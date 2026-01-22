México

Por qué el consumo de proteína es fundamental para equilibrar las hormonas en las mujeres

Un ajuste en la dieta puede marcar la diferencia en el ciclo y el bienestar general de las mujeres

Guardar
Los hábitos alimenticios influyen directamente
Los hábitos alimenticios influyen directamente en la estabilidad hormonal y el metabolismo en distintas etapas de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equilibrio hormonal es fundamental para la salud de las mujeres en todas las etapas de la vida.

La alimentación desempeña un papel decisivo en este proceso, y el consumo adecuado de proteína se destaca entre los factores que contribuyen a mantener la estabilidad hormonal.

Investigaciones publicadas en la Revista de Nutrición de la Universidad de Harvard, señalan que los aminoácidos presentes en las proteínas son necesarios para la producción y regulación de hormonas clave, lo que impacta directamente en el ciclo menstrual, el metabolismo y el bienestar general femenino.

Las proteínas aportan aminoácidos esenciales
Las proteínas aportan aminoácidos esenciales que participan en la producción y regulación de hormonas clave para el metabolismo femenino.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el consumo de proteína es fundamental para equilibrar las hormonas en las mujeres

El consumo adecuado de proteína desempeña un papel clave en el equilibrio hormonal de las mujeres, ya que los aminoácidos obtenidos de las proteínas son esenciales para la síntesis de hormonas y enzimas.

Las proteínas ayudan a regular la producción de insulina, cortisol, estrógenos y otras hormonas relacionadas con el ciclo menstrual, el metabolismo y el estrés.

Además, favorecen la saciedad y estabilizan los niveles de azúcar en sangre, lo que contribuye a evitar fluctuaciones hormonales bruscas.

Una ingesta insuficiente de proteína puede alterar la producción hormonal, afectar la ovulación y el ciclo menstrual, y aumentar el riesgo de fatiga, cambios de ánimo y problemas metabólicos.

Incorporar fuentes de proteína magra, como pescado, pollo, legumbres, huevo y productos lácteos bajos en grasa, permite mantener un perfil hormonal más estable y apoyar funciones vitales relacionadas con la salud femenina.

El equilibrio hormonal depende de
El equilibrio hormonal depende de una adecuada ingesta de proteína para la salud de la mujer en todas las etapas de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son otros beneficios de incrementar el consumo de proteína en las mujeres

Incrementar el consumo de proteína en las mujeres aporta beneficios que impactan distintas áreas de la salud:

  • Preservación y desarrollo de masa muscular: La proteína favorece la construcción y el mantenimiento de los músculos, especialmente importante durante el envejecimiento o tras periodos de inactividad.
  • Control del peso: Un mayor consumo de proteína incrementa la sensación de saciedad, reduce la ingesta calórica y ayuda a preservar masa magra durante la pérdida de peso.
  • Salud ósea: Diversos estudios vinculan una ingesta adecuada de proteína con una mejor densidad mineral ósea, lo que reduce el riesgo de osteoporosis.
  • Fortalecimiento del sistema inmunológico: Las proteínas participan en la formación de anticuerpos y otras moléculas necesarias para defender al organismo de infecciones.
  • Mejor recuperación tras el ejercicio: Consumir suficiente proteína apoya la reparación y el crecimiento muscular después de la actividad física.
El consumo adecuado de proteína
El consumo adecuado de proteína refuerza el sistema inmunológico femenino y mejora la recuperación muscular tras el ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

hormonassalud femeninaproteínamasa muscularsaludbienestarnutriciónalimentación saludablemexico-noticias

Más Noticias

La apuesta de México por transformar el hábito lector en un derecho

Secretaría de Cultura del Gobierno de México busca asegurar libros y espacios culturales para toda la población

La apuesta de México por

Metrobús CDMX: cuál es la línea en la que no se permite viajar de pie

La labor del personal de vigilancia es exigir que todos los pasajeros permanezcan sentados en las áreas correspondientes

Metrobús CDMX: cuál es la

Policías detuvieron a dos presuntos ladrones con armas de fuego en la Central de Abasto

Según reportes oficiales, los dos presuntos delincuentes portaban uniformes color vino de una empresa de seguridad privada

Policías detuvieron a dos presuntos

Hugo Sánchez emprende búsqueda para localizar al joven que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid y que se hizo viral

El ex futbolista pidió ayuda para identificar al aficionado que homenajeó su placa ubicada al exterior del Estadio Metropolitano

Hugo Sánchez emprende búsqueda para

El SMN alerta por tormenta invernal este fin de semana: estos serán los estados más afectados

Autoridades federales advierten sobre los efectos del frente frío 30, que provocará temperaturas por debajo de cero, posibles nevadas, lluvias intensas y vientos

El SMN alerta por tormenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abogados de los hermanos Farías

Abogados de los hermanos Farías Laguna defienden su permanecía en la Marina ante la falta de sentencia

“El Químico” y otro mexicano son acusados en EEUU de fabricación y distribución internacional de fentanilo

Hombre que llevaba fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia es hallado culpable en EEUU

Reportan intenso operativo de fuerzas federales en Apatzingán

Detienen a 3 trabajadores del registro civil por expedir actas de nacimiento a extranjeros en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

El productor Álex Gou responde

El productor Álex Gou responde a críticas por darle a su hija el papel de ‘Matilda, el musical’

Magneto y Mercurio darán concierto en conjunto para este mes de febrero: fecha y sede

BTS en México: Ticketmaster lanza importante actualización del mapa

Igual que Lalo España, Gaby Platas se baja del reencuentro de Otro Rollo: “Una falta de respeto”

Productora de Hoy desmiente que Andrea Legarreta le haya exigido contratar a Luis Carlos Origel en el matutino

DEPORTES

Hugo Sánchez emprende búsqueda para

Hugo Sánchez emprende búsqueda para localizar al joven que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid y que se hizo viral

Germán Berterame fichará con Inter de Miami: revelan el acuerdo al que llegó Rayados para vender a su delantero

Mundial 2026 dejará una derrama económica de 3 mil millones de dólares en México, según Coparmex

Javier Aguirre aclaró la razón por la que Gilberto Mora dejó la convocatoria del Tri

Este es el club que se encontraría negociando el fichaje de Edson Álvarez