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Qué no deberías comer para evitar ‘tapar’ tus pulmones y mantener una oxigenación óptima

Existen alimentos y hábitos alimenticios que pueden dificultar la función respiratoria

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Qué no deberías comer para evitar ‘tapar’ tus pulmones y mantener una oxigenación óptima (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud pulmonar depende no solo del aire que respiramos, sino también de los alimentos que ingerimos diariamente.

Según la European Respiratory Journal, existen alimentos y hábitos alimenticios que pueden dificultar la función respiratoria, aumentar la producción de moco e incluso agravar afecciones como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

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Aquí te presentamos los principales alimentos que debes evitar para proteger tus pulmones y mantener una oxigenación adecuada.

Lácteos: leche, queso y nata

Los productos lácteos, especialmente la leche entera, queso y nata, contienen casomorfina, un compuesto que puede espesar la mucosidad y estimular la producción de moco nuevo. Esto dificulta la respiración y empeora la congestión pulmonar, sobre todo en personas propensas a las alergias o con enfermedades respiratorias crónicas.

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Alternativas recomendadas:

  • Leche de almendras
  • Leche de avena
  • Leche de soya
Una gran variedad de productos lácteos como leche en botella, quesos de diferentes formas y colores, yogures en vasos y mantequilla, sobre una mesa de madera.
Lácteos: leche, queso y nata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos fritos y grasas saturadas

El consumo frecuente de alimentos fritos como papas fritas, pollo empanizado o donas incrementa la inflamación en el cuerpo y la producción de flemas. Las grasas saturadas presentes en estos alimentos pueden causar hinchazón abdominal, lo que presiona el diafragma y complica la respiración.

Evita:

  • Comida rápida
  • Mantequilla
  • Embutidos

Exceso de sal y sodio

El sodio provoca retención de líquidos, lo que puede acumularse en los pulmones, generando una sensación de ahogo. Los alimentos ricos en sal no solo afectan la presión arterial, sino que también dificultan la oxigenación al aumentar el volumen líquido en el cuerpo.

Alimentos a limitar:

  • Alimentos enlatados
  • Sopas instantáneas o de sobre
  • Botanas y snacks salados

Bebidas azucaradas y ultraprocesados

El azúcar refinado y los alimentos ultraprocesados, como refrescos, postres, pasteles y dulces, aumentan la inflamación sistémica y pueden estimular la producción de moco, dificultando la función pulmonar. Además, estos productos carecen de nutrientes esenciales para el sistema respiratorio.

Mesa de madera con hamburguesas, papas fritas, gaseosas, pan lactal, galletas, cereales en caja y tres latas de verduras abiertas.
Una mesa de madera presenta una selección de alimentos procesados y ultraprocesados, incluyendo hamburguesas, papas fritas, gaseosas, pan lactal, galletas, cereales y verduras enlatadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos que provocan reflujo e irritantes

El reflujo gastroesofágico puede irritar las vías respiratorias, generando síntomas como tos, sibilancias y dificultad para respirar. Algunos alimentos ácidos o irritantes agravan este problema, especialmente en personas con asma o EPOC.

Evita:

  • Café
  • Cítricos (naranja, limón)
  • Salsas de tomate
  • Picante

Alcohol

El consumo de alcohol produce histamina, lo que puede aumentar la congestión torácica. Además, relaja los músculos de las vías respiratorias, haciendo más difícil respirar, sobre todo en personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Carnes procesadas y embutidos

Productos como jamón, salchichas, tocino y otros embutidos contienen nitritos para su conservación. Diversos estudios, incluyendo investigaciones publicadas en la European Respiratory Journal, han encontrado que estos compuestos se relacionan con mayor inflamación pulmonar y un incremento en los ingresos hospitalarios por EPOC.

Consejos adicionales para una mejor salud pulmonar

  • Mantén un peso saludable: El sobrepeso ejerce presión sobre el diafragma y los pulmones, dificultando la respiración.
  • Bebe suficiente agua: Mantenerse hidratado ayuda a que las flemas sean más fluidas y fáciles de eliminar.
  • Haz comidas pequeñas: Las comidas abundantes pueden causar hinchazón y dificultar la respiración, sobre todo después de comer.
  • Incluye en la dieta: Frutas y verduras frescas, granos enteros y proteínas magras, que favorecen una función respiratoria óptima.
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Consulta médica antes de cambiar tu dieta

Cada organismo es diferente. Si tienes alguna enfermedad respiratoria o presentas síntomas crónicos, consulta siempre a tu médico antes de realizar cambios significativos en tu alimentación.

Una dieta balanceada, con bajo consumo de alimentos procesados, fritos y ricos en sodio, no solo protege tus pulmones, sino que contribuye a una mejor calidad de vida y una oxigenación adecuada.

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