México

Aguinaldo de pensionados podría reducirse en más estados tras fallo de la Suprema Corte

El precedente avalado por la SCJN en Zacatecas encendió alertas en otras entidades con sistemas pensionarios en crisis

Guardar
Google icon
Imagen RGBLAMYSSZBFJM7KUC62QQ6ZVI

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar la reducción del aguinaldo para futuros pensionados en Zacatecas podría marcar el inicio de nuevas reformas en otros estados con problemas financieros en sus sistemas de pensiones.

El fallo, emitido el pasado 12 de enero de 2026, permitió disminuir de 60 a 30 días el aguinaldo de quienes se jubilen bajo el nuevo esquema del sistema estatal del ISSSTE en Zacatecas.

PUBLICIDAD

Aunque la medida no afecta a pensionados actuales ni aplica de manera retroactiva, especialistas advierten que el criterio jurídico de la Corte podría ser utilizado por otros gobiernos estatales para impulsar ajustes similares.

La resolución se sustentó en la necesidad de garantizar la viabilidad financiera de los sistemas pensionarios y evitar su colapso presupuestal, argumento que hoy comparten varias entidades del país cuyos institutos enfrentan déficits millonarios.

PUBLICIDAD

Mapa de México con Zacatecas, Veracruz, Chihuahua y Estado de México resaltados y con iconos. Una mano sostiene el escudo de la Suprema Corte de Justicia.
La resolución de la Suprema Corte sobre el recorte al aguinaldo de pensionados en Zacatecas podría influir en futuras reformas de sistemas estatales de pensiones que enfrentan crisis financieras en México.

Veracruz, Chihuahua y Edomex, entre los estados bajo presión

Tras el precedente de Zacatecas, entidades como Veracruz, Chihuahua y Estado de México aparecen entre las más vulnerables ante posibles reformas que reduzcan prestaciones para futuros jubilados.

En Veracruz, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ya ha sido escenario de reformas para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, otorgadas a exfuncionarios de alto nivel.

Sin embargo, el nuevo criterio de la Suprema Corte podría abrir la puerta a medidas más profundas, como la reducción de aguinaldos o bonos para trabajadores que aún no se jubilan.

El argumento central sería el mismo utilizado en Zacatecas: proteger la sostenibilidad financiera del sistema.

En Chihuahua, las Pensiones Civiles del Estado (PCE) enfrentan un déficit histórico agravado por adeudos de dependencias públicas. Debido a que este sistema ofrece prestaciones superiores a las establecidas en la ley federal, trabajadores del sector salud y magisterio han comenzado a expresar preocupación ante una eventual réplica del modelo aplicado en Zacatecas.

Mientras tanto, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), uno de los sistemas más grandes del país, también enfrenta fuertes presiones financieras. Moody’s ha advertido que el gasto en pensiones limita cada vez más la capacidad operativa del gobierno estatal.

Aunque existe resistencia política a una reforma integral en la entidad, el fallo de la SCJN brinda respaldo jurídico para modificar beneficios futuros sin afectar derechos ya adquiridos.

Ilustración de un péndulo con el escudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la izquierda, billetes y '60 días'; a la derecha, menos billetes y '30 días'. Logos de ISSSTEZAC y trabajadores silueta observando.
La resolución de la Suprema Corte sobre el recorte al aguinaldo de pensionados en Zacatecas podría influir en futuras reformas de sistemas estatales de pensiones que enfrentan crisis financieras en México.

La “quiebra técnica” detrás de la crisis pensionaria

Uno de los conceptos que más preocupa a especialistas es el de “quiebra técnica”, situación en la que los institutos de pensiones gastan más dinero del que reciben por cuotas de trabajadores activos.

El caso de Zacatecas ejemplifica esta problemática. De acuerdo con datos del ISSSTEZAC, el instituto recauda aproximadamente 2 mil 101 millones de pesos en cuotas, pero destina alrededor de 2 mil 227 millones de pesos al pago de nómina pensionaria.

