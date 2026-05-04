México

Agua de fresa cremosa fresca: receta fácil, natural y deliciosa

Bebida suave y refrescante con equilibrio entre dulzor y textura, ideal para acompañar comidas o disfrutar sola

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Jarra de cristal y dos vasos altos llenos de bebida rosada cremosa con fresas cortadas y menta sobre mesa de madera, con fresas frescas alrededor.
La receta de agua de fresa cremosa destaca por su sencillez y equilibrio entre ingredientes básicos y frescura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de fresa cremosa fresca es una bebida que resalta por su sencillez y equilibrio. Combina ingredientes básicos para lograr una mezcla que resulta agradable desde el primer sorbo.

Su textura ligera con un toque cremoso permite disfrutar una opción distinta sin perder frescura. Este balance la convierte en una alternativa práctica para días cálidos o para acompañar distintos platillos.

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Además, su preparación es accesible y rápida, lo que facilita integrarla en la rutina diaria sin complicaciones ni procesos extensos.

Base de sabor y frescura

Un jarro de vidrio lleno de agua de fresa cremosa con trozos de fresa y una cuchara de madera, rodeado de fresas enteras y hojas de menta sobre una mesa de madera.
El uso de fresas frescas y en buen estado garantiza una bebida de color intenso, aroma natural y sabor definido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elemento principal es la fresa, responsable del color, aroma y carácter de la bebida. Utilizar fruta en buen estado asegura un resultado más limpio y definido.

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El proceso de licuado permite integrar los ingredientes de forma homogénea. Este paso es clave para evitar residuos y lograr una consistencia uniforme.

Cuidar las proporciones ayuda a mantener un sabor equilibrado, evitando que la mezcla resulte demasiado dulce o diluida.

Ingredientes y preparación

Un vaso alto de agua de fresa cremosa rosa con hielo, fresas y hojas de menta, sobre una mesa, con más fresas y hielo en bandejas de madera.
La textura ligera con un toque cremoso convierte al agua de fresa cremosa en una opción ideal para días cálidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta etapa se integran todos los elementos para obtener la bebida final. El orden de los pasos permite una mejor incorporación de cada ingrediente.

Seguir la secuencia facilita lograr una textura adecuada, sin grumos ni separación de líquidos. Además, ayuda a mantener el balance entre frescura y cremosidad.

El resultado es una bebida uniforme, lista para enfriarse y servirse en pocos minutos.

Ingredientes

  • 2 tazas de fresas lavadas y desinfectadas
  • 1 litro de agua
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1/2 taza de leche evaporada
  • 1/4 de taza de leche condensada
  • Hielo al gusto

Preparación

  • Colocar las fresas en la licuadora.
  • Agregar el agua y licuar hasta obtener una mezcla uniforme.
  • Añadir el azúcar y mezclar nuevamente.
  • Incorporar la leche evaporada y la leche condensada.
  • Mezclar hasta integrar completamente.
  • Refrigerar por unos minutos.
  • Servir con hielo y disfrutar fría.

Presentación y servicio

Vaso alto de bebida rosa cremosa con hielo, rodajas de fresa y menta. Una fresa entera decora el borde. Un cuenco con fresas frescas al lado sobre madera.
La presentación con hielo y en vasos sencillos hace de esta bebida una alternativa práctica y atractiva para acompañar cualquier comida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servir esta bebida bien fría permite resaltar sus cualidades. La temperatura influye directamente en la percepción del sabor y la textura.

El uso de hielo ayuda a mantener la frescura por más tiempo. También aporta una sensación más agradable al momento de consumirla.

Una presentación sencilla completa la experiencia, haciendo de esta preparación una opción práctica y atractiva para cualquier ocasión.

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