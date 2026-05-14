México

Familias desplazadas de Chilapa, Guerrero, por conflicto entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” comienzan el retorno a sus comunidades

Rosa Icela, secretaria de Gobernación, visitó la zona afectada para supervisar las acciones de apoyo y seguridad implementadas por autoridades federales y estatales

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El video documenta un operativo de retorno de familias en una zona rural. Elementos de la Guardia Nacional y personal civil, identificados con logos de Gobernación, asisten a individuos que movilizan enseres y pertenencias personales como cobijas y bultos desde y hacia un camión. Se observa la presencia de adultos y menores de edad en el lugar. La acción se desarrolla en un área con terreno árido y vegetación escasa. Este operativo facilitó el regreso de familias desplazadas a sus comunidades en Chilapa, Guerrero, con el apoyo de instituciones gubernamentales.

Las familias desplazadas por la violencia en la región de Chilapa, Guerrero, comenzaron a regresar paulatinamente a sus comunidades luego de varios días de enfrentamientos entre los grupos criminales Los Tlacos y Los Ardillos, conflicto que dejó decenas de personas desplazadas, bloqueos carreteros y ataques armados contra civiles.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, visitó la zona afectada para supervisar las acciones de apoyo y seguridad implementadas por autoridades federales y estatales. Durante el recorrido, la funcionaria sostuvo encuentros con habitantes de comunidades indígenas de la Montaña baja de Guerrero, donde aseguró que el gobierno mantendrá presencia permanente para garantizar condiciones de seguridad.

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De acuerdo con reportes oficiales, al menos 96 personas fueron desplazadas inicialmente por el recrudecimiento de la disputa criminal, aunque organizaciones comunitarias y medios locales advierten que la cifra real podría superar ampliamente los registros gubernamentales.

Violencia entre Los Tlacos y Los Ardillos desató el éxodo

El conflicto entre Los Tlacos, también identificados como el “Cártel de la Sierra”, y Los Ardillos se intensificó durante mayo en comunidades cercanas a Chilapa, Alcozacán, Tula y Xicotlán. Habitantes denunciaron ataques con armas de alto calibre, drones explosivos y amenazas directas contra pobladores indígenas.

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La confrontación responde a una disputa por el control territorial, rutas del narcotráfico, extorsiones y actividades ilícitas en distintas regiones de Guerrero. Autoridades federales reconocieron que la violencia reciente deriva directamente de la pugna entre ambos grupos criminales.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales mantienen operativos permanentes en la zona para evitar nuevos ataques y proteger a la población civil.

Gobierno promete seguridad para el retorno de desplazados

Las autoridades desplegaron más de mil elementos de seguridad en la región de la Montaña baja de Guerrero, además de instalar centros de atención y entregar apoyo humanitario como alimentos, colchonetas, cobijas y atención médica.

Según la Secretaría de Gobernación, varias familias desplazadas rechazaron ser trasladadas a albergues y optaron por permanecer cerca de sus comunidades mientras se restablecen las condiciones mínimas de seguridad.

En imágenes difundidas recientemente, Rosa Icela Rodríguez aparece dialogando con habitantes de Chilapa y acompañando el regreso de algunas familias a sus localidades, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad federal.

Comunidades indígenas denunciaron abandono y pidieron ayuda internacional

Antes del retorno parcial de los desplazados, mujeres indígenas afectadas por la violencia denunciaron públicamente sentirse abandonadas por las autoridades y solicitaron apoyo internacional ante el incremento de ataques armados en la región. Organizaciones comunitarias acusaron que las agresiones han provocado una crisis humanitaria que se ha prolongado por años en Guerrero.

El conflicto en la Montaña baja ha dejado, además de desplazamientos, decenas de asesinatos y desapariciones desde hace más de una década, según denuncias de agrupaciones indígenas y policías comunitarias de la región.

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