Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

Parte de los vehículos usados en el despliegue (Defensa)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó sobre el despliegue en Sinaloa de mil 600 de sus integrantes, entre los que se encuentran 90 que pertenecen al Cuerpo de Fuerzas Especiales. Dicho movimiento fue informado el 29 de enero, sucede un día después del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en la capital del estado.

El Ejército detalló que los elementos fueron desplegados vía aérea desde diversos puntos del país hasta Mazatlán y Culiacán, lo anterior a través de cuatro aeronaves de transporte pesado pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana.

Los uniformados tienen la misión específica de coordinarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno y con ello efectuar tareas de disuasión, prevención y patrullajes.

De igual manera el despliegue militar de más mil 500 efectivos busca reforzar las labores que ya realiza la III Región Militar y 9/a. Zona Militar y de esta manera apoyar en la disuasión de actividades criminales realizadas por grupos delictivos que tienen presencia en Sinaloa.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...