Rocha Moya anuncia megaproyecto en Concordia tras secuestro de mineros

La movilización incluye personal militar, cuerpos especiales y tecnología aérea, en respuesta a denuncias formales y la ampliación del caso confirmado por la empresa afectada y autoridades

(X@rochamoya_)
(X@rochamoya_)

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anunció el refuerzo del operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, siguiendo instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla.

“A partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia”, informó el mandatario estatal desde su cuenta oficial en ‘X’.

Crédito: X(@rochamoya)
Crédito: X(@rochamoya)

El despliegue ordenado suma 1,190 efectivos: ochocientos del Ejército, doscientos setenta de Fuerzas Especiales, cien de la Guardia Nacional y veinte elementos ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

El anuncio responde a la creciente presión colectiva y mediática tras el secuestro de 10 mineros en Sinaloa ocurrido el pasado 23 de enero del 2026. Este hecho que llevó a la minera canadiense Vizsla Silver a suspender operaciones en la zona desde el 30 de enero.

El 28 de enero, Vizsla Silver confirmó a través de su página web el secuestro de una decena de personas en instalaciones vinculadas a la compañía. En el comunicado, la empresa informó que el caso se encuentra bajo investigación y precisó la suspensión de ciertas actividades en el sitio afectado.

“Se ha notificado a las autoridades locales y los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la compañía están trabajando activamente”, señala el reporte emitido por la minera.

Comunicado de la minera Vizsla
Comunicado de la minera Vizsla Silver (X/@michelleriveraa)

La crisis de seguridad escaló cuando se confirmó que no eran solo diez los trabajadores plagiados, sino al menos catorce mineros secuestrados el mismo día, como revelaron familiares y autoridades locales.

¿Qué pasó?

Las víctimas, en su mayoría ingenieros y personal operativo, desaparecieron al salir del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina.

La esposa de una de las víctimas relató que la última comunicación con su esposo fue la noche del jueves, y desde la mañana del viernes ya no obtuvo respuesta. Según la información proporcionada, los trabajadores se preparaban para iniciar su jornada laboral a las 7:30 de la mañana cuando fueron secuestrados.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa recibió la denuncia formal el 24 de enero y abrió una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares. La acción incluyó la coordinación con autoridades estatales, federales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para realizar operativos en la zona, sin que hasta el momento se haya reportado el hallazgo de los trabajadores.

