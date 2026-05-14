Cae en Valle de Bravo presunto operador de la Familia Michoacana: tenía tickets de compra por mas de 2 mdp, un arma y droga

Los uniformados localizaron 100 bolsas con marihuana, 52 envoltorios con una sustancia similar al cristal y una pistola calibre .380 abastecida con seis cartuchos útiles. (Crédito: Fiscalía del Estado de México)

Un hombre de 22 años identificado como Adrián “N” fue detenido en Valle de Bravo, Estado de México, luego de que policías estatales le aseguraran 38 cajas de cigarros, presunta droga, un arma de fuego y más de 22 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad mexiquense, el detenido afirmó trabajar para una célula criminal con orígenes en Michoacán dedicada al acaparamiento, distribución y venta de cigarros en municipios del sur del estado.

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La captura ocurrió en la comunidad de Monte Alto, donde agentes del grupo Fuerza de Acción y Reacción detectaron una camioneta blanca con placas de Querétaro cuyo conductor intentó alejarse al notar la presencia policial. Tras interceptarlo y revisar la unidad, los uniformados localizaron 100 bolsas con marihuana, 52 envoltorios con una sustancia similar al cristal y una pistola calibre .380 abastecida con seis cartuchos útiles.

Además del arma y las drogas, las autoridades encontraron cuatro tickets de compra por un monto superior a los 2 millones de pesos, presuntamente vinculados con una mujer relacionada con un líder criminal apodado “El Pez”. También le fue asegurado un teléfono celular.

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La Secretaría de Seguridad estatal señaló que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, donde se determinará su situación jurídica. Las autoridades investigan si la célula a la que presuntamente pertenece mantiene operaciones de distribución ilegal de cigarros y otras actividades delictivas en Valle de Bravo y Tejupilco.

La Familia Michoacana y el control criminal en el sur del Edomex

La Familia Michoacana mantiene presencia desde hace años en municipios del sur del Estado de México como Valle de Bravo, Tejupilco y Temascaltepec, donde autoridades federales y estatales han documentado actividades relacionadas con extorsión, cobro de piso y control de comercios. En esa región, el grupo criminal también ha sido señalado por imponer la distribución de mercancías y controlar cadenas de suministro locales.

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Hasta ahora no existen reportes públicos que relacionen de manera directa a la organización con operaciones de tráfico o distribución ilegal de cigarros en Valle de Bravo.