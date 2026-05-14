México

Cae en Valle de Bravo presunto operador de la Familia Michoacana: tenía tickets de compra por mas de 2 mdp, un arma y droga

El sujeto de 22 años fue interceptado tras intentar escapar de policías estatales en una comunidad de Monte Alto; quedó bajo investigación por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego

Guardar
Google icon
Los uniformados localizaron 100 bolsas con marihuana, 52 envoltorios con una sustancia similar al cristal y una pistola calibre .380 abastecida con seis cartuchos útiles. (Crédito: Fiscalía del Estado de México)
Los uniformados localizaron 100 bolsas con marihuana, 52 envoltorios con una sustancia similar al cristal y una pistola calibre .380 abastecida con seis cartuchos útiles. (Crédito: Fiscalía del Estado de México)

Un hombre de 22 años identificado como Adrián “N” fue detenido en Valle de Bravo, Estado de México, luego de que policías estatales le aseguraran 38 cajas de cigarros, presunta droga, un arma de fuego y más de 22 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad mexiquense, el detenido afirmó trabajar para una célula criminal con orígenes en Michoacán dedicada al acaparamiento, distribución y venta de cigarros en municipios del sur del estado.

PUBLICIDAD

La captura ocurrió en la comunidad de Monte Alto, donde agentes del grupo Fuerza de Acción y Reacción detectaron una camioneta blanca con placas de Querétaro cuyo conductor intentó alejarse al notar la presencia policial. Tras interceptarlo y revisar la unidad, los uniformados localizaron 100 bolsas con marihuana, 52 envoltorios con una sustancia similar al cristal y una pistola calibre .380 abastecida con seis cartuchos útiles.

Además del arma y las drogas, las autoridades encontraron cuatro tickets de compra por un monto superior a los 2 millones de pesos, presuntamente vinculados con una mujer relacionada con un líder criminal apodado “El Pez”. También le fue asegurado un teléfono celular.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Seguridad estatal señaló que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, donde se determinará su situación jurídica. Las autoridades investigan si la célula a la que presuntamente pertenece mantiene operaciones de distribución ilegal de cigarros y otras actividades delictivas en Valle de Bravo y Tejupilco.

La Familia Michoacana y el control criminal en el sur del Edomex

La Familia Michoacana mantiene presencia desde hace años en municipios del sur del Estado de México como Valle de Bravo, Tejupilco y Temascaltepec, donde autoridades federales y estatales han documentado actividades relacionadas con extorsión, cobro de piso y control de comercios. En esa región, el grupo criminal también ha sido señalado por imponer la distribución de mercancías y controlar cadenas de suministro locales.

Hasta ahora no existen reportes públicos que relacionen de manera directa a la organización con operaciones de tráfico o distribución ilegal de cigarros en Valle de Bravo.

Temas Relacionados

Estado de MéxicoPosesión de armasSecretaría de Seguridad del Estado de MéxicoMichoacán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad 2026: cuándo será la entrega de tarjetas y qué hacer si no te llegó el SMS de cita

Un familiar puede hacer el trámite presentando identificación, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco

Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad 2026: cuándo será la entrega de tarjetas y qué hacer si no te llegó el SMS de cita

Abuelita mexicana se vuelve viral por demostrar que sigue siendo experta con la chancla

Una reunión familiar terminó en risas luego de que una adulta mayor derribara una botella al primer intento

Abuelita mexicana se vuelve viral por demostrar que sigue siendo experta con la chancla

Chiles rellenos de quinoa y calabaza con almendras: opción vegetariana alta en fibra y proteínas

Te decimos cómo puedes prepararlos desde casa

Chiles rellenos de quinoa y calabaza con almendras: opción vegetariana alta en fibra y proteínas

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Stephen Tarpley se convirtió en el sexto pitcher en la historia de la franquicia que no permite ni imparable ni una rayita en un juego

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

La conductora y cantante abrió su corazón después de su boda religiosa y confesó que ya sueña con formar una familia junto a Dany Dayz

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

La Cotorrisa volvió a dominar los Spotify Podcast Awards: estos son todos los ganadores

Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución

Víctor García revela la inesperada historia detrás de su canción más dolorosa: “Ayer te pedí”

DEPORTES

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?

Bandido vs Blake Christian en Supercard of Honor 2026: dónde y cuándo ver la pelea EN VIVO

Final Four listo: así quedaron las Semifinales de Kings y Queens League México