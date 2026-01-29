México

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

De los efectivos, 90 forman parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales

Guardar
Parte de los vehículos usados
Parte de los vehículos usados en el despliegue (Defensa)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó sobre el despliegue en Sinaloa de mil 600 de sus integrantes, entre los que se encuentran 90 que pertenecen al Cuerpo de Fuerzas Especiales. Dicho movimiento fue informado el 29 de enero, sucede un día después del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en la capital del estado.

El Ejército detalló que los elementos fueron desplegados vía aérea desde diversos puntos del país hasta Mazatlán y Culiacán, lo anterior a través de cuatro aeronaves de transporte pesado pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana.

Los uniformados tienen la misión específica de coordinarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno y con ello efectuar tareas de disuasión, prevención y patrullajes.

De igual manera el despliegue militar de más mil 500 efectivos busca reforzar las labores que ya realiza la III Región Militar y 9/a. Zona Militar y de esta manera apoyar en la disuasión de actividades criminales realizadas por grupos delictivos que tienen presencia en Sinaloa.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

SinaloaMazatlánDefensaCuliacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Harry Styles anuncia sexta y última fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos, venta y preventa

Se suma un nuevo concierto de “Together, Together Tour” en Ciudad de México

Harry Styles anuncia sexta y

Marcelo Ebrard y Clara Brugada presentan autobús eléctrico Taruk en la Ciudad de México

CDMX impulsa innovación y movilidad sostenible con la instalación del Comité Promotor de Inversiones

Marcelo Ebrard y Clara Brugada

Pensión del Bienestar: autoridades alertan por el “pañuelazo”, nueva estafa contra adultos mayores

Esta modalidad de fraude aprovecha el retiro de efectivo en cajeros automáticos para despojarlos de su apoyo bimestral

Pensión del Bienestar: autoridades alertan

Violencia contra las mujeres en México: CURP será clave en el registro y atención de casos

La Secretaría de las Mujeres firmó un convenio con la RENAPO para consultar la Base de Datos Nacional de la CURP y del Registro Civil

Violencia contra las mujeres en

La CDMX alcanzó ingresos récord en 2025, recaudó más de 334 mil millones de pesos y creció un 8.5%

La capital del país continúa siendo la única entidad federativa con más del 50% de recaudación local y con mayor recaudación propia del país

La CDMX alcanzó ingresos récord
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 100 toneladas de

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

Revelan que abogados vinculados a la desaparición de defensores de Lenin Canchola representaron a integrantes de la Unión Tepito

Sheinbaum anunció que irá a Sinaloa tras ataque armado a diputados de MC en Culiacán

Quién es “El Chino Arce”, líder de Los Salazar ligado a Los Chapitos y detenido en Sonora

Revelan que agentes del FBI sí capturaron a Ryan Wedding en México: “Una redada secreta”

ENTRETENIMIENTO

Dani Martín regresa a México

Dani Martín regresa a México con un show inolvidable que une a El Canto del Loco y sus éxitos como solista

Harry Styles anuncia sexta y última fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos, venta y preventa

The Warning y Carín León: ¿Lanzan nueva canción juntos en 2026? Esto es lo que se sabe

Niegan amparo a Ocesa para evitar imputaciones por la muerte de periodistas en el Axe Ceremonia 2025

Conductores de Hoy mandan mensaje a Imelda Tuñón tras declaraciones sobre Maribel Guardia: “Que la aconsejen bien”

DEPORTES

Ángel Zaldívar se estrena con

Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

Johnny TV, MxM TV y Claudio Castagnoli encabezan invasión de AEW en la Arena México y Coliseo

Papá de David Benavidez lanza contundente advertencia al Zurdo Ramírez previo a la pelea: “Vamos a destruir”

CONCACAF Champions Cup 2026: con estos jugadores Toluca se prepara para el torneo

Alana Flores rechaza a la ‘Barby’ Juárez para hacer box amateur: “Ya quiero que termine esto”