Ante este escenario, la SCJN invalidó artículos que condicionaban el pago de pensiones a la capacidad financiera del instituto, obligando al estado a cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, también permitió reducir prestaciones futuras como el aguinaldo para aliviar la presión presupuestal.

¿Hacia la desaparición de los sistemas estatales?

La crisis financiera ha abierto otro debate de fondo: la posible desaparición de algunos institutos estatales de pensiones.

En Zacatecas ya se discute la posibilidad de extinguir el sistema estatal y migrar a los trabajadores al IMSS o al ISSSTE federal como una alternativa para garantizar pagos futuros.

Además, la reforma ha generado una creciente brecha generacional entre trabajadores próximos al retiro. Mientras algunos empleados conservarán 60 días de aguinaldo por haberse jubilado antes de la reforma, otros con trayectorias laborales similares recibirán únicamente 30 días por retirarse después.

Especialistas advierten que este tipo de diferencias podría generar tensiones laborales y sociales dentro del sector público.

El papel de las calificadoras financieras

Otro elemento clave en este panorama es la presión de calificadoras internacionales como Moody’s y Fitch Ratings, que observan con atención las reformas pensionarias estatales.

Reducir prestaciones futuras puede mejorar la percepción financiera de las entidades y fortalecer sus calificaciones crediticias, facilitando acceso a financiamiento. Sin embargo, estas medidas también podrían incrementar el descontento entre trabajadores y sindicatos.

El precedente de Zacatecas no solo redefine el futuro de los pensionados en esa entidad, sino que podría convertirse en el inicio de una nueva etapa de ajustes pensionarios en México.

Temas Relacionados

AguinaldoPensionadosSuprema CorteJubiladosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué hay en la calle Guatemala? Díaz Ayuso usa zona arqueológica en CDMX para justificar La Conquista en México

La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó que el gobierno mexicano no reconoce el pasado prehispánico

¿Qué hay en la calle Guatemala? Díaz Ayuso usa zona arqueológica en CDMX para justificar La Conquista en México

Ayuso dice que “México no existió hasta que llegaron los españoles”: Sheinbaum le hecha en cara que pasó 10 días de vacaciones en el país

La presidenta de Madrid afirmó que México era “otra civilización” antes de la Conquista, pese a haber pasado diez días en el país

Ayuso dice que “México no existió hasta que llegaron los españoles”: Sheinbaum le hecha en cara que pasó 10 días de vacaciones en el país

Por qué tener una casa a medias con alguien puede convertirse en una pesadilla legal

Este tipo de tenencia exige consensos para evitar disputas que pueden alargarse durante años en tribunales

Por qué tener una casa a medias con alguien puede convertirse en una pesadilla legal

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?

El primer capítulo de la Gran Final entre ambos equipos comenzará el día de hoy

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?

Familias desplazadas de Chilapa, Guerrero, por conflicto entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” comienzan el retorno a sus comunidades

Rosa Icela, secretaria de Gobernación, visitó la zona afectada para supervisar las acciones de apoyo y seguridad implementadas por autoridades federales y estatales

Familias desplazadas de Chilapa, Guerrero, por conflicto entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” comienzan el retorno a sus comunidades
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

La Cotorrisa volvió a dominar los Spotify Podcast Awards: estos son todos los ganadores

Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución

Víctor García revela la inesperada historia detrás de su canción más dolorosa: “Ayer te pedí”

Presentan demanda por presuntas agresiones y hostigamiento sexual contra Ramón Ayala Jr.

DEPORTES

Bandido vs Blake Christian en Supercard of Honor 2026: dónde y cuándo ver la pelea EN VIVO

Bandido vs Blake Christian en Supercard of Honor 2026: dónde y cuándo ver la pelea EN VIVO

Final Four listo: así quedaron las Semifinales de Kings y Queens League México

Pachuca y Pumas disputarán el último boleto de la Liga Mx a la CONCACAF Champions Cup

NFL revela calendario de la temporada 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el evento en el que darán a conocer las fechas clave desde México

Esta es la ‘maldición del América’ que amenaza a Pumas y podría impedirle ser campeón del Clausura 2026 de la Liga MX