Cuál es el castigo que podría recibir el América si se comprueba la alineación indebida en el juego contra Pumas

La ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre América y Pumas quedó marcada por una posible alineación indebida por parte del conjunto azulcrema (X@ClubAmerica)

El empate 3 a 3 en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre América y Pumas quedó marcado por una posible alineación indebida por parte del conjunto azulcrema.

La controversia comenzó al minuto 62, cuando Sebastián Cáceres sufrió un golpe en la cabeza y fue atendido según el protocolo de conmoción cerebral.

PUBLICIDAD

El cuarto árbitro, Maximiliano Quintero Hernández, indicó en la pizarra la salida de Miguel Vázquez (#32) para que ingresara Thiago Espinosa (#22). En ese instante, el asistente de Jardine empujó a Vázquez de vuelta al campo tras confirmarse la gravedad de la lesión de Cáceres, y finalmente la sustitución quedó asentada en la cédula arbitral firmada por Luis Enrique Santander como realizada por Cáceres (#4).

¿Cuál es el castigo que podría recibir el América si se comprueba la alineación indebida?

Si la Comisión Disciplinaria de la Liga MX diera la razón al Club Universidad por alineación indebida del Club América, el equipo azulcrema quedaría eliminado de la Liguilla de manera automática, conforme al artículo 52 del Reglamento de Sanciones, que señala las causales de esa infracción a las Reglas de Juego y las sanciones correspondientes.

PUBLICIDAD

El reglamento establece: “En caso de que un Club incurra en una Alineación Indebida durante la Fase Final, este perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase”.

Aparte de la descalificación, el club recibiría una multa de 1.000 UMA, equivalentes a 117,310 pesos.

PUBLICIDAD

En ese escenario, el Club América podría presentar un recurso formal ante la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que emitiría el fallo definitivo a favor de uno u otro club.