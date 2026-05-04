Apnea del sueño y el café: la relación entre su consumo y el riesgo de dejar de respirar mientras se duerme (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La apnea del sueño es un trastorno frecuente en el que la respiración se interrumpe varias veces durante la noche.

La forma más común, la apnea obstructiva del sueño (AOS), ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean el paso del aire. Los síntomas principales incluyen ronquidos fuertes, pausas respiratorias observadas por otros, despertar con jadeos, dolores de cabeza matutinos y fatiga persistente.

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Dormir mal por esta causa puede aumentar el riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y accidentes de tráfico o trabajo. Diagnosticar la apnea del sueño requiere estudios especializados, como la polisomnografía, y su tratamiento varía desde dispositivos especiales hasta cambios en el estilo de vida.

Tipos, síntomas y factores de riesgo

De acuerdo con la National Library of Medicine, la Mayo Clinic y Healthline, el tipo más común de apnea es la obstructiva, aunque existen variantes menos frecuentes, como la central y la mixta. Los factores de riesgo principales son:

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Sobrepeso u obesidad

Tener vías respiratorias pequeñas

Antecedentes familiares

Ser hombre

El diagnóstico suele realizarse mediante estudios del sueño en hospitales o en casa. El tratamiento incluye el uso de CPAP (un aparato que mantiene las vías abiertas), dispositivos bucales, reducción de peso, evitar el alcohol y, en algunos casos, cirugía.

Si no se trata, la apnea puede provocar falta de oxígeno y mal descanso, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves y accidentes.

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Primer plano lateral de un hombre durmiendo boca arriba con la boca abierta en una cama, revelando una posible respiración oral o un trastorno del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café y apnea del sueño: ¿amigo o enemigo?

El café y otras bebidas con cafeína no son una cura para la apnea del sueño. Aunque el café ayuda a combatir la somnolencia diurna, su consumo puede afectar la calidad del descanso y enmascarar el problema de fondo.

Impacto en la calidad del sueño

La cafeína bloquea la adenosina, una sustancia que facilita el sueño, y mantiene el cerebro en estado de alerta. Si se consume café por la tarde o noche, puede dificultar aún más el descanso en personas con apnea del sueño.

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¿La cafeína causa apnea?

No existen pruebas de que la cafeína cause apnea del sueño. Sin embargo, no resuelve los trastornos respiratorios y, en el caso de los refrescos con cafeína (diferentes al café o té), algunas investigaciones señalan una posible asociación con casos más graves de apnea.

El círculo vicioso de la somnolencia

Muchas personas con apnea recurren al café para mantenerse despiertas durante el día. Esto puede generar dependencia y, si el consumo es excesivo, la cafeína termina siendo poco efectiva para combatir el cansancio. Además, tomar café con azúcar o cremas puede contribuir al aumento de peso, un factor que agrava la apnea.

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Recomendaciones para quienes padecen apnea del sueño

Limitar el consumo de cafeína: Evitar el café y otras bebidas estimulantes después del mediodía puede mejorar la calidad del sueño por la noche.

Buscar tratamiento profesional: El café no sustituye la atención médica. El uso de CPAP u otros tratamientos es esencial para controlar la apnea.

Cuidar el peso y hábitos de vida: Mantener un peso saludable y evitar el alcohol reduce el riesgo y la gravedad de la apnea.

Observar los ingredientes: El café solo, sin azúcar ni crema, es preferible para evitar el aumento de peso.

La imagen muestra a un hombre dormido en su cama, con la boca abierta y un semblante que indica dificultad para respirar, señalando la problemática de la apnea del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conclusiones de la evidencia médica

La relación entre café y apnea del sueño es compleja. La cafeína no resuelve la causa principal del trastorno y puede agravar los problemas de descanso. El manejo adecuado de la apnea requiere diagnóstico y tratamiento médico, no solo estrategias temporales como el café.