, pero recomienda incorporar kéfir como complemento en el tratamiento del hígado graso, junto con modificaciones en la dieta y actividad física regular.

Impacto en la salud renal y recomendaciones de consumo

El papel del kéfir en la protección de los riñones comienza a recibir mayor atención. Según un análisis de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos (NHANES), citado por Frontiers in Nutrition, los alimentos fermentados y ricos en fibra, como el kéfir, se asocian a una menor prevalencia de cálculos renales.

Evidencia científica sobre la acción de los búlgaros }(Infobae/Anayeli Tapia)

Entre los mecanismos propuestos, se incluye la influencia del kéfir en la microbiota intestinal para optimizar la absorción de compuestos como el oxalato, lo que repercute en la función renal.

Para quienes desean incorporar búlgaros de leche en su día a día, los expertos sugieren:

Comenzar con porciones pequeñas (50 a 100 mililitros diarios) para evaluar la tolerancia digestiva.

Aumentar la cantidad hasta un máximo de 250 mililitros diarios, equivalente a un vaso pequeño.

Preferir kéfir natural, sin azúcares añadidos ni saborizantes.

Consultar con personal médico en caso de intolerancia a la lactosa o condiciones de salud particulares.

Consejos prácticos y advertencias sobre el consumo de kéfir

El consumo excesivo de kéfir no potencia sus beneficios y puede generar molestias digestivas como gases o distensión abdominal. La evidencia sugiere que su integración debe realizarse como parte de un plan integral que abarque alimentación saludable, ejercicio y seguimiento profesional.

Las recomendaciones específicas sobre la ingesta de búlgaros aún no están estandarizadas, pero las guías internacionales sobre probióticos coinciden en que entre 100 y 250 mililitros diarios es una cantidad segura y efectiva para complementar el manejo del hígado graso.

Los búlgaros de leche no sustituyen tratamientos médicos, pero sí pueden representar una estrategia adicional para quienes buscan mejorar su salud hepática y renal, según lo han señalado especialistas y medios científicos.