México

Apnea del sueño y el café: la relación entre su consumo y el riesgo de dejar de respirar mientras se duerme

Los síntomas principales incluyen ronquidos fuertes, pausas respiratorias observadas por otros, despertar con jadeos, dolores de cabeza matutinos y fatiga persistente

Guardar
Apnea del sueño y el café: la relación entre su consumo y el riesgo de dejar de respirar mientras se duerme (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Apnea del sueño y el café: la relación entre su consumo y el riesgo de dejar de respirar mientras se duerme (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La apnea del sueño es un trastorno frecuente en el que la respiración se interrumpe varias veces durante la noche.

La forma más común, la apnea obstructiva del sueño (AOS), ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean el paso del aire. Los síntomas principales incluyen ronquidos fuertes, pausas respiratorias observadas por otros, despertar con jadeos, dolores de cabeza matutinos y fatiga persistente.

PUBLICIDAD

Dormir mal por esta causa puede aumentar el riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y accidentes de tráfico o trabajo. Diagnosticar la apnea del sueño requiere estudios especializados, como la polisomnografía, y su tratamiento varía desde dispositivos especiales hasta cambios en el estilo de vida.

Tipos, síntomas y factores de riesgo

De acuerdo con la National Library of Medicine, la Mayo Clinic y Healthline, el tipo más común de apnea es la obstructiva, aunque existen variantes menos frecuentes, como la central y la mixta. Los factores de riesgo principales son:

PUBLICIDAD

  • Sobrepeso u obesidad
  • Tener vías respiratorias pequeñas
  • Antecedentes familiares
  • Ser hombre

El diagnóstico suele realizarse mediante estudios del sueño en hospitales o en casa. El tratamiento incluye el uso de CPAP (un aparato que mantiene las vías abiertas), dispositivos bucales, reducción de peso, evitar el alcohol y, en algunos casos, cirugía.

Si no se trata, la apnea puede provocar falta de oxígeno y mal descanso, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves y accidentes.

Un hombre duerme boca arriba en una cama con una almohada clara, su boca está abierta y sus ojos cerrados, en un primer plano lateral que muestra detalles faciales.
Primer plano lateral de un hombre durmiendo boca arriba con la boca abierta en una cama, revelando una posible respiración oral o un trastorno del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café y apnea del sueño: ¿amigo o enemigo?

El café y otras bebidas con cafeína no son una cura para la apnea del sueño. Aunque el café ayuda a combatir la somnolencia diurna, su consumo puede afectar la calidad del descanso y enmascarar el problema de fondo.

Impacto en la calidad del sueño

La cafeína bloquea la adenosina, una sustancia que facilita el sueño, y mantiene el cerebro en estado de alerta. Si se consume café por la tarde o noche, puede dificultar aún más el descanso en personas con apnea del sueño.

¿La cafeína causa apnea?

No existen pruebas de que la cafeína cause apnea del sueño. Sin embargo, no resuelve los trastornos respiratorios y, en el caso de los refrescos con cafeína (diferentes al café o té), algunas investigaciones señalan una posible asociación con casos más graves de apnea.

El círculo vicioso de la somnolencia

Muchas personas con apnea recurren al café para mantenerse despiertas durante el día. Esto puede generar dependencia y, si el consumo es excesivo, la cafeína termina siendo poco efectiva para combatir el cansancio. Además, tomar café con azúcar o cremas puede contribuir al aumento de peso, un factor que agrava la apnea.

Recomendaciones para quienes padecen apnea del sueño

  • Limitar el consumo de cafeína: Evitar el café y otras bebidas estimulantes después del mediodía puede mejorar la calidad del sueño por la noche.
  • Buscar tratamiento profesional: El café no sustituye la atención médica. El uso de CPAP u otros tratamientos es esencial para controlar la apnea.
  • Cuidar el peso y hábitos de vida: Mantener un peso saludable y evitar el alcohol reduce el riesgo y la gravedad de la apnea.
  • Observar los ingredientes: El café solo, sin azúcar ni crema, es preferible para evitar el aumento de peso.
Un hombre adulto descansa en una cama con sábanas grises, su boca abierta y rostro tenso, sugiriendo una respiración dificultosa en un dormitorio iluminado.
La imagen muestra a un hombre dormido en su cama, con la boca abierta y un semblante que indica dificultad para respirar, señalando la problemática de la apnea del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conclusiones de la evidencia médica

La relación entre café y apnea del sueño es compleja. La cafeína no resuelve la causa principal del trastorno y puede agravar los problemas de descanso. El manejo adecuado de la apnea requiere diagnóstico y tratamiento médico, no solo estrategias temporales como el café.

Temas Relacionados

Apnea del sueñoCaféHipertensiónDiabetesmexico-noticiasSalud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Santander es un corruptazo”: José Ramón Fernández escala polémica por supuesta alineación indebida en el América vs Pumas

La directiva del equipo universitario analiza ingresar una queja formal ante la Comisión Disciplinaria por irregularidades en uno de tres cambios hechos por Las Águilas en el partido de ida de los cuartos de final

“Santander es un corruptazo”: José Ramón Fernández escala polémica por supuesta alineación indebida en el América vs Pumas

Papitas botaneras crujientes: receta fácil y sabrosa para compartir

Una opción práctica que permite un balance de sabores que se adapta a cualquier ocasión

Papitas botaneras crujientes: receta fácil y sabrosa para compartir

Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco

A casi 70 años de su muerte, la figura del querido cantante sigue envuelta en misterio

Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco

Sheinbaum confirma visita a Sinaloa y niega que sea por el caso Rocha Moya: asegura que responde a agenda de trabajo

La presidenta informó que permanecerá tres días en la entidad para supervisar obras, inaugurar hospitales y dar seguimiento a los planes de justicia para pueblos originarios

Sheinbaum confirma visita a Sinaloa y niega que sea por el caso Rocha Moya: asegura que responde a agenda de trabajo

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor sucedió a las 08:24 horas, a una distancia de 25 km de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 4.7 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez determinará si Rocha Moya será detenido en México: Luisa María Alcalde da avances de la solicitud de Estados Unidos

Juez determinará si Rocha Moya será detenido en México: Luisa María Alcalde da avances de la solicitud de Estados Unidos

Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco

No solo Rocha Moya: Estados Unidos tendría una lista de políticos mexicanos a los que también podría solicitar en extradición

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de mayo: no sólo Rocha Moya: EEUU tendría una lista de políticos mexicanos a los que también podría solicitar en extradición

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco

Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco

Río Roma y la canción que pocos saben que hicieron para Ángela y Pepe Aguilar

Enrique Iglesias roba un beso a cadete en Feria de Tabasco y causa furor en redes

Christian Nodal vs su papá: por qué “le robó” su propio nombre y la indemnización millonaria que no podría pagar

Cuál es único show de Pepe Aguilar que no canceló y cómo recuperar tu dinero si compraste boletos

DEPORTES

“Santander es un corruptazo”: José Ramón Fernández escala polémica por supuesta alineación indebida en el América vs Pumas

“Santander es un corruptazo”: José Ramón Fernández escala polémica por supuesta alineación indebida en el América vs Pumas

Cuál es el castigo que podría recibir el América si se comprueba la alineación indebida en el juego contra Pumas

Entrega de tarjetas Beca Rita Cetina 2026: el aviso de seguridad importante a los beneficiarios de primaria

Alineación indebida del América vs Pumas: polémica en la Liguilla 2026 podría eliminar a las Águilas

Efraín Juárez afirma que Pumas fue superior ante el América: “solo hubo un equipo en el estadio”