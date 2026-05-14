México

Por qué tener una casa a medias con alguien puede convertirse en una pesadilla legal

Este tipo de tenencia exige consensos para evitar disputas que pueden alargarse durante años en tribunales

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Primer plano de un hombre y una mujer gritándose mutuamente, con expresiones de enojo, en una sala con un sofá gris al fondo.
La falta de consenso entre quienes comparten la propiedad provoca situaciones donde ninguna de las partes puede disponer libremente de la vivienda ni realizar trámites de manera unilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vivienda compartida en copropiedad en México puede transformarse en un problema jurídico complejo.

Los conflictos legales al poseer una casa con otra persona suelen surgir por la imposibilidad de llegar a acuerdos sobre el uso, la venta o la administración del inmueble.

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La falta de consenso entre quienes comparten la propiedad provoca situaciones donde ninguna de las partes puede disponer libremente de la vivienda ni realizar trámites de manera unilateral.

Principales conflictos legales derivados de la copropiedad

Un hombre y una mujer sentados en una mesa de madera oscura. La mujer, de traje, escribe. El hombre, de camisa azul, observa. Hay carpetas amarillas y un portátil.
Las autoridades mexicanas destacan que, en la práctica, es común que una de las partes quiera vender su parte y la otra no. En ese caso, ningún copropietario puede obligar a otro a vender o a adquirir su parte, salvo por vía judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen de copropiedad establece que todas las decisiones importantes sobre la vivienda, como vender, hipotecar o modificar el inmueble, requieren el consentimiento de todos los copropietarios. Si uno de ellos se opone, el proceso se detiene.

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Esta condición puede generar bloqueos legales prolongados, ya sea por desacuerdos familiares, separación de parejas o disputas entre socios.

Las autoridades destacan que, en la práctica, es común que una de las partes quiera vender su parte y la otra no. En ese caso, ningún copropietario puede obligar a otro a vender o a adquirir su parte, salvo por vía judicial.

Además, la copropiedad complica los trámites de herencia: si uno de los copropietarios fallece, sus herederos pasan a ocupar su lugar, lo que puede multiplicar el número de participantes y los desacuerdos.

El uso cotidiano del inmueble también puede derivar en disputas, especialmente si algún copropietario ocupa la propiedad y no permite el acceso al otro. Este tipo de conflicto puede terminar ante tribunales civiles, prolongando la incertidumbre para todas las partes involucradas.

Definición y marco legal de la copropiedad en México

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El marco legal obliga a que las decisiones relevantes sobre el inmueble cuenten con el acuerdo de todos los titulares. Las escrituras públicas deben reflejar el porcentaje de cada copropietario, y cualquier acción sobre la vivienda requiere la aprobación conjunta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación mexicana define la copropiedad como la situación en la que dos o más personas tienen derechos de propiedad sobre un mismo bien inmueble. Cada copropietario posee una parte proporcional del total, lo que le concede ciertos derechos, pero también impone restricciones en la toma de decisiones.

El Código Civil Federal establece que ningún copropietario puede alterar la cosa común sin el consentimiento de los demás.

El marco legal obliga a que las decisiones relevantes sobre el inmueble cuenten con el acuerdo de todos los titulares. Las escrituras públicas deben reflejar el porcentaje de cada copropietario, y cualquier acción sobre la vivienda requiere la aprobación conjunta.

Procedimientos legales para resolver desacuerdos

Cuando los copropietarios no logran un acuerdo, la ley mexicana prevé la posibilidad de acudir a los tribunales. Uno de los mecanismos más utilizados es la división judicial de la cosa común, que consiste en solicitar a un juez que ordene la venta del inmueble y reparta el dinero entre las partes conforme a su proporción.

Si la división física de la propiedad no es posible, el juez puede ordenar la venta pública. Este proceso suele ser largo y costoso, y puede generar mayores tensiones entre los involucrados. Los especialistas recomiendan considerar la mediación antes de llegar a instancias judiciales.

Recomendaciones oficiales para evitar problemas en la copropiedad

Las autoridades oficiales y notariales sugieren que, antes de adquirir una vivienda en copropiedad, se establezcan acuerdos claros por escrito sobre el uso, administración y eventual venta del inmueble. Recomiendan incluir en las escrituras cláusulas específicas sobre la forma de resolver futuros desacuerdos.

Además, se aconseja consultar a un notario y conocer a detalle los derechos y obligaciones derivados de la copropiedad. Tomar estas precauciones puede reducir la posibilidad de entrar en una disputa legal que afecte el patrimonio y la tranquilidad de los propietarios.

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