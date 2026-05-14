México

Ayuso dice que “México no existió hasta que llegaron los españoles”: Sheinbaum le recuerda que pasó 10 días de vacaciones en el país

La presidenta de la comunidad de Madrid afirmó que México era “otra civilización” antes de la Conquista, pese a haber pasado diez días en el país

Guardar
Google icon
Unas declaraciones realizadas en la Asamblea de Madrid han desatado controversia en ambos países, luego de que la mandataria madrileña relativizara la existencia del país americano previo a la colonización europea. (Mejorada con IA)
Unas declaraciones realizadas en la Asamblea de Madrid han desatado controversia en ambos países, luego de que la mandataria madrileña relativizara la existencia del país americano previo a la colonización europea. (Mejorada con IA)

El día de hoy, en plena sesión de control en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó una afirmación que rápidamente cruzó el Atlántico: “México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más, era otra civilización”.

La declaración llegó en medio de su defensa por el polémico viaje que realizó al país —y que terminó antes de lo previsto— y fue dirigida a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, quien cuestionaba los resultados de la gira.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que México "no existió hasta la llegada de los españoles" y que era "otra civilización", en el marco de las críticas de la oposición por su viaje al país y el "boicot" que ha denunciado que sufrió por parte de Gobierno español y el mexicano. (Fuente: Asamblea de Madrid)

Diez días en un país que, según ella, “no existía”

La ironía no pasó desapercibida: Ayuso pasó aproximadamente 10 días en México, país que ahora describe como una civilización que no existía antes de la llegada de los conquistadores españoles. Durante ese tiempo, según reconoció la propia presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, la funcionaria madrileña se reunió con gobernadores del PAN, visitó una alcaldía opositora y dio conferencias sin restricción alguna.

Precisamente Sheinbaum fue quien marcó el contraste con mayor claridad este jueves en su conferencia matutina: “Tanto que odia México y al gobierno de México, pero se pasó 10 días de vacaciones. Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí. Somos un país extraordinario. Yo creo que aprendería mucho de la grandeza cultural de México”.

PUBLICIDAD

Un intercambio de declaraciones entre representantes de ambas administraciones pone de manifiesto el contraste entre las visiones acerca del origen del país y el reconocimiento de las culturas indígenas
Un intercambio de declaraciones entre representantes de ambas administraciones pone de manifiesto el contraste entre las visiones acerca del origen del país y el reconocimiento de las culturas indígenas

Una visión de la historia que indigna a México

Para Ayuso, la izquierda española y mexicana se dedica a hacer “revisionismo” histórico. En ese marco, retó a que le preguntaran a Sheinbaum qué hay bajo tierra en la calle Guatemala 24 de Ciudad de México —donde se encuentra el Huei Tzompantli, un altar de cráneos prehispánico en proceso de investigación arqueológica— y cuestionó por qué la mandataria “no lo abre al público”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también calificó el supuesto silencio sobre ese sitio como parte de lo que llama la lógica del comunismo: “crear dependencia, crear agravio, que la gente no tenga fe, ni nación, ni historia, ni familia”.

La presidenta Sheinbaum respondió desde otra perspectiva: la visita de Ayuso, dijo, abrió un debate necesario sobre la Conquista en España. “Nos permitió hablar de Hernán Cortés, de lo que fue la conquista o la invasión de los pueblos, de la grandeza cultural de México, de la dignidad del pueblo de México”.

“Que aprenda de la grandeza cultural de México”

Legisladores mexicanos también reaccionaron. La senadora de Morena Citlalli Hernández cuestionó la coherencia del discurso de la funcionaria española: van a otro país a hablar mal de su gobierno, a reivindicar la conquista y a criticar a las comunidades indígenas, señaló, preguntándose qué entiende Ayuso por libertad.

La presidenta Sheinbaum fue más lejos al señalar que la visita evidenció la fusión del conservadurismo mexicano con la derecha española en torno a una visión que reivindica la Conquista como origen de México, algo que, dijo, contrasta con la concepción del humanismo mexicano que reconoce la grandeza de las civilizaciones prehispánicas.

“México no surgió de ahí”, fue la respuesta de la mandataria a la tesis de Ayuso.

Temas Relacionados

EspañaClaudia SheinbaumMorenaConquista De MexicoIsabel Díaz AyusoPANPRIPolítica Mexicanamexico-noticiasHernán Cortés

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chiles rellenos de quinoa y calabaza con almendras: opción vegetariana alta en fibra y proteínas

Te decimos cómo puedes prepararlos desde casa

Chiles rellenos de quinoa y calabaza con almendras: opción vegetariana alta en fibra y proteínas

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Stephen Tarpley se convirtió en el sexto pitcher en la historia de la franquicia que no permite ni imparable ni una rayita en un juego

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

La conductora y cantante abrió su corazón después de su boda religiosa y confesó que ya sueña con formar una familia junto a Dany Dayz

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

Dua Lipa anuncia película sobre concierto en México: esta es la fecha de estreno

La cantante se presentó el pasado 1,2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros

Dua Lipa anuncia película sobre concierto en México: esta es la fecha de estreno

¿Qué es el Korean Baseball AI Trend? La moda viral que invade las redes sociales

Miles de usuarios están creando falsos clips de transmisiones coreanas gracias a herramientas de inteligencia artificial

¿Qué es el Korean Baseball AI Trend? La moda viral que invade las redes sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

La Cotorrisa volvió a dominar los Spotify Podcast Awards: estos son todos los ganadores

Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución

Víctor García revela la inesperada historia detrás de su canción más dolorosa: “Ayer te pedí”

Presentan demanda por presuntas agresiones y hostigamiento sexual contra Ramón Ayala Jr.

DEPORTES

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?

Bandido vs Blake Christian en Supercard of Honor 2026: dónde y cuándo ver la pelea EN VIVO

Final Four listo: así quedaron las Semifinales de Kings y Queens League México