El “Radio-13”, miembro de Los Chapitos detenido por el ataque contra diputados de MC, fue funcionario en Culiacán

Fue capturado en Sinaloa (SSPC) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 3 de febrero el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó sobre el arresto de diversas personas en Sinaloa, entre ellas un sujeto al parecer relacionado con el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

“Fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero”, escribió el funcionario en sus redes sociales. Dicho sujeto fue identificado como Jesús Emir B. P., quien es apodado Compa Güero y/o Radio 13.

Reportes de inteligencia lo identifican como un integrante de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Documentos oficiales con el nombre del detenido

La información compartida por el titular de Seguridad apunta a que el sujeto capturado era el encargado de controlar equipos de comunicación, así como de la colocación de equipos de vigilancia, además de la adquisición de drones.

El hombre recientemente capturado (X/@OHarfuch)

Mientras que registros oficiales revisados por Infobae México muestran el nombre del ahora detenido en la lista de funcionarios del Municipio de Culiacán.

Un archivo del Ayuntamiento del Municipio de Culiacán fechado en septiembre del 2018 muestra una plantilla de funcionarios de la administración. En el documento aparece el nombre del sujeto capturado, registrando el inicio de sus labores el 1 de julio de 2018 y finalizando en octubre del mismo año.

“El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”, compartió de manera reciente Omar García Harfuch.

Identificado como auxiliar administrativo

Se le identificó en los documentos del municipio de Culiacán como un elemento que realizaba actividades “diversas” y por las que se le remuneraba con 4 mil 800 pesos al mes. Además, en el mismo archivo de 97 páginas vuelve a aparecer el nombre.

Parte del informe (Gobierno de Culiacán)

Es en esta segunda aparición que Jesús Emir es identificado como auxiliar administrativo, actividades por las que percibía un pago de 7 mil pesos mensuales.

Para julio de 2019 las autoridades de Culiacán respondieron una solicitud de información sobre la lista de personas contratadas en la administración pública de la entidad en el periodo de noviembre de 2018 al 11 de julio de 2019.

Es en este documento que vuelve a aparecer el nombre del sujeto recientemente capturado, nuevamente con el puesto de auxiliar administrativo con percepción económica de 7 mil pesos.

Ya no forma parte del PRI

Si bien primeros informes destacaron que el ahora capturado sería militante del Partido de la Revolución Institucional (PRI), la misma institución aseguró que el hombre fue depurado del padrón, hechos registrados en junio de 2025.

(PRI Sinaloa)

Es decir, al momento de su captura ya no figuraba en la lista de afiliados.