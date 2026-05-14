¿Qué hay en la calle Guatemala? Díaz Ayuso usa zona arqueológica en CDMX para justificar La Conquista en México

Díaz Ayuso usa zona arqueológica en CDMX para justificar La Conquista. | Jesús Áviles

La visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en España, cmantiene un intercambio de declaraciones con funcionarios del gobierno mexicano sobre el legado de La Conquista.

Esta mañana, Díaz Ayuso arremetió nuevamente contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al utilizar una zona arqueológica ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para justificar la colonización española.

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Durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, la funcionaria madrileña cuestionó que actualmente permanezca cerrado al público El Huei Tzompantli, un recinto prehispánico que fue descubierto en 2015.

Esto último lo señaló como una muestra de las costumbres en México, “antes de que nos uniéramos en mestizaje”.

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“Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala 24, en Ciudad de México. ¿Qué hay bajo tierra?

“Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi gobierno, porque es la verdad y la historia de todos. Pregúntenle a Sheinbaum qué hay debajo y por qué no lo abre al público”, dijo.

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Acusó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no reconoce el pasado prehispánico y señaló a la administración de promover la dependencia social a través de la manipulación de la historia.

“Porque a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo, para crear dependencia, para crear agravio, que la gente esté podrida, que no tenga más que desconfianza, emociones negativas, que no tenga nada, ni fe, ni nación, ni historia, ni familia, ni propiedad.

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“Es lo que le hace el comunismo y por eso siempre están trabajando en contra de las democracias liberales y retorciendo la historia de España. En México todos son bienvenidos, voten a lo que voten, a ver si tienen lecciones y toman nota de cómo trabajamos nosotros. Lo cortés no quita lo valiente”, concluyó.

¿Qué hay en la calle Guatemala en el Centro de CDMX?

En la calle Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se encuentra el sitio arqueológico conocido como El Huei Tzompantli, un antiguo estante de cráneos de la época mexica localizado al norte de la Catedral Metropolitana. El espacio no está abierto al público y permanece bajo resguardo del INAH por trabajos de conservación y análisis.

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El Huei Tzompantli fue descubierto en 2015, durante excavaciones en propiedades del lado norte de la calle Guatemala. Este tzompantli es uno de los hallazgos más relevantes del Templo Mayor y corresponde a una estructura ritual donde se exhibían cráneos de guerreros derrotados, víctimas de sacrificios y, en ocasiones, de jugadores de pelota.

El Huei Tzompantli esá ubicado en la calle Guatemala, en el Centro de CDMX. | Gobierno Ciudad de México

El término tzompantli proviene del náhuatl y designa estas plataformas de exhibición, comunes en culturas mesoamericanas como la mexica, la maya y la tolteca.

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De acuerdo con el INAH, hasta la fecha se han contabilizado 650 cráneos en el sitio, con aproximadamente 25% pertenecientes a mujeres y niños, lo que representa un hallazgo inesperado, ya que se pensaba que la mayoría correspondía a varones adultos, probablemente soldados o atletas.

Las fuentes históricas, como los relatos de Andrés de Tapia, contemporáneo de Hernán Cortés, estimaron que en el periodo mexica la torre ceremonial pudo haber albergado hasta 136 mil cráneos.

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