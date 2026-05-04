No solo Rocha Moya: Estados Unidos tendría una lista de políticos mexicanos a los que también podría solicitar en extradición

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, fue acusado por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, en especifico con Los Chapitos. (Infobae México/Jovani Pérez)

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcotráfico y delitos relacionados con armas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De manera paralela, las autoridades de ese país solicitaron a México su detención provisional, así como la de nueve funcionarios sinaloenses más a los que les acusa de los mismos cargos. Esto está contemplado en los requerimientos para la presentación de una solicitud formal de extradición.

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David Saucedo, experto en seguridad pública, detalló en entrevista con Infobae México que la respuesta ante esta acusación al mandatario estatal será un molde para siguientes procesos que tienen abiertos en contra de políticos mexicanos, ya que Rocha Moya sería el comienzo de una lista de al menos 10 funcionarios de alto nivel que será requeridos por Estados Unidos.

“Los norteamericanos tienen una lista muy larga. Sinaloa apenas es el principio de una serie de procesos de investigación y solicitudes de captura con fines de extradición para más integrantes”, afirmó.

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Desde Tamaulipas hasta Morena: algunos de los perfiles que serían requeridos por EEUU, según Saucedo

De izquierda a derecha: Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia; Enrique Inzunza Cazarez, senador; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia. Los tres fueron acusados por EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Foto: X/@InzunzaCazarez

De acuerdo con David Saucedo, algunos de los perfiles que han sido referidos son:

Américo Villareal Anaya, gobernador de Tamaulipas.

Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual senador.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.

Entre ellos también se encontraría el general Audomaro Martínez Zapata, quien ha sido relacionado en reportes periodísticos con la red de huachicol fiscal que presuntamente encabezaban los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente detenidos.

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“Esta primera negociación en el caso de Sinaloa sería como el molde para los siguientes procesos de detención de otros líderes políticos de Morena, sería el antecedente inmediato porque siguen más. Es una larga lista”, detalló.

Lista incluiría a 10 altos perfiles

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del jurado entrega una hoja de veredicto al secretario judicial en el juicio contra el exministro de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de aceptar millones de dólares para proteger al poderoso Cártel de Sinaloa, que alguna vez dirigió el narcotraficante encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán, en un juzgado de la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 21 de febrero de 2023, en este boceto de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

Saucedo explicó que la lista de los siguientes políticos mexicanos incluiría al menos a 10 altos perfiles -en su mayoría de Morena-, cuyos datos habrían sido recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde hace un año.

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“El gobierno norteamericano le dio a Claudia Sheinbaum hace cosa de un año una lista de cuando menos diez políticos de alto nivel, la gran mayoría de Morena, que están, digamos, con el crimen organizado. La presidenta y su gabinete de seguridad no tomaron en cuanta esta solicitud, pensaron que se trataba de una especie de chantaje político para obtener ventajas comerciales y migratorias”, afirmó.

El experto señaló que las negociaciones entonces se centraron en brindar otros beneficios a los Estados Unidos como la dotación de agua transfronteriza o que ciertos puntos del T-MEC se dieran ante las exigencias de ese país.

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“Los norteamericanos están cambiando ese viejo esquema de intercambio de situaciones políticas a cambio de ventajas comerciales. Ahora sí van en contra del régimen político mexicano”, aseguró.

Rocha Moya solicitó licencia temporal mientras se realizan las investigaciones en su contra. (X@rochamoya_)

Cabe mencionar que la periodista Anabel Hernández, experta en temas de narcotráfico, reveló que la lista de Estados Unidos en la que solicitaría a políticos mexicanos incluye a diez perfiles de Morena.

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De acuerdo con Hernández, los funcionarios que serían acusados por el gobierno estadounidense son:

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Marina del Pilar Ávila , gobernadora de Baja California

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora

Mara Lezama Espinosa , gobernadora de Quintana Roo

Adán Augusto López Hernández, senador de la República

Andrés Manuel López Beltrán , hijo de AMLO y presidente del Consejo Nacional de Morena

Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en la Cámara de Diputados

Gerardo Fernández Noroña , senador de Morena

Arturo Ávila Anaya, diputado

Mientras las autoridades revisan las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya y los nueve funcionarios mexicanos, la presidenta Sheinbaum aseguró que en caso de detectarse posibles nexos, serían procesados en México.

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