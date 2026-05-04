México

Madre buscadora exige a gobernadora interina de Sinaloa avances en investigación: “No sea parte del silencio y la omisión”

Brenda Valenzuela reclamó resultados por la desaparición de su hijo, Carlos Emilio Galván; el joven duranguense desapareció en un bar de Mazatlán el 5 de octubre de 2025

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Brenda Valenzuela Gil exige al gobierno estatal una nueva postura institucional frente a la crisis de desapariciones en la entidad. (Crédito: facebook)
Brenda Valenzuela Gil exige al gobierno estatal una nueva postura institucional frente a la crisis de desapariciones en la entidad. (Crédito: facebook)

La llegada de Yeraldine Bonilla a la presidencia interina de Sinaloa derivó en un nuevo llamado público de Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, quien exigió que la nueva administración revise a fondo la investigación por la desaparición de su hijo y dé resultados en un expediente que permanece sin avances desde octubre de 2025.

Carlos Emilio fue reportado como desaparecido el 5 de octubre del año pasado en Mazatlán, luego de ser visto por última vez en el bar Terraza Valentinos. Desde entonces, su familia ha mantenido una campaña pública para exigir su localización y cuestionar la actuación de las autoridades estatales en el caso.

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En un mensaje difundido en redes sociales, Valenzuela Gil sostuvo que el relevo en el Poder Ejecutivo estatal debe traducirse en una nueva postura institucional frente a la crisis de desapariciones que enfrenta la entidad, la cual —afirmó— continúa agravándose.

Como parte de sus exigencias, pidió ampliar la investigación hacia todas las personas relacionadas con el entorno donde desapareció su hijo, incluido Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, propietario del establecimiento donde el joven fue visto por última vez y exfuncionario estatal, pues se desempeñaba como secretario de Economía en la administración de Rubén Rocha Moya —quien este fin de semana solicitó licencia a la gubernatura estatal—.

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Ficha de búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela. (Crédito: facebook)
Ficha de búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela. (Crédito: facebook)

Reestructuración de fondo en la fiscalía estatal

La madre del joven también reclamó que se revisen posibles responsabilidades entre los servidores públicos que han intervenido en el expediente, al considerar que la falta de avances después de varios meses evidencia fallas en la conducción ministerial del caso.

En ese contexto, propuso una reestructuración de fondo en la Fiscalía General de Sinaloa, al sostener que la institución requiere cambios en sus procesos, en sus áreas de investigación y en la integración de expedientes relacionados con desapariciones.

Valenzuela Gil aseguró que el retraso en el caso no puede atribuirse al tiempo transcurrido, pues señaló que su familia presentó la denuncia inmediatamente después de la desaparición y colaboró desde el inicio con información para las autoridades.

Asimismo, sostuvo que su exigencia no responde únicamente a la búsqueda de su hijo, sino que refleja una problemática compartida por otras familias de personas desaparecidas en el estado que enfrentan expedientes sin resultados.

El caso de Carlos Emilio Galván Valenzuela permanece abierto y sin resolución oficial, mientras sus familiares continúan con pronunciamientos públicos y movilizaciones para exigir avances en la investigación y su localización.

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