México

Rubén Rocha Moya y Omar García Harfuch se reúnen en Sinaloa para revisar la estrategia de seguridad ante hechos recientes de violencia

La reunión se realizó pocos días después del ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Guardar
La visita de García Harfuch
La visita de García Harfuch responde a la atención directa de casos prioritarios y a la revisión periódica de la estrategia de seguridad.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezaron este miércoles una reunión como parte de la Mesa de Construcción de la Paz, con el objetivo de evaluar y fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad, en un contexto marcado por hechos recientes de violencia y operativos federales en curso.

El encuentro reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes revisaron indicadores delictivos, coordinaron acciones operativas y analizaron escenarios de riesgo en distintas regiones del estado, como parte del seguimiento permanente a las políticas de seguridad.

Reunión Rocha-Harfuch: coordinación federal y estatal en Sinaloa

La sesión fue encabezada por Rocha Moya y García Harfuch en Culiacán, con la participación del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y áreas de procuración de justicia.

La reunión reunió a autoridades
La reunión reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno para revisar y ajustar la estrategia de seguridad en el estado.

El gobernador destacó que la coordinación interinstitucional es clave para preservar la estabilidad social y garantizar condiciones de seguridad para la población.

Durante la reunión, Rocha reconoció el respaldo del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el trabajo continuo de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad, subrayando que el acompañamiento federal ha permitido reforzar la presencia institucional en el territorio.

Temas clave: diputados agredidos y desaparición de mineros

Entre los temas prioritarios revisados durante el encuentro se encuentran los casos de los diputados de Movimiento Ciudadano que fueron agredidos en Culiacán, así como la desaparición de trabajadores vinculados a una empresa minera en la zona sur del estado.

El ataque contra dos diputados
El ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán figura entre los temas prioritarios revisados por las autoridades de seguridad.

De acuerdo con el gobernador, ambos asuntos forman parte de operativos especiales que continúan en desarrollo.

Rocha Moya evitó ofrecer detalles sobre detenciones o líneas de investigación, al señalar que se trata de procesos en curso.

“Se está avanzando, pero será el secretario quien informe en su momento”, expresó de manera breve tras la reunión.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó previamente que la visita de García Harfuch también responde a la atención directa de estos casos, los cuales han implicado un despliegue relevante de fuerzas federales en distintos puntos de Sinaloa.

Diputados y seguridad: avances sin detalles públicos

En el caso del ataque contra los legisladores, el mandatario estatal indicó que se han revisado los operativos implementados y que existen avances, aunque sin abundar en información por razones de seguridad y debido proceso.

El ataque contra dos diputados
El ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán figura entre los temas prioritarios revisados por las autoridades de seguridad. EFE/José Luis De La Cruz

Autoridades federales han señalado que las investigaciones continúan bajo reserva.

De manera paralela, se mantiene el despliegue de elementos militares y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en municipios como Culiacán y Mazatlán, en coordinación con mandos regionales recientemente renovados.

Harfuch volverá la próxima semana a Sinaloa

Rubén Rocha adelantó que Omar García Harfuch regresará a Sinaloa la próxima semana para dar seguimiento a los avances derivados de esta reunión y a las investigaciones en curso.

La visita forma parte de una agenda de revisión periódica de la estrategia de seguridad en la entidad.

Omar García Harfuch regresará a
Omar García Harfuch regresará a Sinaloa la próxima semana para dar seguimiento a los avances en la estrategia de seguridad. (Presidencia)

Como parte de los trabajos de coordinación, se revisaron acciones específicas como:

  • Evaluación de índices delictivos recientes
  • Seguimiento a operativos especiales en curso
  • Refuerzo de la coordinación entre corporaciones
  • Ajustes a la estrategia de despliegue territorial

El gobernador sostuvo que la continuidad de estas reuniones permite ajustar acciones y fortalecer la gobernabilidad, al tiempo que se busca generar condiciones de mayor tranquilidad para la vida social y económica del estado.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchSinaloaRubén Rocha MoyaMesa de SeguridadViolenciaCuliacánPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Alcaldía Iztapalapa instala módulos de vacunación contra el sarampión en explanadas y estaciones del Metro CDMX: estos son los sitios

Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, invitó a la población a inmunizarse contra la enfermedad debido a los brotes que se han registrado

Alcaldía Iztapalapa instala módulos de

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

La Cámara Minera de México hizo un llamado a las autoridades para mejorar la seguridad en las regiones extractivas

Sector minero exige localización con

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

La joven cantante habló de las recientes versiones que circulan sobre la relación que tuvo con el hijo de Maribel Guardia

Imelda Tuñón rompe el silencio

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: inicia protesta de trabajadores del Metro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Luisa Alcalde presentó propuesta de Morena para el presupuesto 2026 de Nuevo León: frenan gastos de promoción a Samuel García

La contrapropuesta morenista busca crear una alianza para establecer en conjunto el presupuesto del estado

Luisa Alcalde presentó propuesta de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sector minero exige localización con

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

Procesan a “El Moncho”, líder de Los Lavadora, célula ligada al CJNG en Querétaro

Violencia no cesa en Sinaloa: secuestran a cuatro hombres, una niña y una mujer en Mazatlán

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

Condenan a cinco años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón rompe el silencio

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

Mitski en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, precios, preventa, y venta de boletos

Influencer francesa experta en elegancia destroza a Thalía y Gloria Trevi, pero aplaude a Fey y Paulina Rubio: “Vulgares”

¿Qué tan efectivo es el implante de naltrexona y cuáles son sus riesgos? Este tratamiento habría influido en la muerte de José Julián Figueroa

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

DEPORTES

Documental sobre la pelea Querétaro

Documental sobre la pelea Querétaro vs Atlas: cuándo se estrena en México

Pachuca confirma fractura de Alan Mozo: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Liga MX Femenil: Todos los horarios y partidos que se disputarán en la Jornada 7

DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro

Liga de Expansión MX: estos son los horarios y sedes de los partidos de la Jornada 5