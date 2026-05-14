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Bandido vs Blake Christian en Supercard of Honor 2026: dónde y cuándo ver la pelea EN VIVO

El mexicano llega tras una serie de defensas exitosas ante rivales como Hechicero, Konosuke Takeshita y Máscara Dorada

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(Captura de pantalla)
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La función Supercard of Honor 2026 de All Elite Wrestling y Ring of Honor tendrá como uno de sus combates estelares la defensa del campeonato mundial de ROH por parte del luchador mexicano Bandido, quien expondrá el título ante Blake Christian este viernes 15 de mayo.

El gladiador originario de Torreón, Coahuila, ha mantenido una racha de defensas exitosas desde que conquistó el campeonato, enfrentando a rivales de alto perfil dentro de la empresa, incluidos integrantes de la Don Callis Family como Hechicero y Konosuke Takeshita, además de talentos provenientes del Consejo Mundial de Lucha Libre, como Máscara Dorada.

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En este contexto, Christian se presenta como uno de los retadores más constantes en la órbita del título durante los últimos meses.

Sede, horario y opciones de transmisión

(Instagram / CMLL)
(Instagram / CMLL)

El evento se llevará a cabo en el Wicomico Youth and Civic Center, en Salisbury, Maryland, con inicio programado a las 18:00 horas del centro de México.

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La transmisión en vivo estará disponible a través de dos plataformas de streaming oficiales: MyAEW, servicio que integra contenido de All Elite Wrestling y sus eventos asociados, y HonorClub, plataforma dedicada exclusivamente a contenido de Ring of Honor.

Cartelera destacada de Supercard of Honor 2026

La función contempla múltiples defensas titulares y combates especiales, entre los que destacan:

  • Athena vs Maya World vs Trish Adora vs Yuka Sakazaki vs Billie Starkz vs Zayda Steel, por el campeonato mundial femenino de ROH
  • Deonna Purrazzo vs Diamante, por el campeonato femenino puro
  • Nigel McGuinness vs Josh Woods, lucha con reglas puras
  • Red Velvet vs Viva Van, por el campeonato femenino de televisión
  • AR Fox vs Lio Rush, por el campeonato de televisión
  • Shane Taylor Promotions vs The Rascalz, por los campeonatos mundiales de tercias
  • Bandido vs Blake Christian, por el campeonato mundial de ROH

El evento también reúne talento vinculado al Consejo Mundial de Lucha Libre, reforzando la presencia internacional en la cartelera.

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