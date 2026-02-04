Rubén Rocha Moya y Omar García Harfuch se reúnen en Sinaloa para revisar la estrategia de seguridad ante hechos recientes de violencia

La visita de García Harfuch responde a la atención directa de casos prioritarios y a la revisión periódica de la estrategia de seguridad.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezaron este miércoles una reunión como parte de la Mesa de Construcción de la Paz, con el objetivo de evaluar y fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad, en un contexto marcado por hechos recientes de violencia y operativos federales en curso.

El encuentro reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes revisaron indicadores delictivos, coordinaron acciones operativas y analizaron escenarios de riesgo en distintas regiones del estado, como parte del seguimiento permanente a las políticas de seguridad.

Reunión Rocha-Harfuch: coordinación federal y estatal en Sinaloa

La sesión fue encabezada por Rocha Moya y García Harfuch en Culiacán, con la participación del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y áreas de procuración de justicia.

El gobernador destacó que la coordinación interinstitucional es clave para preservar la estabilidad social y garantizar condiciones de seguridad para la población.

Durante la reunión, Rocha reconoció el respaldo del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el trabajo continuo de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad, subrayando que el acompañamiento federal ha permitido reforzar la presencia institucional en el territorio.

Temas clave: diputados agredidos y desaparición de mineros

Entre los temas prioritarios revisados durante el encuentro se encuentran los casos de los diputados de Movimiento Ciudadano que fueron agredidos en Culiacán, así como la desaparición de trabajadores vinculados a una empresa minera en la zona sur del estado.

De acuerdo con el gobernador, ambos asuntos forman parte de operativos especiales que continúan en desarrollo.

Rocha Moya evitó ofrecer detalles sobre detenciones o líneas de investigación, al señalar que se trata de procesos en curso.

“Se está avanzando, pero será el secretario quien informe en su momento”, expresó de manera breve tras la reunión.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó previamente que la visita de García Harfuch también responde a la atención directa de estos casos, los cuales han implicado un despliegue relevante de fuerzas federales en distintos puntos de Sinaloa.

Diputados y seguridad: avances sin detalles públicos

En el caso del ataque contra los legisladores, el mandatario estatal indicó que se han revisado los operativos implementados y que existen avances, aunque sin abundar en información por razones de seguridad y debido proceso.

Autoridades federales han señalado que las investigaciones continúan bajo reserva.

De manera paralela, se mantiene el despliegue de elementos militares y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en municipios como Culiacán y Mazatlán, en coordinación con mandos regionales recientemente renovados.

Harfuch volverá la próxima semana a Sinaloa

Rubén Rocha adelantó que Omar García Harfuch regresará a Sinaloa la próxima semana para dar seguimiento a los avances derivados de esta reunión y a las investigaciones en curso.

La visita forma parte de una agenda de revisión periódica de la estrategia de seguridad en la entidad.

Como parte de los trabajos de coordinación, se revisaron acciones específicas como:

Evaluación de índices delictivos recientes

Seguimiento a operativos especiales en curso

Refuerzo de la coordinación entre corporaciones

Ajustes a la estrategia de despliegue territorial

El gobernador sostuvo que la continuidad de estas reuniones permite ajustar acciones y fortalecer la gobernabilidad, al tiempo que se busca generar condiciones de mayor tranquilidad para la vida social y económica del estado.